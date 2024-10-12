Цар мішків, путінський наркотик, вдалий бізнес . Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

МЗС уповноважене заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ - гра з вогнем, яка має небезпечні наслідки, - Лавров

Весь світ чекає...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не переживе поразки Росії, - глава естонської розвідки Розін

Кохання...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Факельне горіння" на ураженій 7 жовтня нафтобазі відсутнє, - окупаційна влада Феодосії

Кримська версія

Читайте на "Цензор.НЕТ": На нафтобазі у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Привітання

... "камни с неба" ще попереду...

Цар мішків

На зв'язку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім не може підтвердити інформацію про можливі таємні розмови Трампа з Путіним, - речниця Жан-П’єр

"На самоє святоє"

...у Вифлеємі сталася новина))

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала за історичне підвищення податків

Вдалий бізнес...

Путінський наркотик

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