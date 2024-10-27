УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8576 відвідувачів онлайн
Новини Фото
499 1

Доба на Донеччині: рашисти обстріляли 8 населених пунктів, 2 людини загинули. ФОТО

За 26 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Миколаївці. Під ворожим вогнем опинилися Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, села Костянтинопіль, Маркове, Роздольне, Сонцівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області 

Поранень дістали 9 цивільних та  четверо поліцейських, один перебуває у важкому стані. 

Краматорський район

На Костянтинівку війська РФ скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – загинула людина, ще троє мирних мешканців дістали травми. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 10 приватних будинків, адмінбудівлі, 26 цивільних авто, газопроводи, електромережі.

Ударом по Миколаївці окупанти вбили цивільну особу, пошкодили цивільні автомобіль і мотоцикл, лінію електропередач.

У Марковому пошкоджено 4 приватних будинки

Волноваський район

Костянтинопіль Росія накрила з РСЗВ "Торнадо-С" - двоє жителів травмовані, руйнувань зазнали три приватних будинки і автомобіль.

У Роздольному пошкоджено три приватні будинки

Покровський район

У Кураховому внаслідок атаки ворожого дрону поранення отримали чоловік і літня жінка. Одна людина дістала поранення у Сонцівці.

Бахмутський район

Окупанти не припиняють обстрілів Торецька, за минулу добу одна людина дістала поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти вдарили по Боровій, зруйновано будинки

Окупанти вдарили по 8 населених пунктах Донеччини
Окупанти вдарили по 8 населених пунктах Донеччини

Автор: 

обстріл (30952) Донецька область (9634)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.10.2024 11:25 Відповісти
 
 