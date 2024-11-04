Создавали сотни фейковых аккаунтов ежедневно: пресечена деятельность ботофермы с вражеской пропагандой, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Оперативники киберполиции и следователи Винницкой области совместно с СБУ разоблачили двух жителей областного центра, которые за денежное вознаграждение организовали деятельность пророссийской ботофермы.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Виннице разоблачены двое жителей, которые организовали деятельность ботофермы путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи.
Ради "легкого заработка" фигуранты приобрели специализированное оборудование и десятки тысяч сим-карт украинских операторов мобильной связи. Ежедневно дельцы обеспечивали регистрацию сотен фейковых аккаунтов в известных социальных сетях, в том числе запрещенных на территории Украины.
Сообщается, что фигуранты с помощью платежных сервисов РФ могли продавать вновь созданные учетные записи агентам страны-агрессора, которые в дальнейшем использовали их для проведения ИПСО и распространения призывов к украинцам уклоняться от мобилизации.
Во время обысков в помещениях винничан изъяли компьютерную технику и серверное оборудование, в частности десятки модемов и 19 шлюзов, специализированное программное обеспечение и почти 20 тысяч сим-карт украинских мобильных операторов.
Злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что мужчина взят под стражу, а его сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас специалисты Департамента киберполиции и СБУ анализируют данные, полученные во время обысков, а также устанавливают происхождение денег, за которые фигуранты приобрели оборудование для ботофермы.
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Да хоча б з Безуглою розберіться.