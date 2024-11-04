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Створювали сотні фейкових акаунтів щодня: Припинено діяльність ботоферми з ворожою пропагандою, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Оперативники кіберполіції та слідчі Вінницької області спільно з СБУ викрили двох мешканців обласного центру, які за грошову винагороду організували діяльність проросійської ботоферми.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Вінниці викрито двох мешканців, які організували діяльність ботоферми шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку.

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Затримано організаторів ботоферми

Заради "легкого заробітку" фігуранти придбали спеціалізоване обладнання і десятки тисяч сім-карток українських операторів мобільного зв’язку. Щоденно ділки забезпечували реєстрацію сотень фейкових акаунтів у відомих соціальних мережах, у тому числі заборонених на території України.

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Повідомляється, що фігуранти за допомогою платіжних сервісів РФ могли продавати новостворені облікові записи агентам країни-агресора, які у подальшому використовували їх для проведення ІПСО та поширення закликів до українців ухилятися від мобілізації.

Затримано організаторів ботоферми

Під час обшуків у приміщеннях вінничан вилучили комп’ютерну техніку і серверне обладнання, зокрема десятки модемів та 19 шлюзів, спеціалізоване програмне забезпечення і майже 20 тисяч сім-карток українських мобільних операторів.

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Затримано організаторів ботоферми
Затримано організаторів ботоферми

Зловмисникам оголошено підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Повідомляється, що чоловіка взято під варту, а його спільниці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нині фахівці Департаменту кіберполіції та СБУ аналізують дані, отримані під час обшуків, а також встановлюють походження грошей, за які фігуранти придбали обладнання для ботоферми.

Автор: 

Нацполіція (15325) пропаганда (2830) кібербезпека (1173)


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Топ коментарі
+6
А скільки ботоферм у ОПЗЄ?
Хто з ними повинен боротися?

Да хоча б з Безуглою розберіться.
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04.11.2024 16:10 Відповісти
+4
Троляк-подоляк накрили???
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04.11.2024 16:10 Відповісти
+3
20 тисяч сімок-офігіти,тому всі нові сімки мають продаватись тільки по паспорту-контракт.
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04.11.2024 16:19 Відповісти
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Троляк-подоляк накрили???
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04.11.2024 16:10 Відповісти
скажуть, що це https://eurosolidarity.org/2023/01/17/artur-gerasymov-sprava-botoferm-tyho-pomerla-tozh-vlada-gotuye-novu-ataku-na-opozycziyu/ Герасимова ботоферма
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04.11.2024 16:36 Відповісти
Маски-шоу в ОП - було б цікаво
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04.11.2024 17:04 Відповісти
А скільки ботоферм у ОПЗЄ?
Хто з ними повинен боротися?

Да хоча б з Безуглою розберіться.
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04.11.2024 16:10 Відповісти
20 тисяч сімок-офігіти,тому всі нові сімки мають продаватись тільки по паспорту-контракт.
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04.11.2024 16:19 Відповісти
Можна і пріпейд помісячний, але з ідентифікацією особи. В Німеччині продають сім карти у продуктових магазинах без документів, але потім потрібно їх активувати у оператора. Або в спеціалізованому магазині за умови пред'явлення документів і одразу її активують. Так само в Україні можна і потрібно зробити.
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04.11.2024 16:41 Відповісти
Хто їм продав 20000 сім карток на руки? Це ж розмір населення невеликого міста.
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04.11.2024 16:42 Відповісти
Цікаво як може одна чи навіть декілька людей купити 20000 сім карток?
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04.11.2024 16:43 Відповісти
Думаю, тут є питання не тільки до продавців, а й до операторів.
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04.11.2024 17:22 Відповісти
"Київстар" фактично належить кацапському олігарху Фрідману.

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04.11.2024 18:43 Відповісти
 
 