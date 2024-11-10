В Египте перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть украинка, - МИД. ФОТО

В районе города Рас-Сидр, на востоке Египта, произошло ДТП, в котором перевернулся автобус с туристами. Более 40 человек пострадали, среди них есть гражданка Украины.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП. 41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины, 1984 года рождения. Всех пострадавших доставили в городскую больницу Рас-Седра",- рассказали в ведомстве.

Сейчас консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки. По имеющимся данным, погибших в результате ДТП нет.

"Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет",- заявили в министерстве.

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