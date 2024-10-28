Сутки на Донетчине: РФ 13 раз била по области, ранен человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские оккупационные войска 13 раз били по Донецкой области, в результате чего ранен человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
Один человек ранен в Кураховской громаде, повреждены 6 домов в Успеновке. Также повреждены 5 домов в Веселом Гаю, 4 в Анновке и 1 в Дачном. В Мирнограде повреждены 17 домов.
Краматорский район
В Стародубовке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 10 частных домов, админздание, 2 линии электропередач и газопровод; в Марково повреждено админздание.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома, еще 1 - в Свято-Покровском. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.
В течение суток российские захватчики 13 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуированы 68 человек, в том числе 15 детей.
27 октября россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Успеновке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль