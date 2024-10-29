РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4456 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
6 595 18

Взрывы раздаются в оккупированном Луганске: Над городом столб дыма. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Луганске утром прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские пропагандистские медиа сообщили о якобы работе ПВО.

В то же время после взрывов в Луганске поднялся столб дыма, который видно из разных районов города.

Также смотрите: В оккупированном Луганске взорвался автомобиль с российским офицером. ВИДЕО

В окупованому Луганську лунають вибухи
В окупованому Луганську лунають вибухи

Автор: 

взрыв (6913) Луганск (3174)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
29.10.2024 10:03 Ответить
+17
показать весь комментарий
29.10.2024 10:06 Ответить
+13
показать весь комментарий
29.10.2024 10:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.10.2024 10:03 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 10:06 Ответить
Русский мир!!))
показать весь комментарий
29.10.2024 13:42 Ответить
Трава горить ...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:07 Ответить
впав асколак
показать весь комментарий
29.10.2024 10:10 Ответить
На 3й рік війни(("Наші люді " закінчилися?((
показать весь комментарий
29.10.2024 10:09 Ответить
Прокурори Луганської області, сподіваюсь, не постраждали?
А то кому ж тоді держава буде зряплати та пенсії платити...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:11 Ответить
якраз у прокурорів Луганської області немає жодної інвалідної пенсії
показать весь комментарий
29.10.2024 10:28 Ответить
Оооо, ось чудовий приклад як працює пропаганда!!

бо насправді немає ДРУГОЇ групи інвалідності! про наявність першої групи чи третьої ніхто і не запитував
показать весь комментарий
29.10.2024 10:30 Ответить
Прокурворська пенсія і без інвалідності дуже непогана.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:35 Ответить
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-респект...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:13 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 10:19 Ответить
ми радіємо разом з усіма...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:29 Ответить
Раз "валят ОТТУДА" - значить, склади з БК... І очікуються подальші "фейєрверки"... У іншому випаду їхали-б ТУДИ - пожежу гасить...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:30 Ответить
Охоха, харашо как попали!
показать весь комментарий
29.10.2024 10:43 Ответить
Хлопці, захерячте хоч один снаряд по центру міста, де український медаліст пасека сидить. Може тоді і кума сепарша, яка там теж керує, хоча б обісреться.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:51 Ответить
Що знов спирт завод поцілили. Жирна ціль.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:24 Ответить
Склади БК артбригади...
показать весь комментарий
29.10.2024 18:49 Ответить
 
 