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Працював на ФСБ і коригував удари по Миколаєву: Затримано працівника облтеплоенерго, - СБУ. ФОТО

У Миколаєві затримано чергового інформатора ФСБ, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів РФ по місту.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожим агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. До поля зору агресора він потрапив через свої проросійські коментарі у телеграм-каналах. Після інструктажу ФСБ фігурант розпочав розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Щоб виявити потенційні "цілі" чоловік на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники. Також зрадник намагався "втемну" випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом побутових розмов.

Затримано працівника облтеплоенерго за роботу на ФСБ

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили інформатора ФСБ, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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Повідомляється, що під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із встановленим телеграм-каналом, через який він "спілкувався" з ФСБ.

Затримано працівника облтеплоенерго за роботу на ФСБ

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідувала маршрути ЗСУ щодо поставок зброї. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1805) СБУ (12812) ФСБ (1451)


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Топ коментарі
+7
Чергова мерзенна гнида...
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22.11.2024 10:19
+5
Які 12 років?!!! Нахрін він потрібен в Україні через 12 років?!!! Вже треба змінити Закони й за зраду давати пожиттеве або МІНІМУМ 25 років без права амністії та переписки!!!
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22.11.2024 11:31
+4
вбийте підступну потвору!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2024 10:20
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Чергова мерзенна гнида...
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22.11.2024 10:19 Відповісти
вбийте підступну потвору!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2024 10:20 Відповісти
Таких дуже багато в місті Миколаєві. А після того, як кацапи йдуть без зупинки на Донбасі, вони активізувалися і почали вилазити зі своїх ждунських нірок, а деякі навіть повернулися в Миколаїв, роблять ремонти в квартирах, бо десь їх сказали, що в наступному році тут будуть кацапи.
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22.11.2024 10:28 Відповісти
Панімаєтє, ват я , раділась в Нікалаєвє , я всєгда гаваріла на русскам - це тут мені одна втирала. Я їй кажу а я раділась в Кієвє і тоже гаваріла на русскам і що ?
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22.11.2024 11:05 Відповісти
еще наверно и забронирован был???
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22.11.2024 10:37 Відповісти
А ми ще й дивувались - звідки ж взялись оті 73%, оті ждуни і "палкі" прихильники ригів та ОПЗЖ!
Це ті, вже зрощені личинки, яких залишили кацапи за 350 років на нашій землі.
Я не знаю, що має трапитись, щоб ці потвори зникли з наших українських теренів! Ця п'ята колона нас просто знищує, а самий головний їхній прошарок зараз керує країною.
Це ж треба було вибрати собі вбивць у владу.
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22.11.2024 11:03 Відповісти
Які 12 років?!!! Нахрін він потрібен в Україні через 12 років?!!! Вже треба змінити Закони й за зраду давати пожиттеве або МІНІМУМ 25 років без права амністії та переписки!!!
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22.11.2024 11:31 Відповісти
25 років з конфіскаціей без права амністії та переписки!!!
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22.11.2024 12:51 Відповісти
Та нафига те 25 лет. З нього буде досить й 5 рочкiв на уранових копальнях центру Украiни. Це, до речi, буде краплинкою у свiтлi програми по вiдновленню нашоi ядерки... А крапля до краплi - бравий дощик на кацапське логово , посеред головного цвинтару всих часiв та народов ластоногих оленiв.
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22.11.2024 14:31 Відповісти
Тепер всі полізуть на канал "Лохматый Z"
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22.11.2024 13:22 Відповісти
Руки -скочем, на гогошари - прищепку з гирею, 16 кг досить... Далi, щоб дешевше, гумовий човен рибалки, середина ставка... Не забути потерти руки, з вiдчуттям файно виконаноi справи. та й забути, бо попереду ще ой як багацько справ...
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22.11.2024 14:33 Відповісти
 
 