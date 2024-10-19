Україна і Фінляндія створили коаліцію з розбудови системи укриттів. ФОТОрепортаж
Україна і Фінляндія створили коаліцію цивільного захисту для розбудови системи сучасних укриттів.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Разом із Фінляндією започатковуємо коаліцію цивільного захисту для розбудови в Україні системи сучасних укриттів.
Сьогодні в місті Гельсінкі ознайомилися з укриттям цивільного захисту Merihaka.
Загалом у Гельсінках розташовані приблизно 5500 укриттів, що вміщують 900 тисяч осіб. Тобто місць достатньо не лише для мешканців, але й гостей міста.
Ми прагнемо використати цей досвід для будівництва укриттів в Україні. Спільно з Фінляндією долучатимемо партнерів до реалізації подібних проєктів", - розповів Шмигаль.
Топ коментарі
+3 Володимир Мик
показати весь коментар19.10.2024 23:12 Відповісти Посилання
+2 Kan Kan #518965
показати весь коментар19.10.2024 23:23 Відповісти Посилання
+2 Ihor Opatsa
показати весь коментар19.10.2024 23:28 Відповісти Посилання
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Наївні фіни не розуміють, що провладні злодії розкрадуть грощі і не буде ніяких укриттів на фронті.
Самому опанувати її не можна - треба договір, коаліція окопів, допомога союзників, бетон із-за кордону!...
Який сором і ганьба! ...
Ця влада точно ввійде в Історію тим, що під час тяжкої війни воювала ПРОТИ свого народу!...
Нічого подібного не знаю!...
... Але за це, точно, всі уродці, знизу до верху, будуть відплачувати сім поколінь!... Боженько все бачить!...