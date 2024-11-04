Створювали сотні фейкових акаунтів щодня: Припинено діяльність ботоферми з ворожою пропагандою, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Оперативники кіберполіції та слідчі Вінницької області спільно з СБУ викрили двох мешканців обласного центру, які за грошову винагороду організували діяльність проросійської ботоферми.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Вінниці викрито двох мешканців, які організували діяльність ботоферми шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку.

Також читайте: Міноборони створило Центр реагування на кіберінциденти

Заради "легкого заробітку" фігуранти придбали спеціалізоване обладнання і десятки тисяч сім-карток українських операторів мобільного зв’язку. Щоденно ділки забезпечували реєстрацію сотень фейкових акаунтів у відомих соціальних мережах, у тому числі заборонених на території України.

Читайте: Meta видалила понад 40 акаунтів у Facebook та Instagram, що поширювали російську пропаганду на європейську аудиторію

Повідомляється, що фігуранти за допомогою платіжних сервісів РФ могли продавати новостворені облікові записи агентам країни-агресора, які у подальшому використовували їх для проведення ІПСО та поширення закликів до українців ухилятися від мобілізації.

Під час обшуків у приміщеннях вінничан вилучили комп’ютерну техніку і серверне обладнання, зокрема десятки модемів та 19 шлюзів, спеціалізоване програмне забезпечення і майже 20 тисяч сім-карток українських мобільних операторів.

Також дивіться: На Дніпропетровщині затримано хакера, який продавав бази даних тисяч користувачів. ФОТОрепортаж





Зловмисникам оголошено підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Повідомляється, що чоловіка взято під варту, а його спільниці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нині фахівці Департаменту кіберполіції та СБУ аналізують дані, отримані під час обшуків, а також встановлюють походження грошей, за які фігуранти придбали обладнання для ботоферми.