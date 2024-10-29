Взрывы раздаются в оккупированном Луганске: Над городом столб дыма. ВИДЕО+ФОТО
Во временно оккупированном Луганске утром прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские пропагандистские медиа сообщили о якобы работе ПВО.
В то же время после взрывов в Луганске поднялся столб дыма, который видно из разных районов города.
