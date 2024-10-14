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Сгорели 8 гаражей и авто: РФ обстреляла авиабомбами Ковшаровку на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали жилой микрорайон поселка Ковшаровка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела авиабомбами возник пожар площадью более 240 кв.м, повреждено 50 гаражных боксов.

Сгорели 8 гаражей и автомобиль.

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РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто
РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто
РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто
РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто
РФ обстріляла Ківшарівку: Згоріли 8 гаражів та авто

Автор: 

обстрел (27685) Харьковщина (5577)


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Складається враження, що кацапня гатила саме по гаражному кооперативу. Територію зачищають від людей.
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14.10.2024 18:45 Ответить
 
 