Влучання "Шахеда" у багатоповерхівку в Тернополі: загинув Віталій Ременець, його дружина прикрила собою доньку і постраждала. ФОТО

2 грудня 2024 року під час ворожої дронової атаки на Тернопіль постраждала сім'я Ременців. Чоловік загинув, дружина прикрила собою доньку і постраждала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Як зазначається, 45-річний батько, Віталій Ременець - загинув. Дружина, яка прикривала власним тілом, молодшу, 11-річну доньку Вероніку, вижила, але постраждала.

Їхня квартира, в якій вони прожили понад 10 років, - згоріла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожої атаки "Шахедами" на Тернопіль. ФОТОрепортаж

Панахида за Віталієм Ременцем відбудеться 3 грудня, о 19.00 год. в каплиці Храму Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ, що на бульварі Д. Галицького.

Чин похорону буде 4 грудня об 11.00 год в селі Нирків, Товстенської громади Чортківського району Тернопільської області.

Як повідомлялося, вночі 2 грудня у Тернополі рашисти влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі та важкопоранені. Згодом стало відомо, що 1 людина загинула, 3 - зазнали поранень внаслідок ворожої атаки.