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Сутки на Донетчине: РФ 13 раз била по области, ранен человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские оккупационные войска 13 раз били по Донецкой области, в результате чего ранен человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Один человек ранен в Кураховской громаде, повреждены 6 домов в Успеновке. Также повреждены 5 домов в Веселом Гаю, 4 в Анновке и 1 в Дачном. В Мирнограде повреждены 17 домов.

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Краматорский район

В Стародубовке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 10 частных домов, админздание, 2 линии электропередач и газопровод; в Марково повреждено админздание.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома, еще 1 - в Свято-Покровском. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

В течение суток российские захватчики 13 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуированы 68 человек, в том числе 15 детей.

27 октября россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Успеновке.

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Наслідки обстрілів Донеччини 27 жовтня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 27 жовтня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 27 жовтня 2024 року

Автор: 

обстрел (27982) Донецкая область (10027)


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