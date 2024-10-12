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Царь мешков, путинский наркотик, удачный бизнес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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МИД уполномочен заявить...

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...в Вифлееме стала новость))

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Удачный бизнес...

фотожаба

Путинский наркотик

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Автор: 

Лавров Сергей (2318) Медведев Дмитрий (4102) политика (7061) путин владимир (31501) фотожаба (14481)


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Топ комментарии
+16
Оце точно!
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12.10.2024 11:34
+3
Додіку , вкрай , потрібне бабло от він і на цілодобовому звʼязку
з ху@лом
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12.10.2024 11:51
+3
Швець круто розказав в відео вчора про це. типу вже навіть путін Трампа осаджував мовляв - не пались так)
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12.10.2024 12:10
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Коли на ботинок-
Пролився ботокс...
І потрапив в кожну щілину!

Він зразу змінився...

В цьоиу весь фокус...

На грані можливого

Зникли морщини...
Зник запах шкарпеток мужчини...
Згадались каблучки дівочі...

Відкрились ОЧІ!
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12.10.2024 11:33 Ответить
Оце точно!
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12.10.2024 11:34 Ответить
Додіку , вкрай , потрібне бабло от він і на цілодобовому звʼязку
з ху@лом
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12.10.2024 11:51 Ответить
Швець круто розказав в відео вчора про це. типу вже навіть путін Трампа осаджував мовляв - не пались так)
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12.10.2024 12:10 Ответить
Пеша жаба влучно, Лавруха точно "кірзавая лошать".
Сьогодні підбірка вдала.
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12.10.2024 11:36 Ответить
Z-АДОМ!
Любіть росію...
Казали воєнкори...

І були ж праві...
В росії - йе єдинв з принад...

Бо Ад...
Настане скоро..
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12.10.2024 11:39 Ответить
Я Байден! Люди!
Я по собі суджу...

Сиве волосся...
Звіяне вітром...
Доказом служе...

Гей-паті в москві-
Зі сквіртом...

Краще, ніж в Суджі...
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12.10.2024 11:45 Ответить
Володар пакетів - це сильно…)
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12.10.2024 12:14 Ответить
Не смішно вже.
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12.10.2024 12:30 Ответить
Гумор влучний. Але не весело. Більше б надихнув твердий і впевнений заклик вимагати вибори і повертати згвалтовану Конституцію
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12.10.2024 14:16 Ответить
 
 