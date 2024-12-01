"Шахеди" атакували Чернігівщину: зруйновано будинок у Прилуцькому районі. ФОТОрепортаж

У ніч на неділю, 1 грудня 2024 року, війська РФ атакували дронами Чернігівщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання "шахеда" (попередньо) зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки. На місці події працюють всі профільні служби", - уточнив він.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 1 грудня Росія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками. Сили оборони знешкодили близько десятка БпЛА. За даними Повітряних сил, вночі 1 грудня було знищено 32 із 78 "Шахедів", ще 45 дронів - локаційно втрачені.