Зеленский встретился с представителями украинского гражданского общества, обсудили "План победы". ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинского гражданского общества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Организации по разным направлениям: внешняя политика, развитие оборонной сферы, защита свободы. Был и Максим Буткевич - украинский правозащитник и воин, которого нам недавно удалось освободить из российского плена", - отметил Зеленский.

На встрече обсуждались "План победы" и потребность в объединении. Президент предложил участникам присоединиться к разработке внутреннего плана действий.

"Для нашей победы нужно именно такое единство, которое было в первые дни полномасштабного российского вторжения. Рассчитываем на единство в продвижении решения партнеров по приглашению Украины в НАТО. Спасибо за помощь в разработке Морской стратегии. Важно проработать формат технологической Ставки - хорошее предложение. Должны вместе возвращать справедливость для Украины, приближать надежный мир и говорить с партнерами обо всем том, что может сделать Украину сильнее. Спасибо каждому и каждой за идеи и предложения и готовность работать вместе", - рассказал Зеленский.

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