Ідентифіковано російського військового, який застрелив чоловіка в окупованих Олешках, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейським Херсонщини стало відомо, що на початку поточного року в окупованих Олешках сталося вбивство місцевого жителя. 68-річного чоловіка цинічно розстріляв представник військового формування рф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, правоохоронці ідентифікували злочинця. Наразі щодо фігуранта зібрано достатньо доказів і досудове розслідування завершене. 27-річному російському найманцю загрожує довічне перебування за ґратами.

"Під час моніторингу мережі Інтернет в одному з Telegram-каналів правоохоронці виявили інформацію про вбивство жителя тимчасово окупованих Олешок. Працівники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно із представниками обласного управління СБУ провели низку оперативно-розшукових заходів, під час яких з’ясували обставини трагічної події", - йдеться у повідомленні.

Що встановило слідство?

Так, було встановлено, що 10 січня 2024 року троє представників військових формувань рф після 15-ї години йшли вулицею окупованого міста. Один із загарбників здійснив кілька хаотичних пострілів із автоматичної зброї. На звуки пострілів на вулицю вийшов 68-річний місцевий житель. Із невідомих причин нетверезий представник рф, який до цього стріляв, спрямував свою зброю на цивільного та знов здійснив не менше шести пострілів. В результаті потерпілий зазнав смертельних поранень. Після цього представники армії країни-агресора пішли з місця вчинення злочину.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, вжитими слідчо-розшуковими заходами правоохоронці ідентифікували російського злочинця, який вбив мирного цивільного чоловіка. Ним виявився 27-річний житель Ростова-на-Дону, який є військовослужбовцем загону "херсон" приватної військової компанії "редут".

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За даними поліції, слідчі заочно повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тобто - порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Наразі зібрано достатньо доказів щодо зловмисника й досудове розслідування завершене. Нині обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. За вчинений злочин російському найманцю загрожує перебування за ґратами терміном від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.