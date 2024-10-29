РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4153 посетителя онлайн
Новости Фото
2 105 7

За $4000 обещал "помочь" получить отсрочку от мобилизации: Разоблачен чиновник Подольского РТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Помощника начальника Подольского РТЦК и СП по правовой работе разоблачили в коррупционной схеме. Он предлагал военнообязанному мужчине за денежное вознаграждение "решить вопрос" чтобы избежать админответственности и получить незаконную отсрочку от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева и Офис Генпрокурора.

Установлено, что в ТЦК был доставлен мужчина, который не стал на воинский учет, не имел военно-учетных документов и отказался проходить ВВК.

Поліція Києва затримала помічника начальника Подільського РТЦК та СП

"Согласно действующему законодательству в отношении него должны были составить админпротоколы по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за которые тот должен был уплатить немалую сумму штрафа. Однако, чиновник ТЦК предложил ему за 25 000 гривен посодействовать непривлечению его к ответственности. Кроме того, за 4 000 долларов обещал "помочь" в постановке на воинский учет с последующим получением незаконной отсрочки от мобилизации", - рассказали в полиции.

Также читайте: ТЦК и правоохранители будут обмениваться данными через электронную систему, это позволит быстро получать информацию о нарушителях, - Умеров

Правоохранители задокументировали получение фигурантом 25 тысяч гривен неправомерной выгоды и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 4 тысяч долларов.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Поліція Києва затримала помічника начальника Подільського РТЦК та СП
Поліція Києва затримала помічника начальника Подільського РТЦК та СП
Поліція Києва затримала помічника начальника Подільського РТЦК та СП

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме почти 212 тыс. грн.

Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Читайте также: Дело Голосеевского РТЦК: Шестерым фигурантам избраны разные меры пресечения, - ГБР

Напомним, на прошлой неделе правоохранители разоблачили коррупционную схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве.

Три работника Голосеевского ВСК и СП Киева, экс-глава ВВК и двое гражданских помогали военнообязанным уклоняться от военной службы.

Правоохранители изъяли более $1,2 млн и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес-класса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждая.

Автор: 

Киев (26139) коррупция (8635) Нацполиция (16771) Офис Генпрокурора (2641) ТЦК (757)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ІПСО. 100%
показать весь комментарий
29.10.2024 12:44 Ответить
Тиловий щур!
показать весь комментарий
29.10.2024 12:48 Ответить
"Військовозобов'язаним слід поставити ультиматум: або віддати 4-5 років на службу, ставши героями, або провести цей час у в'язниці як безкоштовна робоча сила з кримінальним минулим, - Дикий"
Передайте хто-небудь дикому свину, що він придурок.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:52 Ответить
Сидить чувак і видно, що йому абсолютно пох... на той двіж, адже знає- пацани з міноборони не підведуть.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:53 Ответить
Це просто безкорислива любов до грошей!
показать весь комментарий
29.10.2024 13:04 Ответить
суд постановив: 50к штрафа с увольнением на пенсию 75к/мес
показать весь комментарий
29.10.2024 13:26 Ответить
Интересна другая сторона. Военного сдал мужчина который не стал на воинский учет.
Тут два варианта, или подстава от ментов и провокация на получение взятки, или мужчине менты пообещали простить штраф, поставить на учет и предоставить бронь. Или мужик перед отправкой на фронт решил посадить хоть одного ТЦКашника
показать весь комментарий
29.10.2024 13:37 Ответить
 
 