Окупанти завдали авіаудару по Олексієво-Дружківці на Донеччині: серед поранених - діти. ФОТО

Внаслідок російського авіаудару по селищу Олексієво-Дружківка на Донеччині, постраждали 5 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, напередодні російські війська завдали удару по триповерховому житловому будинку. Вибух спричинив пожежу, що охопила частину будівлі, гараж і автомобіль. Вогнеборці ДСНС приборкали полум'я.

Також через ворожі обстріли селища пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, 15 гаражів та 6 транспортних засобів.

Олексієво-Дружківка після авіаудару
Олексієво-Дружківка після авіаудару
Олексієво-Дружківка після авіаудару

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ окупували Богоявленку та Новоукраїнку і просунулися у Селидовому та Ясній Поляні.

