Сутки на Донетчине: рашисты обстреляли 8 населенных пунктов, 2 человека погибли. ФОТО

За 26 октября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Николаевке. Под вражеским огнем оказались Константиновка, Курахово, Николаевка, Торецк, села Константинополь, Марково, Раздольное, Сонцовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области

Ранения получили 9 гражданских и четверо полицейских, один находится в тяжелом состоянии.

Краматорский район

На Константиновку войска РФ сбросили две бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - погиб человек, еще трое мирных жителей получили травмы. Повреждены 2 многоквартирных и 10 частных домов, админздания, 26 гражданских авто, газопроводы, электросети.

Ударом по Николаевке оккупанты убили гражданское лицо, повредили гражданские автомобиль и мотоцикл, линию электропередач.

В Марково повреждены 4 частных дома

Волновахский район

Константинополь Россия накрыла из РСЗО "Торнадо-С" - двое жителей травмированы, разрушениям подверглись три частных дома и автомобиль.

В Раздольном повреждены три частных дома

Покровский район

В Курахово в результате атаки вражеского дрона ранения получили мужчина и пожилая женщина. Один человек получил ранения в Сонцевке.

Бахмутский район

Оккупанты не прекращают обстрелы Торецка, за минувшие сутки один человек получил ранения.

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