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Украина и Финляндия создали коалицию по развитию системы укрытий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина и Финляндия создали коалицию гражданской защиты для развития системы современных укрытий.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Финляндией начинаем коалицию гражданской защиты для развития в Украине системы современных укрытий.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Гельсінкі ознайомився з укриттям цивільного захисту.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Хельсинки ознакомились с укрытием гражданской защиты.

Также читайте: Запад устал поддерживать Украину и все чаще надеется на урегулирование конфликта, - глава МИД Финляндии Валтонен

Сегодня в городе Хельсинки ознакомились с укрытием гражданской защиты Merihaka.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ознайомився з укриттями у Гельсінкі

Всего в Хельсинках расположены примерно 5500 укрытий, вмещающих 900 тысяч человек. То есть мест достаточно не только для жителей, но и гостей города.

Денис Шмигаль ознайомився з укриттями у Гельсінки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия предоставит новый пакет энергетической помощи Украине, - Шмыгаль

Мы стремимся использовать этот опыт для строительства укрытий в Украине. Совместно с Финляндией будем привлекать партнеров к реализации подобных проектов", - рассказал Шмыгаль.

Автор: 

Финляндия (982) Шмыгаль Денис (2725) укрытие (134)


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Топ комментарии
+3
Лінія Маннергейма?
Наївні фіни не розуміють, що провладні злодії розкрадуть грощі і не буде ніяких укриттів на фронті.
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19.10.2024 23:12 Ответить
+2
На печерських пагорбах посилювати можна хіба що відмивання коштів
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19.10.2024 23:23 Ответить
+2
Таємна фінська технологія !
Самому опанувати її не можна - треба договір, коаліція окопів, допомога союзників, бетон із-за кордону!...
Який сором і ганьба! ...
Ця влада точно ввійде в Історію тим, що під час тяжкої війни воювала ПРОТИ свого народу!...
Нічого подібного не знаю!...
... Але за це, точно, всі уродці, знизу до верху, будуть відплачувати сім поколінь!... Боженько все бачить!...
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19.10.2024 23:28 Ответить
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Лінія Маннергейма?
Наївні фіни не розуміють, що провладні злодії розкрадуть грощі і не буде ніяких укриттів на фронті.
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19.10.2024 23:12 Ответить
А прочитати текст мізків не вистачає? Мова йде про цивільні укриття.
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19.10.2024 23:22 Ответить
А на цивільних укриттях, злодії не розкрадають, ага ))
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19.10.2024 23:32 Ответить
А лінія Манергейма яким боком до цивільних укриттів? Чув дзвін та не знаєш де він?
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19.10.2024 23:41 Ответить
Чому поїхав шмигаль а не Єрмака. Дерьмак поїхав до керівництва у рашку
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19.10.2024 23:20 Ответить
клептокради та укриття поняття не сумистіми
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19.10.2024 23:21 Ответить
На печерських пагорбах посилювати можна хіба що відмивання коштів
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19.10.2024 23:23 Ответить
Таємна фінська технологія !
Самому опанувати її не можна - треба договір, коаліція окопів, допомога союзників, бетон із-за кордону!...
Який сором і ганьба! ...
Ця влада точно ввійде в Історію тим, що під час тяжкої війни воювала ПРОТИ свого народу!...
Нічого подібного не знаю!...
... Але за це, точно, всі уродці, знизу до верху, будуть відплачувати сім поколінь!... Боженько все бачить!...
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19.10.2024 23:28 Ответить
долучати фінів до реалізації проектів? та вони стільки як зелені не вкрадуть! ))
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19.10.2024 23:34 Ответить
а "коаліцію" барабанів в укриття зелені ******** іще не створили?
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20.10.2024 00:06 Ответить
Велике укритівництво!
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20.10.2024 12:10 Ответить
 
 