Доба на Харківщині: сили РФ вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою, обстріляли Дергачі та Солоницівську громаду. ФОТОрепортаж

Близько півночі ворог вдарив по Харкову, вранці 20 вересня атакував передмістя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі, 19 жовтня, о 23:50 РФ вдарила авіаційним боєприпасом по Новобаварському району Харкова, влучення зафіксовано по відкритій місцевості. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, автомобіль та часткове скління у двох багатоповерхівках.

За інформацією пресслужби Харківської обласної прокуратури, ворог для обстрілу обласного центру використав авіаційний боєприпас "Гром Е-1". Це гібрид плануючої авіаційної бомби та ракети. На щастя, травмованих людей на місці події немає

20 жовтня о 05:20 армія РФ вдарила керованою авіаційною бомбою по Дергачах. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, три багатоповерхові будинки. Без постраждалих.

Також сьогодні вранці о 06:33 зафіксовано влучання російського КАБу в землю у Солоницівській територіальній громаді Харківського району. За даними Синєгубова, пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила.

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 273 особи (серед них 1 дитина).









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