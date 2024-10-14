Згоріли 8 гаражів та авто: РФ обстріляла авіабомбами Ківшарівку на Харківщині. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували житловий мікрорайон селища Ківшарівку Куп'янського району Харківщини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами виникла пожежа площею понад 240 кв.м, пошкоджено 50 гаражних боксів.
Згоріли 8 гаражів та автівка.
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Степан Лукашёв
показати весь коментар14.10.2024 18:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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