Идентифицирован российский военный, застреливший мужчину в оккупированных Олешках, - Нацполиция. ФОТО

Полицейским Херсонщины стало известно, что в начале текущего года в оккупированных Олешках произошло убийство местного жителя. 68-летнего мужчину цинично расстрелял представитель военного формирования рф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, правоохранители идентифицировали преступника. Сейчас в отношении фигуранта собрано достаточно доказательств и досудебное расследование завершено. 27-летнему российскому наемнику грозит пожизненное пребывание за решеткой.

"Во время мониторинга сети Интернет в одном из Telegram-каналов правоохранители обнаружили информацию об убийстве жителя временно оккупированных Олешек. Работники управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с представителями областного управления СБУ провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых выяснили обстоятельства трагического события", - говорится в сообщении.

Что установило следствие?

Так, было установлено, что 10 января 2024 года трое представителей военных формирований рф после 15 часов шли по улице оккупированного города. Один из захватчиков совершил несколько хаотичных выстрелов из автоматического оружия. На звуки выстрелов на улицу вышел 68-летний местный житель. По неизвестным причинам нетрезвый представитель рф, который до этого стрелял, направил свое оружие на гражданского и вновь совершил не менее шести выстрелов. В результате пострадавший получил смертельные ранения. После этого представители армии страны-агрессора ушли с места совершения преступления.

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонщины Игорь Демьянюк, принятыми следственно-розыскными мероприятиями правоохранители идентифицировали российского преступника, который убил мирного гражданского мужчину. Им оказался 27-летний житель Ростова-на-Дону, который является военнослужащим отряда "херсон" частной военной компании "редут".

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По данным полиции, следователи заочно сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. То есть - нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством. Сейчас собрано достаточно доказательств в отношении злоумышленника и досудебное расследование завершено. Сейчас обвинительный акт утвержден областной прокуратурой и направлен на рассмотрение суда. За совершенное преступление российскому наемнику грозит пребывание за решеткой сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.