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Згоріли 8 гаражів та авто: РФ обстріляла авіабомбами Ківшарівку на Харківщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували житловий мікрорайон селища Ківшарівку Куп'янського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами виникла пожежа площею понад 240 кв.м, пошкоджено 50 гаражних боксів.

Згоріли 8 гаражів та автівка.

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РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто
РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто
РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто
РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто
РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто

Автор: 

обстріл (29021) Харківщина (6054)


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Складається враження, що кацапня гатила саме по гаражному кооперативу. Територію зачищають від людей.
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14.10.2024 18:45 Відповісти
 
 