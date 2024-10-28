Доба на Донеччині: РФ 13 разів била по області, поранено 1 особу. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупаційні війська 13 разів били по Донеччині, внаслідок чого поранено 1 особу.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Одну людину поранено у Курахівській громаді, пошкоджено 6 будинків в Успенівці. Також пошкоджено 5 будинків у Веселому Гаю, 4 в Ганнівці і 1 у Дачному. У Мирнограді пошкоджено 17 будинків.
Краматорський район
У Стародубівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджені 10 приватних будинків, адмінбудівля, 2 лінії електропередач і газогін; у Марковому пошкоджено адмінбудівлю.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки, ще 1 — у Свято-Покровському. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.
Протягом доби російські загарбники 13 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 68 людей, зокрема 15 дітей.
27 жовтня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - в Успенівці.
