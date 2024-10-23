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Зеленский встретился с представителями украинского гражданского общества, обсудили "План победы". ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинского гражданского общества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Организации по разным направлениям: внешняя политика, развитие оборонной сферы, защита свободы. Был и Максим Буткевич - украинский правозащитник и воин, которого нам недавно удалось освободить из российского плена", - отметил Зеленский.

На встрече обсуждались "План победы" и потребность в объединении. Президент предложил участникам присоединиться к разработке внутреннего плана действий.

Володимир Зеленський та Максим Буткевич

"Для нашей победы нужно именно такое единство, которое было в первые дни полномасштабного российского вторжения. Рассчитываем на единство в продвижении решения партнеров по приглашению Украины в НАТО. Спасибо за помощь в разработке Морской стратегии. Важно проработать формат технологической Ставки - хорошее предложение. Должны вместе возвращать справедливость для Украины, приближать надежный мир и говорить с партнерами обо всем том, что может сделать Украину сильнее. Спасибо каждому и каждой за идеи и предложения и готовность работать вместе", - рассказал Зеленский.

Также читайте: "План победы" Зеленского в США назвали "бесперспективным", - The Economist

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) План победы (85)


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Топ комментарии
+52
І хтось вірить, що то не відібрані, проінструктовані індивіди?
Вже всі знають, як відсіюються журналісти на пресухи.
Скоро для аудієнцій змайструють стіл, як у пуйла.
Растьот напаліончік
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23.10.2024 22:00 Ответить
+42
"Представники українського громадянського суспільства" - це "партхозактів", штолє?
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23.10.2024 21:57 Ответить
+40
назовіть поїмено отих представників громадянського суспільства.
Бо я щось не бачу там Бутусова, Голобуцького, Дуду, Костенко, Капранова та представників ініціативної групи «Першого грудня»
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23.10.2024 22:11 Ответить
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"Представники українського громадянського суспільства" - це "партхозактів", штолє?
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23.10.2024 21:57 Ответить
партхозактиив слуг уродів та ОПи ЕрЗе
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23.10.2024 22:18 Ответить
"підсадними" - це слово пропущене в назві новини
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23.10.2024 22:53 Ответить
а коломойського шуфрича баканова портнова.....крупу разом з прокурорами інвалідами запрошували?
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24.10.2024 06:31 Ответить
Вони "мислєно вмєстє".
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24.10.2024 11:51 Ответить
..і придворні 'лідери думок' з ботоферми міши подоляка і олігарха Фіали
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24.10.2024 14:08 Ответить
"Протів ЛОМа нєт прійома..."
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24.10.2024 16:15 Ответить
а 5-6 дефективних менеджерів запрошували? Чи вони не представники УГС?
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23.10.2024 21:58 Ответить
І хтось вірить, що то не відібрані, проінструктовані індивіди?
Вже всі знають, як відсіюються журналісти на пресухи.
Скоро для аудієнцій змайструють стіл, як у пуйла.
Растьот напаліончік
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23.10.2024 22:00 Ответить
"Одні і тє же ліца"..... Трошки "розбавили" ОПу звільненими із полону !!!
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23.10.2024 22:03 Ответить
Это будущая партия ручных и позитивных, которую готовят на смену слугам под выборы.
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23.10.2024 22:19 Ответить
Тепер буде план плану перемоги
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23.10.2024 23:16 Ответить
Дайте йому оселедця.
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23.10.2024 22:01 Ответить
Він тільки на скумбрію ведеться.

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23.10.2024 22:06 Ответить
Шо це було?
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23.10.2024 23:17 Ответить
Кокаїн.
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24.10.2024 06:14 Ответить
героїн з кокаїном.
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24.10.2024 08:16 Ответить
Это брат Допкина
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24.10.2024 10:07 Ответить
Єдність в його розумінні не заважати йому диктатуру будувати
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23.10.2024 22:09 Ответить
Як би ж країну будувати...
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23.10.2024 23:23 Ответить
Будувати країну для нього нудно,не прибильно і просто незрозуміло для чого.
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24.10.2024 09:04 Ответить
Нема в Україні таких організацій. Одне бандитське шапіто.
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23.10.2024 22:11 Ответить
назовіть поїмено отих представників громадянського суспільства.
Бо я щось не бачу там Бутусова, Голобуцького, Дуду, Костенко, Капранова та представників ініціативної групи «Першого грудня»
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23.10.2024 22:11 Ответить
список є у дЄрмака - він його особисто складав і роздруковував запрошення!!!
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23.10.2024 22:17 Ответить
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23.10.2024 22:19 Ответить
да, хотілось би повний список блюдєй

Кім, Арахамія, Корабельна Сосна і чувак на фото
може ще хто?
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23.10.2024 23:00 Ответить
Ті представники, которих ви перерахували значаться в списках портнова.
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24.10.2024 08:39 Ответить
Це, як у колгоспному клубі, після прослуховування учасників мистецької самодіяльності, голова колгоспу підбив підсумок заходу - слухали балалайку, ухвалили - грати.
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23.10.2024 22:20 Ответить
а потім танці....
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23.10.2024 22:21 Ответить
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23.10.2024 22:36 Ответить
Вам не подобається цей план Зеленского? Так йому напишуть інший!
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23.10.2024 22:25 Ответить
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23.10.2024 22:25 Ответить
Сідати за стіл з дебілом? А хто його туди пустив?
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24.10.2024 09:19 Ответить
Це здається Берлінська?
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23.10.2024 22:26 Ответить
підставила Чернігів під удар - дуже хотілося бути МО....
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23.10.2024 22:38 Ответить
Громадя́нське суспі́льство - суспільство, в основі якого лежить розгалужена мережа незалежних від держави інституцій, об'єднань та організацій, створених самими громадянами для виявлення й здійснення різних громадських ініціатив, задоволення своїх суспільних потреб та обстоювання колективних інтересів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-2 [2]

Воно містить у собі сім'ю і приватну сферу, тобто «третій сектор» суспільства паралельно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державою та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 бізнесом . Елементами громадянського суспільства є різні об'єднання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 професійні , творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють всі сфери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільного життя .
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23.10.2024 22:52 Ответить
судячи по фото для іллюстрації новини, громадянського суспільства там було небагато

так і скажіть, що громадянське суспільство на зустрічі представляв якийсь сивий ветеран із ТЦК
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23.10.2024 22:57 Ответить
Шашликами пригостив? Чи так конверти з баблом порозсовували ?
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23.10.2024 22:59 Ответить
Шашлики...шашлики...не набридло?
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23.10.2024 23:20 Ответить
а, ось що тут не так:

якби, ясно що це неможливо, але якби

зелений уйо6ок дійсно зустрівся з представниками громадянського суспільства - то темою розмови були б назрілі і пересзрілі вибори президента України

а не наркоманський план
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23.10.2024 23:04 Ответить
Добре, шо план легалізували
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23.10.2024 23:08 Ответить
Та де там . Частину плану заникали в секретних додатках.
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23.10.2024 23:19 Ответить
Потужно, надзвичайно потужно, супер потужно ! Тепер і вибори нестрашно проводити, результати очевидні - 73 відсотки натягнемо !
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23.10.2024 23:16 Ответить
Як би він зустрівся хочаб із одним представником справжнього українського суспільства, то був би останній раз коли його бачили
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23.10.2024 23:30 Ответить
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками українського громадянського суспільства. в більшості котрих могли бути паспорти із двохголовою рашистською куркою,або у їх родичів...
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23.10.2024 23:34 Ответить
Ну от і приклад, чому Єрмак влаштовує Зеленського на 700%. Він дійсно створює йому комфортні і спокійні умови - збирає, культрно кажучи максимально гнучких, які лише пищать при вигляді Зе, називаючи це представниками суспільства. Так само підсовує кандидатів в топчиновники, які кажуть лише хороше. І т.п.
І Вова про це чудово знає, але йому від цього комфортно і міняти нічого він не буде. Тільки це не тепла ванна, як дехто каже, це тепле болото. Яке вже слідом за Зеленським засмоктує в себе країну.
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24.10.2024 00:05 Ответить
де вихід?
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24.10.2024 00:22 Ответить
Я бачу, що на сьогодні вихід для народу з усього цього, дивним чином суміщений з входом на цвинтар. Втім це зрозуміло з мого ніку.
Втім, надіюсь що це помилка, і хтось знайде і реалізує рішення. Але я вже стомився його шукати.
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24.10.2024 00:27 Ответить
я теж на це надіюсь.....!
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24.10.2024 00:29 Ответить
Пане Віктор, хотілось би знати де він(((
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24.10.2024 03:54 Ответить
На пункту пропуску Шегіні-Хребенне.)
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24.10.2024 07:28 Ответить
Допоки він не заблокований "рольніками"...
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24.10.2024 11:59 Ответить
******* стид!!!
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24.10.2024 00:46 Ответить
Ех) як ПОТУЖНО!!!) Невже після майже 6 років гвалтування держави і підтиранням листками з конституції наш маленький незламний піськограй доріс до діалогу з народом?)
Чесно це все не настільки і погано), але є безліч але. Тож тепер це далеко не представники суспільства, це так в різній степені зашкварені персони!!!...
Такі зустрічі потрібно було проводити ще після скандалу з яйцями резнікова (спишемо перші пів року, не напрягатимемо ******), а точніше років 2 тому. Тепер це всього лише пердьож в калюжу.....
Потрібно тепер зустрічатись і з толковими економістами (в державі хаос і економічний колапс, розрив між бідними і багатими взагалі досягнув критичної межі. А преславута бусифікація всіх без винятку на пару з тотальною корупцією помножила економічний потенціал практично на 0. Не забуваємо і про гетьманцева і афігенні закони), і з представниками родин пропавших безвісти і полонених (а не тримати їх за ідіотів), і з представниками бригад які безпосередньо на ЛЗ (а не слухати казочки сирка про обмінний фонд на курщині. Зима на носі і один Бог святий знає яка вона буде... А в нас проблеми як з мобілізованими, так і з підготовкою і з логістикою).... Цей списак можна продовжувати ще довго, але толку? Знаючи характер піськограя, то в цю дешеву виставу під назвою: "НАЙВЕЛИЧНІШИЙ СПУСТИВСЯ ДО ЧЕРНІ ПОПИЗ..ДІТИ!!!" , єЛдак і так не впусте тих хто критикуватиме це чмо!!!!
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24.10.2024 03:53 Ответить
Сподіваюся пані Берлінська довела проблеми з дронами...для ЗСУ.
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24.10.2024 06:43 Ответить
та суть не в Берлінській, суть в тому що самозакоханому егоїсту ти не доведеш нічого
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24.10.2024 08:41 Ответить
сцють людям в очі - а скоро в вирій.в теплі краї.
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24.10.2024 07:16 Ответить
Що це спеціальне,громадянське суспільство таке?Видно прикормлене жОПою для таких випадків.
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24.10.2024 07:26 Ответить
6 років мародерив на крові потужно с менеджерами ригами молодими , а тепер коли установив диктатуру, за суспільство вспомнив.
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24.10.2024 07:30 Ответить
Це було потужне громадянське суспільство 95-кварталу
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24.10.2024 08:52 Ответить
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24.10.2024 09:02 Ответить
 
 