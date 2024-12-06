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Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ. ФОТОрепортаж

Делегація Посольства США відвідала Україну, щоб оцінити ефективність роботи мобільних вогневих груп у захисті кордонів і критичної інфраструктури.

Про це у Facebook повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ

Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ

Делегація U.S. Embassy Kyiv Ukraine на чолі з Бріджит Брінкразом із представниками Конгресу США зустрілася з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко та командувачем Національної гвардії України Олександром Півненком. Учасники обговорили ключові питання співробітництва та технічної підтримки підрозділів НГУ та ДПСУ, які відповідають за протидію терористичним загрозам і захист критичної інфраструктури.

 "Майже щоденно ворог атакує Україну дронами та ракетами. Часто ціллю таких терористичних атак слугують об’єкти критичної інфраструктури. Тому від роботи та технічного оснащення Сил протиповітряної оборони України, зокрема й мобільних вогневих груп Національної гвардії України залежить життя українців. Ми вдячні американським партнерам за розуміння важливості роботи в цьому напрямку та всебічну підтримку наших підрозділів", - наголосив бригадний генерал Олександр Півненко.

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Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ
Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ
Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ
Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ

Як зазначалося, американська делегація високо оцінила ефективність мобільних вогневих груп та запевнила у подальшій підтримці України в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

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Автор: 

ППО (3183) Національна гвардія (1527) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+2
Не зрозуміло з тексту
Це мобільні групи для захисту західного кордону???
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06.12.2024 12:49
+2
А яка практична користь з цієї екскурсії представників Сенату США?
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06.12.2024 12:52
+1
Нульова.
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06.12.2024 12:54
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Не зрозуміло з тексту
Це мобільні групи для захисту західного кордону???
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06.12.2024 12:49 Відповісти
Не зрозуміло з твого коментаря: До чого тут цей "висер"?
"Шахеди" літають над ВСІЄЮ територією України...
Вогневі групи прикривають не ВСЮ територію, а важливі об"єкти, що на ній розташовані...
Система оборони - єдина для всієї України...
Людям, що відповідальні за поставки зброї для цих вогневих груп, захотіли ознайомиться з рівнем якості її застосування.
Питання: навіщо тягти людей через всю Україну, якщо можна привезти їх на будь-який об"єкт у західних областях?
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06.12.2024 12:59 Відповісти
До того, щоб ти написав свій висер...
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06.12.2024 13:06 Відповісти
У тебе є якісь конкретні заперечення мною сказаному? Викладай... Покажи, що ти розумніший мене - а не пустопорожньо "плюйся лайном" ...
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06.12.2024 13:20 Відповісти
Взагалі тебе не чіпаю та й розумом мірятися немає сенсу.
Стосовно того, кого та куди везли я нічого не коментував. Це ти сам дофантазував.
Люди фінансують, то звісно, що мають право бачити, на що йдуть їх гроші.
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06.12.2024 13:36 Відповісти
Ну так чого писать у такому зневажливому ключі? Люди займаються справою, що пов"язана з їх посадовими обов"язками... Повернувшись, висловлять свою думку в Сенаті. А Сенат - орган, що регулює поставки нам зброї... То що тут поганого?
Це - не наші "зелені туристи", що їздять лише "щоки понадувать" на трибунах...
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06.12.2024 13:40 Відповісти
Та без питань.
Ти просто не так зрозумів.
Дпсу + вогневі мобільні групи = захист західного кордону від ухилянтів.
Схоже, що я недостатньо детально написав свій комент, щоб його зрозуміли так, як я хотів.
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06.12.2024 13:46 Відповісти
Я-б тобі сказав, що думаю стосовно тебе і твого останнього висловлювання - але у нас на сайті сьогодні сидить "регулятор", для якого на форумі головне - не ПРАВДА, а "формальне дотримання "толерантності"... А у мене нема бажання самому собі паскудить...Тому я стримаюся...
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06.12.2024 14:02 Відповісти
А кому цікава твоя думка?
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06.12.2024 14:03 Відповісти
Наприклад, тобі... Бо змусила тебе подивиться на подію з іншої точки зору - неважливо, сприйняв ти її, чи ні... Бо якби було нецікаво - ти-б зараз тут "з штанів не вискакував-би"...
Мені цікаво - а тобі гроші заплатили за те, щоб ти кинув шмат лайна в наших прикордонників - чи ти це зробив "з ідейних міркувань"?
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06.12.2024 14:11 Відповісти
наш головний прикордонник забрав 23 млрд і .... де міни і снаряди?
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06.12.2024 14:18 Відповісти
У статті мова велася не про "головного прикордонника" - а про вогневі мобільні групи, що захищають небо прикордоння від "шахедів"... Чи ти вже копіюєш "Сармата", який , он, ляпнув, що вогневі мобільні групи (озброєні кулеметами 12,7 мм) полюють на "ухилянтів"...
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06.12.2024 14:23 Відповісти
Сармат Сарматович

Не зрозуміло з тексту
Це мобільні групи для захисту західного кордону???

де тут "ухилянт"?
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06.12.2024 14:27 Відповісти
Сармат Сарматович

Та без питань.
Ти просто не так зрозумів.
Дпсу + вогневі мобільні групи = захист західного кордону від ухилянтів.
Схоже, що я недостатньо детально написав свій комент, щоб його зрозуміли так, як я хотів.

06.12.2024 13:46
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06.12.2024 14:29 Відповісти
+ +
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06.12.2024 14:31 Відповісти
Взагалі не цікава твоя думка.
Подивися ще раз на свої та мої коменти та побачиш, хто тут з штанів вистрибує
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06.12.2024 14:48 Відповісти
Та мені й дивиться не треба - у мене професійна звичка - тримать в голові всю полеміку...
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06.12.2024 14:57 Відповісти
зазвичай ти не пам'ятаєш що писав, і свої ж слова приписуєш опоненту, нібито він це написав перший.
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06.12.2024 16:45 Відповісти
З тобою спілкуваться - все одно, що купу лайна буцать... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться... А я бережу свої черевики...
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06.12.2024 18:26 Відповісти
Хто тобі дохтур, якщо будь-хто в тебе завжди або "срач" або "лайно" і ти був би не ти, якщо б родив щось інше...
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06.12.2024 19:20 Відповісти
.........................................
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06.12.2024 19:23 Відповісти
.
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06.12.2024 19:36 Відповісти
.........................
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06.12.2024 19:37 Відповісти
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06.12.2024 22:33 Відповісти
Звісно, що ти собі паскудити не будеш, краще напаскудиш іншим. ))
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06.12.2024 14:08 Відповісти
А чим я тобі "напаскудив"? Тим, що пояснив причину візиту представників наших союзників, що поставляють нам засоби для захисту України?
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06.12.2024 14:17 Відповісти
Я тебе просив?
Чи у тебе шиза і ти намагаєшься усім щось пояснювати?
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06.12.2024 14:34 Відповісти
Ні... Лише тобі... Бо ти "ляпнув дурь" - а зараз із усіх сил пробуєш якось виправдаться...
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06.12.2024 14:48 Відповісти
Не видавай бажане за дійсне
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06.12.2024 14:52 Відповісти
Я тобі відразу запропонував

У тебе є якісь конкретні заперечення мною сказаному? Викладай... Покажи, що ти розумніший мене - а не пустопорожньо "плюйся лайном" ...

06.12.2024 13:20
Замість заперечень ти розвів "пустопорожній срач"...
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06.12.2024 14:55 Відповісти
Перечитай листування ще раз.
Це ж ти чіпляєшся, звинувачуєш, ображаєш, щось намагаєшся довести.
Навіть той факт, що це ти відповів на мій комент, а не я на твій, говорить, що срач ініційований тобой.
Але я його завершу.
Нехай щастить.
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06.12.2024 15:04 Відповісти
це людина, яка не обговорює новини, його метод - спровокувати лайку, навіть модери робили йому зауваження, не провокувати людей, але він впертий досі, плюється в першому або другому каменті. Дивіться що він робе , пише "ти розвів "пустопорожній срач"...А сам вжив слово "висер" перший, в першому ж своєму коментарі.
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06.12.2024 16:56 Відповісти
Так я йому про це прямо кажу, але він нічого не бачить і своє щось несе і не зупиняється.
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06.12.2024 17:00 Відповісти
Удачі!... (Не забудь за собою прибрать... Смердить...)
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06.12.2024 18:33 Відповісти
На свою писанину подивися...
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06.12.2024 18:34 Відповісти
Чим твоя правда краще за мою?
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06.12.2024 14:09 Відповісти
А де в твоїх словах "правда"? В тому, що "вогневі мобільні групи" полюють на "ухилянтів", а не на "Шахеди" в прикордонній зоні, де пролягає караванний шлях доставки зброї та ***********, що надходять від наших союзників?
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06.12.2024 14:15 Відповісти
Де ти побачив ствердження?
Мій комент був у вигляді питання.
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06.12.2024 14:35 Відповісти
"Не крути сракою"... Твоє питання нагадує старий анекдот
- Ви давно перестали, напившись, бить свою дружину ногами у живіт?
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06.12.2024 14:46 Відповісти
"Ша! Я тут експерт!" (Коваленко Яр Холодний) Так?
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06.12.2024 13:59 Відповісти
Є конструктивні заперечення стосовно мого коментарю? Викладай... Якщо ні - для чого ти мені подібне пишеш?
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06.12.2024 14:04 Відповісти
"висери" прибери і заміни на слово "коментар"...
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06.12.2024 14:08 Відповісти
Я до тебе з цим словом звертався? Чи ти - "аватар" "Сармата"?
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06.12.2024 14:12 Відповісти
Я Вас знаю давно на Цензорі! Завжди Ваші коментарі читаю і підтримую.... Але ображати спільноту не дуже ввічливо із Вашого боку! І я не про конкретного "Сармат Сарматовича", а взагалі про те, що потрібно мати повагу до думки інших...
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06.12.2024 14:16 Відповісти
А "Сармат" - це "спільнота"? Зауваження стосувалося саме ОДНОГО дописувача - а не "спільноти"...
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06.12.2024 14:19 Відповісти
тут всі рівні - всі ми президенти!
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06.12.2024 14:32 Відповісти
А по суті? Без "банальних пустопорожніх висловлювань"?
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06.12.2024 14:47 Відповісти
А яка практична користь з цієї екскурсії представників Сенату США?
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06.12.2024 12:52 Відповісти
Нульова.
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06.12.2024 12:54 Відповісти
командувача ПС ЗСУ не було - можна було лапшу вішати безконтрольно і про проблеми не говорити...
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06.12.2024 13:51 Відповісти
Бо вони у Сенаті голосують за те, щоб наші мобільні вогневі групи мали З ЧОГО і було ЧИМ стрілять по "шахєдах"...
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06.12.2024 14:52 Відповісти
Ключове...."в Сенаті".. А Конгресс? Вже надивилися про той легендарний 61 лярд.
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06.12.2024 18:08 Відповісти
А потім ображаєтеся, коли я з вас насміхаюся та називаю "неуками"...
"Конгре́сс США (англ. United States Congress) - законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоит из Сената и Палаты представителей."
Сенат - верхня палата. Палата представників - нижня...
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06.12.2024 18:21 Відповісти
І що? На що конкретно мені образитися? Я думав ви розумніший. Яке розчарування.
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06.12.2024 21:30 Відповісти
Краще б вони їх оцінили незадовільно...може тоді дали б побільше гепардів...А так нате браунінги їжте не обляпайтесь
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06.12.2024 13:36 Відповісти
А чим тобі "Браунінг" калібру 12,7 мм, завадив? Шахеди літають низько. Патронів "Браунінга" вистачає, щоб його "дістать"... Та й ціна - неспіврозмірна... Як в снарядах, як в шасі (кулемет можна встановить і на цивільному "пікапі" - а "Гепард" - САУ), так і у витраті ПММ...
Кацапи нас скопіювали - так взагалі ставлять "спарку" танкових кулеметів 7,62х51 мм ...
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06.12.2024 13:56 Відповісти
Якщо не помиляюся, була інфа, що гесдеп озброїв 800 мобільних груп. А вони за вісім місяців збили 400 Шахедів. Так собі ефективність.
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06.12.2024 17:13 Відповісти
І не факт, що збили кулеметами. Частіше за спиною кулеметників стоять зі Стінгером і стріляють, якщо ті не влучили, навздогін.
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06.12.2024 17:19 Відповісти
Поїдь і зроби краще...
У ІІ Світову британці збивали половину з запущених німцями ФАУ. І розцінювали таку ефективність цілком задовільною...
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06.12.2024 18:23 Відповісти
 
 