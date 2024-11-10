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У Єгипті перекинувся автобус з туристами, серед постраждалих є українка, - МЗС. ФОТО

У районі міста Рас-Сідр, на сході Єгипту, трапилася ДТП, в якій перекинувся автобус із туристами. Понад 40 осіб постраждали, серед них є громадянка України.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"9 листопада поблизу міста Рас-Седр у Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП. 41 особа дістала травми, серед яких і громадянка України, 1984 року народження. Усіх постраждалих доправлено до міської лікарні Рас-Седру",- розповіли у відомстві.

У Єгипті перекинувся автобус з туристами, серед постраждалих є українка

Наразі консули уточнюють інформацію про стан постраждалої українки. За наявними даними, загиблих унаслідок ДТП немає.

"Обставини інциденту з'ясовують. Справа перебуває на контролі посольства України в Арабській Республіці Єгипет",- заявили у міністерстві.

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Автор: 

ДТП (4467) Єгипет (391) МЗС (4122) автобус (344)


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Топ коментарі
+12
Туризм під час війни це так мило, да, ********?и
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10.11.2024 17:54
+11
Бігла аж до ******.
От яе старуха Юля у 2022 році.
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10.11.2024 18:19
+9
Яке у нас суспільство - в усій красі в коментарях. Сталася ДТП, постраждала наша співгромадянка. Ні, знаходяться люди, які радіють цій новині. Якщо хтось за все своє життя не спромігся заробити навіть на подорож до Єгипту - то мені шкода цих людей. Навіть військові їздять за кордон відпочити. Радянські пенсіонери вважають за доцільне взагалі заборонити виїзд з країни
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10.11.2024 18:47
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Туризм під час війни це так мило, да, ********?и
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10.11.2024 17:54 Відповісти
Оні імєют право! Усталость ат вайни
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10.11.2024 17:57 Відповісти
BREAKING NEWS блд! Новина відповідає часу пишіть ще
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10.11.2024 18:11 Відповісти
Отдых во время войны - ЗЕбилы во всей красе!!!
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10.11.2024 18:13 Відповісти
Невже "біженка"!
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10.11.2024 18:15 Відповісти
Бігла аж до ******.
От яе старуха Юля у 2022 році.
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10.11.2024 18:19 Відповісти
Яке у нас суспільство - в усій красі в коментарях. Сталася ДТП, постраждала наша співгромадянка. Ні, знаходяться люди, які радіють цій новині. Якщо хтось за все своє життя не спромігся заробити навіть на подорож до Єгипту - то мені шкода цих людей. Навіть військові їздять за кордон відпочити. Радянські пенсіонери вважають за доцільне взагалі заборонити виїзд з країни
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10.11.2024 18:47 Відповісти
Це все диванні патріоти заздрять, що виїхати не можуть.
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10.11.2024 19:19 Відповісти
Бо то больні і безбожні люди. Як шакали поливають співгромадянку яка потрапила в біду.
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10.11.2024 19:21 Відповісти
Перекидання автобусів за кордом, в якому немає громадян України, стало величезною рідкістю.
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10.11.2024 19:21 Відповісти
що мене надзвичайно вразило на єгипетських дорогах - це неймовірна кількість порепаних шин, шо валяютсья узбіччям. здається там практики заміни гуми вчасно просто немає.
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10.11.2024 21:07 Відповісти
Якщо там так часто аварії з туристичними автобусами,то скільки всіх аварій.
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10.11.2024 21:15 Відповісти
 
 