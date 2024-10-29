6 594 18
Вибухи лунають в окупованому Луганську: Над містом стовп диму. ВІДЕО+ФОТО
У тимчасово окупованому Луганську вранці пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російські пропагандистські медіа повідомили про нібито роботу ППО.
Водночас після вибухів у Луганську піднявся стовп диму, який видно із різних районів міста.
