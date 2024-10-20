УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6571 відвідувач онлайн
Новини Фото
2 290 4

Доба на Харківщині: сили РФ вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою, обстріляли Дергачі та Солоницівську громаду. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Харкова

Близько півночі ворог вдарив по Харкову,  вранці 20 вересня атакував передмістя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі, 19 жовтня, о 23:50 РФ вдарила авіаційним боєприпасом по Новобаварському району Харкова, влучення зафіксовано по відкритій місцевості. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, автомобіль та часткове скління у двох багатоповерхівках.

За інформацією пресслужби Харківської обласної прокуратури, ворог для обстрілу  обласного центру використав авіаційний боєприпас "Гром Е-1". Це гібрид плануючої авіаційної бомби та ракети. На щастя, травмованих людей на місці події немає

20 жовтня о 05:20 армія РФ вдарила керованою авіаційною бомбою по Дергачах. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, три багатоповерхові будинки. Без постраждалих.

Також сьогодні вранці о 06:33 зафіксовано влучання російського КАБу в землю у Солоницівській територіальній громаді Харківського району. За даними Синєгубова, пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила.

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 273 особи (серед них 1 дитина).

Обстріли Харкова та Харківщини
Обстріли Харкова та Харківщини
Обстріли Харкова та Харківщини
Обстріли Харкова та Харківщини

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по об’єктах критичної інфраструктури у Роменській громаді на Сумщині: є знеструмлення

Автор: 

обстріл (29141) Харків (5691) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось дивно виглядає. У нас тільки пи₴дять про ракети-дрони, плануючі бомби і тому подібне ,а кацапи застосовують.
показати весь коментар
20.10.2024 10:19 Відповісти
Ото ж бо і воно що у нас тільки бла-бла-бла вміють. Даже ті кому згідно посади язик за зубами треба тримати.
показати весь коментар
20.10.2024 10:44 Відповісти
зовсім не дивно. Перша демонстрація цього ********** відбулась у 2015 році. Станом на 2019 рік було повідомлено, що випробування "Гром-Э1" та "Гром-Э2" завершені. А у нас в цей час обирали очільником держави і верховним головнокомандувачем стендапера з його зеленим шапіто. Як казав бєглий класик їхнього ********** - "********".
показати весь коментар
20.10.2024 10:44 Відповісти
Звиздіти-дешевше навіть ніж дрони на кухні паяти.
показати весь коментар
20.10.2024 10:50 Відповісти
 
 