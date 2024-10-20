Украина и Финляндия создали коалицию по развитию системы укрытий. ФОТОРЕПОРТАЖ
Украина и Финляндия создали коалицию гражданской защиты для развития системы современных укрытий.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с Финляндией начинаем коалицию гражданской защиты для развития в Украине системы современных укрытий.
Сегодня в городе Хельсинки ознакомились с укрытием гражданской защиты Merihaka.
Всего в Хельсинках расположены примерно 5500 укрытий, вмещающих 900 тысяч человек. То есть мест достаточно не только для жителей, но и гостей города.
Мы стремимся использовать этот опыт для строительства укрытий в Украине. Совместно с Финляндией будем привлекать партнеров к реализации подобных проектов", - рассказал Шмыгаль.
Топ комментарии
+3 Володимир Мик
показать весь комментарий19.10.2024 23:12 Ответить Ссылка
+2 Kan Kan #518965
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+2 Ihor Opatsa
показать весь комментарий19.10.2024 23:28 Ответить Ссылка
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Наївні фіни не розуміють, що провладні злодії розкрадуть грощі і не буде ніяких укриттів на фронті.
Самому опанувати її не можна - треба договір, коаліція окопів, допомога союзників, бетон із-за кордону!...
Який сором і ганьба! ...
Ця влада точно ввійде в Історію тим, що під час тяжкої війни воювала ПРОТИ свого народу!...
Нічого подібного не знаю!...
... Але за це, точно, всі уродці, знизу до верху, будуть відплачувати сім поколінь!... Боженько все бачить!...