У Єгипті перекинувся автобус з туристами, серед постраждалих є українка, - МЗС. ФОТО

У районі міста Рас-Сідр, на сході Єгипту, трапилася ДТП, в якій перекинувся автобус із туристами. Понад 40 осіб постраждали, серед них є громадянка України.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"9 листопада поблизу міста Рас-Седр у Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП. 41 особа дістала травми, серед яких і громадянка України, 1984 року народження. Усіх постраждалих доправлено до міської лікарні Рас-Седру",- розповіли у відомстві.

Наразі консули уточнюють інформацію про стан постраждалої українки. За наявними даними, загиблих унаслідок ДТП немає.

"Обставини інциденту з'ясовують. Справа перебуває на контролі посольства України в Арабській Республіці Єгипет",- заявили у міністерстві.

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