За $4000 обіцяв "допомогти" отримати відстрочку від мобілізації: Викрито посадовця Подільського РТЦК. ФОТОрепортаж

Помічника начальника Подільського РТЦК та СП з правової роботи викрили у корупційній схемі. Він пропонував військовозобов'язаному чоловіку за грошову винагороду "розв'язати питання" щоб уникнути адмінвідповідальності та отримати незаконну відстрочку від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва та Офіс Генпрокурора

Встановлено, що до ТЦК було доставлено чоловіка, який не став на військовий облік, не мав військово-облікових документів та відмовився проходити ВЛК.

Поліція Києва затримала помічника начальника Подільського РТЦК та СП

"Згідно з чинним законодавством відносно нього мали скласти адмінпротоколи, за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за які той повинен був сплатити чималу суму штрафу. Однак, посадовець ТЦК запропонував йому за 25 000 гривень посприяти непритягненню його до відповідальності. Крім того, за 4 000 доларів обіцяв "допомогти" у постановці на військовий облік з подальшим отриманням незаконної відстрочки від мобілізації", - розповіли в поліції.

Правоохоронці задокументували отримання фігурантом 25 тисяч гривень неправомірної вигоди та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 4 тисяч доларів.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі майже 212 тис. грн.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили корупційну схему у Голосіївському районному ТЦК у Києві.

Три працівники Голосіївського ТСК та СП Києва, ексголова ВЛК та двоє цивільних допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби.

Правоохоронці вилучили понад $1,2 млн та 45 тис. євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю понад 100 тис. доларів США кожна.

Київ (20187) корупція (4794) Нацполіція (15498) Офіс Генпрокурора (3438) ТЦК та СП (809)
ІПСО. 100%
29.10.2024 12:44
Тиловий щур!
29.10.2024 12:48
"Військовозобов'язаним слід поставити ультиматум: або віддати 4-5 років на службу, ставши героями, або провести цей час у в'язниці як безкоштовна робоча сила з кримінальним минулим, - Дикий"
Передайте хто-небудь дикому свину, що він придурок.
29.10.2024 12:52
Сидить чувак і видно, що йому абсолютно пох... на той двіж, адже знає- пацани з міноборони не підведуть.
29.10.2024 12:53
Це просто безкорислива любов до грошей!
29.10.2024 13:04
суд постановив: 50к штрафа с увольнением на пенсию 75к/мес
29.10.2024 13:26
Интересна другая сторона. Военного сдал мужчина который не стал на воинский учет.
Тут два варианта, или подстава от ментов и провокация на получение взятки, или мужчине менты пообещали простить штраф, поставить на учет и предоставить бронь. Или мужик перед отправкой на фронт решил посадить хоть одного ТЦКашника
29.10.2024 13:37
 
 