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Создавали сотни фейковых аккаунтов ежедневно: пресечена деятельность ботофермы с вражеской пропагандой, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники киберполиции и следователи Винницкой области совместно с СБУ разоблачили двух жителей областного центра, которые за денежное вознаграждение организовали деятельность пророссийской ботофермы.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Виннице разоблачены двое жителей, которые организовали деятельность ботофермы путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи.

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Затримано організаторів ботоферми

Ради "легкого заработка" фигуранты приобрели специализированное оборудование и десятки тысяч сим-карт украинских операторов мобильной связи. Ежедневно дельцы обеспечивали регистрацию сотен фейковых аккаунтов в известных социальных сетях, в том числе запрещенных на территории Украины.

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Сообщается, что фигуранты с помощью платежных сервисов РФ могли продавать вновь созданные учетные записи агентам страны-агрессора, которые в дальнейшем использовали их для проведения ИПСО и распространения призывов к украинцам уклоняться от мобилизации.

Затримано організаторів ботоферми

Во время обысков в помещениях винничан изъяли компьютерную технику и серверное оборудование, в частности десятки модемов и 19 шлюзов, специализированное программное обеспечение и почти 20 тысяч сим-карт украинских мобильных операторов.

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Затримано організаторів ботоферми
Затримано організаторів ботоферми

Злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что мужчина взят под стражу, а его сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас специалисты Департамента киберполиции и СБУ анализируют данные, полученные во время обысков, а также устанавливают происхождение денег, за которые фигуранты приобрели оборудование для ботофермы.

Автор: 

Нацполиция (16603) пропаганда (3703) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+6
А скільки ботоферм у ОПЗЄ?
Хто з ними повинен боротися?

Да хоча б з Безуглою розберіться.
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04.11.2024 16:10 Ответить
+4
Троляк-подоляк накрили???
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04.11.2024 16:10 Ответить
+3
20 тисяч сімок-офігіти,тому всі нові сімки мають продаватись тільки по паспорту-контракт.
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04.11.2024 16:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Троляк-подоляк накрили???
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04.11.2024 16:10 Ответить
скажуть, що це https://eurosolidarity.org/2023/01/17/artur-gerasymov-sprava-botoferm-tyho-pomerla-tozh-vlada-gotuye-novu-ataku-na-opozycziyu/ Герасимова ботоферма
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04.11.2024 16:36 Ответить
Маски-шоу в ОП - було б цікаво
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04.11.2024 17:04 Ответить
А скільки ботоферм у ОПЗЄ?
Хто з ними повинен боротися?

Да хоча б з Безуглою розберіться.
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04.11.2024 16:10 Ответить
20 тисяч сімок-офігіти,тому всі нові сімки мають продаватись тільки по паспорту-контракт.
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04.11.2024 16:19 Ответить
Можна і пріпейд помісячний, але з ідентифікацією особи. В Німеччині продають сім карти у продуктових магазинах без документів, але потім потрібно їх активувати у оператора. Або в спеціалізованому магазині за умови пред'явлення документів і одразу її активують. Так само в Україні можна і потрібно зробити.
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04.11.2024 16:41 Ответить
Хто їм продав 20000 сім карток на руки? Це ж розмір населення невеликого міста.
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04.11.2024 16:42 Ответить
Цікаво як може одна чи навіть декілька людей купити 20000 сім карток?
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04.11.2024 16:43 Ответить
Думаю, тут є питання не тільки до продавців, а й до операторів.
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04.11.2024 17:22 Ответить
"Київстар" фактично належить кацапському олігарху Фрідману.

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04.11.2024 18:43 Ответить
 
 