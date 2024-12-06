Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ. ФОТОрепортаж

Делегація Посольства США відвідала Україну, щоб оцінити ефективність роботи мобільних вогневих груп у захисті кордонів і критичної інфраструктури.

Про це у Facebook повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.

Делегація U.S. Embassy Kyiv Ukraine на чолі з Бріджит Брінк, разом із представниками Конгресу США зустрілася з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко та командувачем Національної гвардії України Олександром Півненком. Учасники обговорили ключові питання співробітництва та технічної підтримки підрозділів НГУ та ДПСУ, які відповідають за протидію терористичним загрозам і захист критичної інфраструктури.

"Майже щоденно ворог атакує Україну дронами та ракетами. Часто ціллю таких терористичних атак слугують об’єкти критичної інфраструктури. Тому від роботи та технічного оснащення Сил протиповітряної оборони України, зокрема й мобільних вогневих груп Національної гвардії України залежить життя українців. Ми вдячні американським партнерам за розуміння важливості роботи в цьому напрямку та всебічну підтримку наших підрозділів", - наголосив бригадний генерал Олександр Півненко.

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Як зазначалося, американська делегація високо оцінила ефективність мобільних вогневих груп та запевнила у подальшій підтримці України в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

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