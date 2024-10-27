Доба на Донеччині: рашисти обстріляли 8 населених пунктів, 2 людини загинули. ФОТО
За 26 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Миколаївці. Під ворожим вогнем опинилися Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, села Костянтинопіль, Маркове, Роздольне, Сонцівка.
Поранень дістали 9 цивільних та четверо поліцейських, один перебуває у важкому стані.
Краматорський район
На Костянтинівку війська РФ скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – загинула людина, ще троє мирних мешканців дістали травми. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 10 приватних будинків, адмінбудівлі, 26 цивільних авто, газопроводи, електромережі.
Ударом по Миколаївці окупанти вбили цивільну особу, пошкодили цивільні автомобіль і мотоцикл, лінію електропередач.
У Марковому пошкоджено 4 приватних будинки
Волноваський район
Костянтинопіль Росія накрила з РСЗВ "Торнадо-С" - двоє жителів травмовані, руйнувань зазнали три приватних будинки і автомобіль.
У Роздольному пошкоджено три приватні будинки
Покровський район
У Кураховому внаслідок атаки ворожого дрону поранення отримали чоловік і літня жінка. Одна людина дістала поранення у Сонцівці.
Бахмутський район
Окупанти не припиняють обстрілів Торецька, за минулу добу одна людина дістала поранення.
