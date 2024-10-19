УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6509 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 220 11

Україна і Фінляндія створили коаліцію з розбудови системи укриттів. ФОТОрепортаж

Україна і Фінляндія створили коаліцію цивільного захисту для розбудови системи сучасних укриттів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із Фінляндією започатковуємо коаліцію цивільного захисту для розбудови в Україні системи сучасних укриттів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Гельсінкі ознайомився з укриттям цивільного захисту.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Гельсінкі ознайомилися з укриттям цивільного захисту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія надасть новий пакет енергетичної допомоги Україні, - Шмигаль

Сьогодні в місті Гельсінкі ознайомилися з укриттям цивільного захисту Merihaka.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ознайомився з укриттями у Гельсінкі

Загалом у Гельсінках розташовані приблизно 5500 укриттів, що вміщують 900 тисяч осіб. Тобто місць достатньо не лише для мешканців, але й гостей міста.

Денис Шмигаль ознайомився з укриттями у Гельсінки

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік на ремонт в укриттях у Києві витратили понад мільярд, – КМДА

Ми прагнемо використати цей досвід для будівництва укриттів в Україні. Спільно з Фінляндією долучатимемо партнерів до реалізації подібних проєктів", - розповів Шмигаль.

Автор: 

Фінляндія (1328) Шмигаль Денис (4645) укриття (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Лінія Маннергейма?
Наївні фіни не розуміють, що провладні злодії розкрадуть грощі і не буде ніяких укриттів на фронті.
показати весь коментар
19.10.2024 23:12 Відповісти
+2
На печерських пагорбах посилювати можна хіба що відмивання коштів
показати весь коментар
19.10.2024 23:23 Відповісти
+2
Таємна фінська технологія !
Самому опанувати її не можна - треба договір, коаліція окопів, допомога союзників, бетон із-за кордону!...
Який сором і ганьба! ...
Ця влада точно ввійде в Історію тим, що під час тяжкої війни воювала ПРОТИ свого народу!...
Нічого подібного не знаю!...
... Але за це, точно, всі уродці, знизу до верху, будуть відплачувати сім поколінь!... Боженько все бачить!...
показати весь коментар
19.10.2024 23:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лінія Маннергейма?
Наївні фіни не розуміють, що провладні злодії розкрадуть грощі і не буде ніяких укриттів на фронті.
показати весь коментар
19.10.2024 23:12 Відповісти
А прочитати текст мізків не вистачає? Мова йде про цивільні укриття.
показати весь коментар
19.10.2024 23:22 Відповісти
А на цивільних укриттях, злодії не розкрадають, ага ))
показати весь коментар
19.10.2024 23:32 Відповісти
А лінія Манергейма яким боком до цивільних укриттів? Чув дзвін та не знаєш де він?
показати весь коментар
19.10.2024 23:41 Відповісти
Чому поїхав шмигаль а не Єрмака. Дерьмак поїхав до керівництва у рашку
показати весь коментар
19.10.2024 23:20 Відповісти
клептокради та укриття поняття не сумистіми
показати весь коментар
19.10.2024 23:21 Відповісти
На печерських пагорбах посилювати можна хіба що відмивання коштів
показати весь коментар
19.10.2024 23:23 Відповісти
Таємна фінська технологія !
Самому опанувати її не можна - треба договір, коаліція окопів, допомога союзників, бетон із-за кордону!...
Який сором і ганьба! ...
Ця влада точно ввійде в Історію тим, що під час тяжкої війни воювала ПРОТИ свого народу!...
Нічого подібного не знаю!...
... Але за це, точно, всі уродці, знизу до верху, будуть відплачувати сім поколінь!... Боженько все бачить!...
показати весь коментар
19.10.2024 23:28 Відповісти
долучати фінів до реалізації проектів? та вони стільки як зелені не вкрадуть! ))
показати весь коментар
19.10.2024 23:34 Відповісти
а "коаліцію" барабанів в укриття зелені ******** іще не створили?
показати весь коментар
20.10.2024 00:06 Відповісти
Велике укритівництво!
показати весь коментар
20.10.2024 12:10 Відповісти
 
 