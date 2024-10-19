Україна і Фінляндія створили коаліцію з розбудови системи укриттів. ФОТОрепортаж

Україна і Фінляндія створили коаліцію цивільного захисту для розбудови системи сучасних укриттів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із Фінляндією започатковуємо коаліцію цивільного захисту для розбудови в Україні системи сучасних укриттів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Гельсінкі ознайомилися з укриттям цивільного захисту.

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Сьогодні в місті Гельсінкі ознайомилися з укриттям цивільного захисту Merihaka.

Загалом у Гельсінках розташовані приблизно 5500 укриттів, що вміщують 900 тисяч осіб. Тобто місць достатньо не лише для мешканців, але й гостей міста.

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Ми прагнемо використати цей досвід для будівництва укриттів в Україні. Спільно з Фінляндією долучатимемо партнерів до реалізації подібних проєктів", - розповів Шмигаль.