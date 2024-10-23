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Зеленський зустрівся з представниками українського громадянського суспільства, обговорили "План перемоги". ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками українського громадянського суспільства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Організації за різними напрямами: зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, захист свободи. Був і Максим Буткевич – український правозахисник та воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону", - зазначив Зеленський.

На зустрічі обговорювались "План перемоги" та потреба в обʼєднанні. Президент запропонував учасникам долучитися до розробки внутрішнього плану дій.

Володимир Зеленський та Максим Буткевич

"Для нашої перемоги потрібна саме така єдність, яка була в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Розраховуємо на єдність в промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО. Дякую за допомогу в розробці Морської стратегії. Важливо опрацювати формат технологічної Ставки – хороша пропозиція. Маємо разом повертати справедливість для України, наближати надійний мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою. Дякую кожному й кожній за ідеї та пропозиції і готовність працювати разом", - розповів Зеленський.

Також читайте: "План перемоги" Зеленського у США назвали "безперспективним", - The Economist

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+52
І хтось вірить, що то не відібрані, проінструктовані індивіди?
Вже всі знають, як відсіюються журналісти на пресухи.
Скоро для аудієнцій змайструють стіл, як у пуйла.
Растьот напаліончік
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23.10.2024 22:00 Відповісти
+42
"Представники українського громадянського суспільства" - це "партхозактів", штолє?
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23.10.2024 21:57 Відповісти
+40
назовіть поїмено отих представників громадянського суспільства.
Бо я щось не бачу там Бутусова, Голобуцького, Дуду, Костенко, Капранова та представників ініціативної групи «Першого грудня»
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23.10.2024 22:11 Відповісти
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"Представники українського громадянського суспільства" - це "партхозактів", штолє?
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23.10.2024 21:57 Відповісти
партхозактиив слуг уродів та ОПи ЕрЗе
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23.10.2024 22:18 Відповісти
"підсадними" - це слово пропущене в назві новини
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23.10.2024 22:53 Відповісти
а коломойського шуфрича баканова портнова.....крупу разом з прокурорами інвалідами запрошували?
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24.10.2024 06:31 Відповісти
Вони "мислєно вмєстє".
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24.10.2024 11:51 Відповісти
..і придворні 'лідери думок' з ботоферми міши подоляка і олігарха Фіали
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24.10.2024 14:08 Відповісти
"Протів ЛОМа нєт прійома..."
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24.10.2024 16:15 Відповісти
а 5-6 дефективних менеджерів запрошували? Чи вони не представники УГС?
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23.10.2024 21:58 Відповісти
І хтось вірить, що то не відібрані, проінструктовані індивіди?
Вже всі знають, як відсіюються журналісти на пресухи.
Скоро для аудієнцій змайструють стіл, як у пуйла.
Растьот напаліончік
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23.10.2024 22:00 Відповісти
"Одні і тє же ліца"..... Трошки "розбавили" ОПу звільненими із полону !!!
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23.10.2024 22:03 Відповісти
Это будущая партия ручных и позитивных, которую готовят на смену слугам под выборы.
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23.10.2024 22:19 Відповісти
Тепер буде план плану перемоги
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23.10.2024 23:16 Відповісти
Дайте йому оселедця.
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23.10.2024 22:01 Відповісти
Він тільки на скумбрію ведеться.

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23.10.2024 22:06 Відповісти
Шо це було?
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23.10.2024 23:17 Відповісти
Кокаїн.
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24.10.2024 06:14 Відповісти
героїн з кокаїном.
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24.10.2024 08:16 Відповісти
Это брат Допкина
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24.10.2024 10:07 Відповісти
Єдність в його розумінні не заважати йому диктатуру будувати
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23.10.2024 22:09 Відповісти
Як би ж країну будувати...
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23.10.2024 23:23 Відповісти
Будувати країну для нього нудно,не прибильно і просто незрозуміло для чого.
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24.10.2024 09:04 Відповісти
Нема в Україні таких організацій. Одне бандитське шапіто.
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23.10.2024 22:11 Відповісти
назовіть поїмено отих представників громадянського суспільства.
Бо я щось не бачу там Бутусова, Голобуцького, Дуду, Костенко, Капранова та представників ініціативної групи «Першого грудня»
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23.10.2024 22:11 Відповісти
список є у дЄрмака - він його особисто складав і роздруковував запрошення!!!
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23.10.2024 22:17 Відповісти
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23.10.2024 22:19 Відповісти
да, хотілось би повний список блюдєй

Кім, Арахамія, Корабельна Сосна і чувак на фото
може ще хто?
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23.10.2024 23:00 Відповісти
Ті представники, которих ви перерахували значаться в списках портнова.
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24.10.2024 08:39 Відповісти
Це, як у колгоспному клубі, після прослуховування учасників мистецької самодіяльності, голова колгоспу підбив підсумок заходу - слухали балалайку, ухвалили - грати.
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23.10.2024 22:20 Відповісти
а потім танці....
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23.10.2024 22:21 Відповісти
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23.10.2024 22:36 Відповісти
Вам не подобається цей план Зеленского? Так йому напишуть інший!
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23.10.2024 22:25 Відповісти
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23.10.2024 22:25 Відповісти
Сідати за стіл з дебілом? А хто його туди пустив?
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24.10.2024 09:19 Відповісти
Це здається Берлінська?
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23.10.2024 22:26 Відповісти
підставила Чернігів під удар - дуже хотілося бути МО....
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23.10.2024 22:38 Відповісти
Громадя́нське суспі́льство - суспільство, в основі якого лежить розгалужена мережа незалежних від держави інституцій, об'єднань та організацій, створених самими громадянами для виявлення й здійснення різних громадських ініціатив, задоволення своїх суспільних потреб та обстоювання колективних інтересів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-2 [2]

Воно містить у собі сім'ю і приватну сферу, тобто «третій сектор» суспільства паралельно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державою та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 бізнесом . Елементами громадянського суспільства є різні об'єднання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 професійні , творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють всі сфери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільного життя .
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23.10.2024 22:52 Відповісти
судячи по фото для іллюстрації новини, громадянського суспільства там було небагато

так і скажіть, що громадянське суспільство на зустрічі представляв якийсь сивий ветеран із ТЦК
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23.10.2024 22:57 Відповісти
Шашликами пригостив? Чи так конверти з баблом порозсовували ?
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23.10.2024 22:59 Відповісти
Шашлики...шашлики...не набридло?
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23.10.2024 23:20 Відповісти
а, ось що тут не так:

якби, ясно що це неможливо, але якби

зелений уйо6ок дійсно зустрівся з представниками громадянського суспільства - то темою розмови були б назрілі і пересзрілі вибори президента України

а не наркоманський план
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23.10.2024 23:04 Відповісти
Добре, шо план легалізували
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23.10.2024 23:08 Відповісти
Та де там . Частину плану заникали в секретних додатках.
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23.10.2024 23:19 Відповісти
Потужно, надзвичайно потужно, супер потужно ! Тепер і вибори нестрашно проводити, результати очевидні - 73 відсотки натягнемо !
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23.10.2024 23:16 Відповісти
Як би він зустрівся хочаб із одним представником справжнього українського суспільства, то був би останній раз коли його бачили
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23.10.2024 23:30 Відповісти
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками українського громадянського суспільства. в більшості котрих могли бути паспорти із двохголовою рашистською куркою,або у їх родичів...
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23.10.2024 23:34 Відповісти
Ну от і приклад, чому Єрмак влаштовує Зеленського на 700%. Він дійсно створює йому комфортні і спокійні умови - збирає, культрно кажучи максимально гнучких, які лише пищать при вигляді Зе, називаючи це представниками суспільства. Так само підсовує кандидатів в топчиновники, які кажуть лише хороше. І т.п.
І Вова про це чудово знає, але йому від цього комфортно і міняти нічого він не буде. Тільки це не тепла ванна, як дехто каже, це тепле болото. Яке вже слідом за Зеленським засмоктує в себе країну.
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24.10.2024 00:05 Відповісти
де вихід?
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24.10.2024 00:22 Відповісти
Я бачу, що на сьогодні вихід для народу з усього цього, дивним чином суміщений з входом на цвинтар. Втім це зрозуміло з мого ніку.
Втім, надіюсь що це помилка, і хтось знайде і реалізує рішення. Але я вже стомився його шукати.
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24.10.2024 00:27 Відповісти
я теж на це надіюсь.....!
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24.10.2024 00:29 Відповісти
Пане Віктор, хотілось би знати де він(((
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24.10.2024 03:54 Відповісти
На пункту пропуску Шегіні-Хребенне.)
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24.10.2024 07:28 Відповісти
Допоки він не заблокований "рольніками"...
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24.10.2024 11:59 Відповісти
******* стид!!!
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24.10.2024 00:46 Відповісти
Ех) як ПОТУЖНО!!!) Невже після майже 6 років гвалтування держави і підтиранням листками з конституції наш маленький незламний піськограй доріс до діалогу з народом?)
Чесно це все не настільки і погано), але є безліч але. Тож тепер це далеко не представники суспільства, це так в різній степені зашкварені персони!!!...
Такі зустрічі потрібно було проводити ще після скандалу з яйцями резнікова (спишемо перші пів року, не напрягатимемо ******), а точніше років 2 тому. Тепер це всього лише пердьож в калюжу.....
Потрібно тепер зустрічатись і з толковими економістами (в державі хаос і економічний колапс, розрив між бідними і багатими взагалі досягнув критичної межі. А преславута бусифікація всіх без винятку на пару з тотальною корупцією помножила економічний потенціал практично на 0. Не забуваємо і про гетьманцева і афігенні закони), і з представниками родин пропавших безвісти і полонених (а не тримати їх за ідіотів), і з представниками бригад які безпосередньо на ЛЗ (а не слухати казочки сирка про обмінний фонд на курщині. Зима на носі і один Бог святий знає яка вона буде... А в нас проблеми як з мобілізованими, так і з підготовкою і з логістикою).... Цей списак можна продовжувати ще довго, але толку? Знаючи характер піськограя, то в цю дешеву виставу під назвою: "НАЙВЕЛИЧНІШИЙ СПУСТИВСЯ ДО ЧЕРНІ ПОПИЗ..ДІТИ!!!" , єЛдак і так не впусте тих хто критикуватиме це чмо!!!!
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24.10.2024 03:53 Відповісти
Сподіваюся пані Берлінська довела проблеми з дронами...для ЗСУ.
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24.10.2024 06:43 Відповісти
та суть не в Берлінській, суть в тому що самозакоханому егоїсту ти не доведеш нічого
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24.10.2024 08:41 Відповісти
сцють людям в очі - а скоро в вирій.в теплі краї.
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24.10.2024 07:16 Відповісти
Що це спеціальне,громадянське суспільство таке?Видно прикормлене жОПою для таких випадків.
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24.10.2024 07:26 Відповісти
6 років мародерив на крові потужно с менеджерами ригами молодими , а тепер коли установив диктатуру, за суспільство вспомнив.
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24.10.2024 07:30 Відповісти
Це було потужне громадянське суспільство 95-кварталу
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24.10.2024 08:52 Відповісти
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24.10.2024 09:02 Відповісти
 
 