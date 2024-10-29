За $4000 обещал "помочь" получить отсрочку от мобилизации: Разоблачен чиновник Подольского РТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Помощника начальника Подольского РТЦК и СП по правовой работе разоблачили в коррупционной схеме. Он предлагал военнообязанному мужчине за денежное вознаграждение "решить вопрос" чтобы избежать админответственности и получить незаконную отсрочку от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева и Офис Генпрокурора.

Установлено, что в ТЦК был доставлен мужчина, который не стал на воинский учет, не имел военно-учетных документов и отказался проходить ВВК.

"Согласно действующему законодательству в отношении него должны были составить админпротоколы по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за которые тот должен был уплатить немалую сумму штрафа. Однако, чиновник ТЦК предложил ему за 25 000 гривен посодействовать непривлечению его к ответственности. Кроме того, за 4 000 долларов обещал "помочь" в постановке на воинский учет с последующим получением незаконной отсрочки от мобилизации", - рассказали в полиции.

Правоохранители задокументировали получение фигурантом 25 тысяч гривен неправомерной выгоды и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 4 тысяч долларов.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.







Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме почти 212 тыс. грн.

Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители разоблачили коррупционную схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве.

Три работника Голосеевского ВСК и СП Киева, экс-глава ВВК и двое гражданских помогали военнообязанным уклоняться от военной службы.

Правоохранители изъяли более $1,2 млн и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес-класса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждая.