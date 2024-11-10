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В Египте перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть украинка, - МИД. ФОТО

В районе города Рас-Сидр, на востоке Египта, произошло ДТП, в котором перевернулся автобус с туристами. Более 40 человек пострадали, среди них есть гражданка Украины.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП. 41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины, 1984 года рождения. Всех пострадавших доставили в городскую больницу Рас-Седра",- рассказали в ведомстве.

У Єгипті перекинувся автобус з туристами, серед постраждалих є українка

Сейчас консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки. По имеющимся данным, погибших в результате ДТП нет.

"Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет",- заявили в министерстве.

Смотрите также: В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: двое погибших. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7673) Египет (772) МИД (6948) автобус (95)


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Топ комментарии
+12
Туризм під час війни це так мило, да, ********?и
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10.11.2024 17:54
+11
Бігла аж до ******.
От яе старуха Юля у 2022 році.
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10.11.2024 18:19
+9
Яке у нас суспільство - в усій красі в коментарях. Сталася ДТП, постраждала наша співгромадянка. Ні, знаходяться люди, які радіють цій новині. Якщо хтось за все своє життя не спромігся заробити навіть на подорож до Єгипту - то мені шкода цих людей. Навіть військові їздять за кордон відпочити. Радянські пенсіонери вважають за доцільне взагалі заборонити виїзд з країни
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10.11.2024 18:47
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Правила форума Совет форумчан
Туризм під час війни це так мило, да, ********?и
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10.11.2024 17:54 Ответить
Оні імєют право! Усталость ат вайни
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10.11.2024 17:57 Ответить
BREAKING NEWS блд! Новина відповідає часу пишіть ще
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10.11.2024 18:11 Ответить
Отдых во время войны - ЗЕбилы во всей красе!!!
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10.11.2024 18:13 Ответить
Невже "біженка"!
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10.11.2024 18:15 Ответить
Бігла аж до ******.
От яе старуха Юля у 2022 році.
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10.11.2024 18:19 Ответить
Яке у нас суспільство - в усій красі в коментарях. Сталася ДТП, постраждала наша співгромадянка. Ні, знаходяться люди, які радіють цій новині. Якщо хтось за все своє життя не спромігся заробити навіть на подорож до Єгипту - то мені шкода цих людей. Навіть військові їздять за кордон відпочити. Радянські пенсіонери вважають за доцільне взагалі заборонити виїзд з країни
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10.11.2024 18:47 Ответить
Це все диванні патріоти заздрять, що виїхати не можуть.
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10.11.2024 19:19 Ответить
Бо то больні і безбожні люди. Як шакали поливають співгромадянку яка потрапила в біду.
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10.11.2024 19:21 Ответить
Перекидання автобусів за кордом, в якому немає громадян України, стало величезною рідкістю.
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10.11.2024 19:21 Ответить
що мене надзвичайно вразило на єгипетських дорогах - це неймовірна кількість порепаних шин, шо валяютсья узбіччям. здається там практики заміни гуми вчасно просто немає.
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10.11.2024 21:07 Ответить
Якщо там так часто аварії з туристичними автобусами,то скільки всіх аварій.
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10.11.2024 21:15 Ответить
 
 