Цар мішків, путінський наркотик, вдалий бізнес . Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
МЗС уповноважене заявити...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ - гра з вогнем, яка має небезпечні наслідки, - Лавров
Весь світ чекає...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не переживе поразки Росії, - глава естонської розвідки Розін
Кохання...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Факельне горіння" на ураженій 7 жовтня нафтобазі відсутнє, - окупаційна влада Феодосії
Кримська версія
Читайте на "Цензор.НЕТ": На нафтобазі у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Привітання
... "камни с неба" ще попереду...
Цар мішків
На зв'язку
Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім не може підтвердити інформацію про можливі таємні розмови Трампа з Путіним, - речниця Жан-П’єр
"На самоє святоє"
...у Вифлеємі сталася новина))
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала за історичне підвищення податків
Вдалий бізнес...
Путінський наркотик
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Пролився ботокс...
І потрапив в кожну щілину!
Він зразу змінився...
В цьоиу весь фокус...
На грані можливого
Зникли морщини...
Зник запах шкарпеток мужчини...
Згадались каблучки дівочі...
Відкрились ОЧІ!
з ху@лом
Сьогодні підбірка вдала.
Любіть росію...
Казали воєнкори...
І були ж праві...
В росії - йе єдинв з принад...
Бо Ад...
Настане скоро..
Я по собі суджу...
Сиве волосся...
Звіяне вітром...
Доказом служе...
Гей-паті в москві-
Зі сквіртом...
Краще, ніж в Суджі...