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Новини Фото Фотошопи політиків
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Цар мішків, путінський наркотик, вдалий бізнес . Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

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Привітання

фотожаба

... "камни с неба" ще попереду...

фотожаба

Цар мішків

фотожаба

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...у Вифлеємі сталася новина))

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фотожаба

Вдалий бізнес...

фотожаба

Путінський наркотик

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Автор: 

Лавров Сергій (1605) Медведєв Дмитро (1912) політика (4499) путін володимир (24068) фотожаба (13958)


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Топ коментарі
+16
Оце точно!
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12.10.2024 11:34
+3
Додіку , вкрай , потрібне бабло от він і на цілодобовому звʼязку
з ху@лом
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12.10.2024 11:51
+3
Швець круто розказав в відео вчора про це. типу вже навіть путін Трампа осаджував мовляв - не пались так)
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12.10.2024 12:10
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Коли на ботинок-
Пролився ботокс...
І потрапив в кожну щілину!

Він зразу змінився...

В цьоиу весь фокус...

На грані можливого

Зникли морщини...
Зник запах шкарпеток мужчини...
Згадались каблучки дівочі...

Відкрились ОЧІ!
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12.10.2024 11:33 Відповісти
Оце точно!
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12.10.2024 11:34 Відповісти
Додіку , вкрай , потрібне бабло от він і на цілодобовому звʼязку
з ху@лом
показати весь коментар
12.10.2024 11:51 Відповісти
Швець круто розказав в відео вчора про це. типу вже навіть путін Трампа осаджував мовляв - не пались так)
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12.10.2024 12:10 Відповісти
Пеша жаба влучно, Лавруха точно "кірзавая лошать".
Сьогодні підбірка вдала.
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12.10.2024 11:36 Відповісти
Z-АДОМ!
Любіть росію...
Казали воєнкори...

І були ж праві...
В росії - йе єдинв з принад...

Бо Ад...
Настане скоро..
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12.10.2024 11:39 Відповісти
Я Байден! Люди!
Я по собі суджу...

Сиве волосся...
Звіяне вітром...
Доказом служе...

Гей-паті в москві-
Зі сквіртом...

Краще, ніж в Суджі...
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12.10.2024 11:45 Відповісти
Володар пакетів - це сильно…)
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12.10.2024 12:14 Відповісти
Не смішно вже.
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12.10.2024 12:30 Відповісти
Гумор влучний. Але не весело. Більше б надихнув твердий і впевнений заклик вимагати вибори і повертати згвалтовану Конституцію
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12.10.2024 14:16 Відповісти
 
 