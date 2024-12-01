УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10535 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 641 0

"Шахеди" атакували Чернігівщину: зруйновано будинок у Прилуцькому районі. ФОТОрепортаж

У ніч на неділю, 1 грудня 2024 року, війська РФ атакували дронами Чернігівщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання "шахеда" (попередньо) зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки. На місці події працюють всі профільні служби", - уточнив він.

Також читайте: Війська РФ атакують Україну "Шахедами" з півночі, - Повітряні сили (оновлено)

наслідки атаки Шахедами Прилуцької громади
наслідки атаки Шахедами Прилуцької громади
наслідки атаки Шахедами Прилуцької громади
наслідки атаки Шахедами Прилуцької громади

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 1 грудня Росія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками. Сили оборони знешкодили близько десятка БпЛА. За даними Повітряних сил, вночі 1 грудня було знищено 32 із 78 "Шахедів", ще 45 дронів - локаційно втрачені.

Автор: 

Чаус В’ячеслав (60) Шахед (982) Чернігівська область (903) Прилуцький район (8)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 