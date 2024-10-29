Взрывы раздаются в оккупированном Луганске: Над городом столб дыма. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Луганске утром прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские пропагандистские медиа сообщили о якобы работе ПВО.

В то же время после взрывов в Луганске поднялся столб дыма, который видно из разных районов города.

