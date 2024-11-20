13 арсенал ГРАУ міг бути атакований у Новгородській області РФ. Мешканців Котового евакуювали, - ЗМІ (оновлено). ВIДЕО

13 арсенал ГРАУ міг бути атакований вночі 20 листопада 2024 року у селищі Котове Новгородської області РФ.

Про це повідомляють місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Фото та відео, як стверджується, із селища Котове Окулівського району Новгородської області з'явилися в ніч із 19 на 20 листопада у місцевих чатах. На кадрах чутно і видно вибухи та спалахи, звертає увагу ASTRA. Також з'явились відео з інших населених пунктів регіону.

"Місцеві жителі стверджують, що атака була націлена на військову базу", - пише видання, зазначаючи, що підтвердити достовірність інформації наразі не може.

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Також зазначається, що у Котовому є ангари з боєприпасами 13-го арсеналу ГРАУ.

Губернатор регіону традиційно атаку на арсенал не підтверджував.

"Над Новгородською областю силами ППО Міністерства оборони РФ виявлено та знищено кілька безпілотних літальних апаратів. Правоохоронні та силові структури працюють на місці. Жертв та постраждалих немає", - написав глава російського регіону о 3 годині ночі.

Оновлена інформація

В адміністрації Котовського сільського поселення Новгородської області ASTRA повідомили, що після атаки ЗСУ було евакуйовано мешканців населеного пункту Котово. Подробиць влада не зазначила, зауваживши лише, що наразі досі з'ясовують наслідки атаки.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ. Згодом стало відомо, що ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ.

Довідка

ГРАУ - Головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони Російської Федерації.