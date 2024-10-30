Оккупанты нанесли авиаудар по Алексеево-Дружковке на Донетчине: среди раненых - дети. ФОТО

В результате российского авиаудара по поселку Алексеево-Дружковка в Донецкой области, пострадали 5 человек, среди которых - двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, накануне российские войска нанесли удар по трехэтажному жилому дому. Взрыв вызвал пожар, охвативший часть здания, гараж и автомобиль. Пожарные ГСЧС укротили пламя.

Также из-за вражеских обстрелов поселка повреждены 6 многоквартирных домов, 15 гаражей и 6 транспортных средств.

