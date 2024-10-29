За $4000 обіцяв "допомогти" отримати відстрочку від мобілізації: Викрито посадовця Подільського РТЦК. ФОТОрепортаж

Помічника начальника Подільського РТЦК та СП з правової роботи викрили у корупційній схемі. Він пропонував військовозобов'язаному чоловіку за грошову винагороду "розв'язати питання" щоб уникнути адмінвідповідальності та отримати незаконну відстрочку від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва та Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що до ТЦК було доставлено чоловіка, який не став на військовий облік, не мав військово-облікових документів та відмовився проходити ВЛК.

"Згідно з чинним законодавством відносно нього мали скласти адмінпротоколи, за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за які той повинен був сплатити чималу суму штрафу. Однак, посадовець ТЦК запропонував йому за 25 000 гривень посприяти непритягненню його до відповідальності. Крім того, за 4 000 доларів обіцяв "допомогти" у постановці на військовий облік з подальшим отриманням незаконної відстрочки від мобілізації", - розповіли в поліції.

Правоохоронці задокументували отримання фігурантом 25 тисяч гривень неправомірної вигоди та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 4 тисяч доларів.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.







Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі майже 212 тис. грн.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили корупційну схему у Голосіївському районному ТЦК у Києві.

Три працівники Голосіївського ТСК та СП Києва, ексголова ВЛК та двоє цивільних допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби.

Правоохоронці вилучили понад $1,2 млн та 45 тис. євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю понад 100 тис. доларів США кожна.