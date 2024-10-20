Украина и Финляндия создали коалицию по развитию системы укрытий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина и Финляндия создали коалицию гражданской защиты для развития системы современных укрытий.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Финляндией начинаем коалицию гражданской защиты для развития в Украине системы современных укрытий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Хельсинки ознакомились с укрытием гражданской защиты.

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Сегодня в городе Хельсинки ознакомились с укрытием гражданской защиты Merihaka.

Всего в Хельсинках расположены примерно 5500 укрытий, вмещающих 900 тысяч человек. То есть мест достаточно не только для жителей, но и гостей города.

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Мы стремимся использовать этот опыт для строительства укрытий в Украине. Совместно с Финляндией будем привлекать партнеров к реализации подобных проектов", - рассказал Шмыгаль.