Зеленский встретился с представителями украинского гражданского общества, обсудили "План победы". ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинского гражданского общества.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
"Организации по разным направлениям: внешняя политика, развитие оборонной сферы, защита свободы. Был и Максим Буткевич - украинский правозащитник и воин, которого нам недавно удалось освободить из российского плена", - отметил Зеленский.
На встрече обсуждались "План победы" и потребность в объединении. Президент предложил участникам присоединиться к разработке внутреннего плана действий.
"Для нашей победы нужно именно такое единство, которое было в первые дни полномасштабного российского вторжения. Рассчитываем на единство в продвижении решения партнеров по приглашению Украины в НАТО. Спасибо за помощь в разработке Морской стратегии. Важно проработать формат технологической Ставки - хорошее предложение. Должны вместе возвращать справедливость для Украины, приближать надежный мир и говорить с партнерами обо всем том, что может сделать Украину сильнее. Спасибо каждому и каждой за идеи и предложения и готовность работать вместе", - рассказал Зеленский.
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Вже всі знають, як відсіюються журналісти на пресухи.
Скоро для аудієнцій змайструють стіл, як у пуйла.
Растьот напаліончік
Бо я щось не бачу там Бутусова, Голобуцького, Дуду, Костенко, Капранова та представників ініціативної групи «Першого грудня»
Кім, Арахамія, Корабельна Сосна і чувак на фото
може ще хто?
Воно містить у собі сім'ю і приватну сферу, тобто «третій сектор» суспільства паралельно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державою та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 бізнесом . Елементами громадянського суспільства є різні об'єднання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 професійні , творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють всі сфери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільного життя .
так і скажіть, що громадянське суспільство на зустрічі представляв якийсь сивий ветеран із ТЦК
якби, ясно що це неможливо, але якби
зелений уйо6ок дійсно зустрівся з представниками громадянського суспільства - то темою розмови були б назрілі і пересзрілі вибори президента України
а не наркоманський план
І Вова про це чудово знає, але йому від цього комфортно і міняти нічого він не буде. Тільки це не тепла ванна, як дехто каже, це тепле болото. Яке вже слідом за Зеленським засмоктує в себе країну.
Втім, надіюсь що це помилка, і хтось знайде і реалізує рішення. Але я вже стомився його шукати.
Чесно це все не настільки і погано), але є безліч але. Тож тепер це далеко не представники суспільства, це так в різній степені зашкварені персони!!!...
Такі зустрічі потрібно було проводити ще після скандалу з яйцями резнікова (спишемо перші пів року, не напрягатимемо ******), а точніше років 2 тому. Тепер це всього лише пердьож в калюжу.....
Потрібно тепер зустрічатись і з толковими економістами (в державі хаос і економічний колапс, розрив між бідними і багатими взагалі досягнув критичної межі. А преславута бусифікація всіх без винятку на пару з тотальною корупцією помножила економічний потенціал практично на 0. Не забуваємо і про гетьманцева і афігенні закони), і з представниками родин пропавших безвісти і полонених (а не тримати їх за ідіотів), і з представниками бригад які безпосередньо на ЛЗ (а не слухати казочки сирка про обмінний фонд на курщині. Зима на носі і один Бог святий знає яка вона буде... А в нас проблеми як з мобілізованими, так і з підготовкою і з логістикою).... Цей списак можна продовжувати ще довго, але толку? Знаючи характер піськограя, то в цю дешеву виставу під назвою: "НАЙВЕЛИЧНІШИЙ СПУСТИВСЯ ДО ЧЕРНІ ПОПИЗ..ДІТИ!!!" , єЛдак і так не впусте тих хто критикуватиме це чмо!!!!