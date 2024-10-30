Оккупанты нанесли авиаудар по Алексеево-Дружковке на Донетчине: среди раненых - дети. ФОТО
В результате российского авиаудара по поселку Алексеево-Дружковка в Донецкой области, пострадали 5 человек, среди которых - двое детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, накануне российские войска нанесли удар по трехэтажному жилому дому. Взрыв вызвал пожар, охвативший часть здания, гараж и автомобиль. Пожарные ГСЧС укротили пламя.
Также из-за вражеских обстрелов поселка повреждены 6 многоквартирных домов, 15 гаражей и 6 транспортных средств.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ оккупировали Богоявленку и Новоукраинку и продвинулись в Селидово и Ясной Поляне.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владимир #594971
показать весь комментарий30.10.2024 13:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль