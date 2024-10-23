Зеленський зустрівся з представниками українського громадянського суспільства, обговорили "План перемоги". ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками українського громадянського суспільства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Організації за різними напрямами: зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, захист свободи. Був і Максим Буткевич – український правозахисник та воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону", - зазначив Зеленський.

На зустрічі обговорювались "План перемоги" та потреба в обʼєднанні. Президент запропонував учасникам долучитися до розробки внутрішнього плану дій.

"Для нашої перемоги потрібна саме така єдність, яка була в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Розраховуємо на єдність в промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО. Дякую за допомогу в розробці Морської стратегії. Важливо опрацювати формат технологічної Ставки – хороша пропозиція. Маємо разом повертати справедливість для України, наближати надійний мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою. Дякую кожному й кожній за ідеї та пропозиції і готовність працювати разом", - розповів Зеленський.

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