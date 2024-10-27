Сутки на Донетчине: рашисты обстреляли 8 населенных пунктов, 2 человека погибли. ФОТО
За 26 октября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Николаевке. Под вражеским огнем оказались Константиновка, Курахово, Николаевка, Торецк, села Константинополь, Марково, Раздольное, Сонцовка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области
Ранения получили 9 гражданских и четверо полицейских, один находится в тяжелом состоянии.
Краматорский район
На Константиновку войска РФ сбросили две бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - погиб человек, еще трое мирных жителей получили травмы. Повреждены 2 многоквартирных и 10 частных домов, админздания, 26 гражданских авто, газопроводы, электросети.
Ударом по Николаевке оккупанты убили гражданское лицо, повредили гражданские автомобиль и мотоцикл, линию электропередач.
В Марково повреждены 4 частных дома
Волновахский район
Константинополь Россия накрыла из РСЗО "Торнадо-С" - двое жителей травмированы, разрушениям подверглись три частных дома и автомобиль.
В Раздольном повреждены три частных дома
Покровский район
В Курахово в результате атаки вражеского дрона ранения получили мужчина и пожилая женщина. Один человек получил ранения в Сонцевке.
Бахмутский район
Оккупанты не прекращают обстрелы Торецка, за минувшие сутки один человек получил ранения.
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