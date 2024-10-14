Сгорели 8 гаражей и авто: РФ обстреляла авиабомбами Ковшаровку на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали жилой микрорайон поселка Ковшаровка Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеского обстрела авиабомбами возник пожар площадью более 240 кв.м, повреждено 50 гаражных боксов.
Сгорели 8 гаражей и автомобиль.
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Степан Лукашёв
показать весь комментарий14.10.2024 18:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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