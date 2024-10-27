Доба на Донеччині: рашисти обстріляли 8 населених пунктів, 2 людини загинули. ФОТО

За 26 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Миколаївці. Під ворожим вогнем опинилися Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, села Костянтинопіль, Маркове, Роздольне, Сонцівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області

Поранень дістали 9 цивільних та четверо поліцейських, один перебуває у важкому стані.

Краматорський район

На Костянтинівку війська РФ скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – загинула людина, ще троє мирних мешканців дістали травми. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 10 приватних будинків, адмінбудівлі, 26 цивільних авто, газопроводи, електромережі.

Ударом по Миколаївці окупанти вбили цивільну особу, пошкодили цивільні автомобіль і мотоцикл, лінію електропередач.

У Марковому пошкоджено 4 приватних будинки

Волноваський район

Костянтинопіль Росія накрила з РСЗВ "Торнадо-С" - двоє жителів травмовані, руйнувань зазнали три приватних будинки і автомобіль.

У Роздольному пошкоджено три приватні будинки

Покровський район

У Кураховому внаслідок атаки ворожого дрону поранення отримали чоловік і літня жінка. Одна людина дістала поранення у Сонцівці.

Бахмутський район

Окупанти не припиняють обстрілів Торецька, за минулу добу одна людина дістала поранення.

