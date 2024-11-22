Працював на ФСБ і коригував удари по Миколаєву: Затримано працівника облтеплоенерго, - СБУ. ФОТО

У Миколаєві затримано чергового інформатора ФСБ, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів РФ по місту.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожим агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. До поля зору агресора він потрапив через свої проросійські коментарі у телеграм-каналах. Після інструктажу ФСБ фігурант розпочав розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Щоб виявити потенційні "цілі" чоловік на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники. Також зрадник намагався "втемну" випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом побутових розмов.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили інформатора ФСБ, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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Повідомляється, що під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із встановленим телеграм-каналом, через який він "спілкувався" з ФСБ.

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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