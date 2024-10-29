УКР
Вибухи лунають в окупованому Луганську: Над містом стовп диму. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово окупованому Луганську вранці пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські пропагандистські медіа повідомили про нібито роботу ППО.

Водночас після вибухів у Луганську піднявся стовп диму, який видно із різних районів міста.

В окупованому Луганську вибухнув автомобіль із російським офіцером.

В окупованому Луганську лунають вибухи
В окупованому Луганську лунають вибухи

Автор: 

вибух (4621) Луганськ (586)
29.10.2024 10:03 Відповісти
29.10.2024 10:06 Відповісти
29.10.2024 10:19 Відповісти
29.10.2024 10:03 Відповісти
29.10.2024 10:06 Відповісти
Русский мир!!))
29.10.2024 13:42 Відповісти
Трава горить ...
29.10.2024 10:07 Відповісти
впав асколак
29.10.2024 10:10 Відповісти
На 3й рік війни(("Наші люді " закінчилися?((
29.10.2024 10:09 Відповісти
Прокурори Луганської області, сподіваюсь, не постраждали?
А то кому ж тоді держава буде зряплати та пенсії платити...
29.10.2024 10:11 Відповісти
якраз у прокурорів Луганської області немає жодної інвалідної пенсії
29.10.2024 10:28 Відповісти
Оооо, ось чудовий приклад як працює пропаганда!!

бо насправді немає ДРУГОЇ групи інвалідності! про наявність першої групи чи третьої ніхто і не запитував
29.10.2024 10:30 Відповісти
Прокурворська пенсія і без інвалідності дуже непогана.
29.10.2024 10:35 Відповісти
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-респект...
29.10.2024 10:13 Відповісти
29.10.2024 10:19 Відповісти
ми радіємо разом з усіма...
29.10.2024 10:29 Відповісти
Раз "валят ОТТУДА" - значить, склади з БК... І очікуються подальші "фейєрверки"... У іншому випаду їхали-б ТУДИ - пожежу гасить...
29.10.2024 10:30 Відповісти
Охоха, харашо как попали!
29.10.2024 10:43 Відповісти
Хлопці, захерячте хоч один снаряд по центру міста, де український медаліст пасека сидить. Може тоді і кума сепарша, яка там теж керує, хоча б обісреться.
29.10.2024 10:51 Відповісти
Що знов спирт завод поцілили. Жирна ціль.
29.10.2024 12:24 Відповісти
Склади БК артбригади...
29.10.2024 18:49 Відповісти
 
 