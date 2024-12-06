Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ. ФОТОрепортаж
Делегація Посольства США відвідала Україну, щоб оцінити ефективність роботи мобільних вогневих груп у захисті кордонів і критичної інфраструктури.
Про це у Facebook повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.
Делегація U.S. Embassy Kyiv Ukraine на чолі з Бріджит Брінк, разом із представниками Конгресу США зустрілася з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко та командувачем Національної гвардії України Олександром Півненком. Учасники обговорили ключові питання співробітництва та технічної підтримки підрозділів НГУ та ДПСУ, які відповідають за протидію терористичним загрозам і захист критичної інфраструктури.
"Майже щоденно ворог атакує Україну дронами та ракетами. Часто ціллю таких терористичних атак слугують об’єкти критичної інфраструктури. Тому від роботи та технічного оснащення Сил протиповітряної оборони України, зокрема й мобільних вогневих груп Національної гвардії України залежить життя українців. Ми вдячні американським партнерам за розуміння важливості роботи в цьому напрямку та всебічну підтримку наших підрозділів", - наголосив бригадний генерал Олександр Півненко.
Як зазначалося, американська делегація високо оцінила ефективність мобільних вогневих груп та запевнила у подальшій підтримці України в боротьбі проти російської агресії.
Нагадаємо, що у понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.
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Це мобільні групи для захисту західного кордону???
"Шахеди" літають над ВСІЄЮ територією України...
Вогневі групи прикривають не ВСЮ територію, а важливі об"єкти, що на ній розташовані...
Система оборони - єдина для всієї України...
Людям, що відповідальні за поставки зброї для цих вогневих груп, захотіли ознайомиться з рівнем якості її застосування.
Питання: навіщо тягти людей через всю Україну, якщо можна привезти їх на будь-який об"єкт у західних областях?
Стосовно того, кого та куди везли я нічого не коментував. Це ти сам дофантазував.
Люди фінансують, то звісно, що мають право бачити, на що йдуть їх гроші.
Це - не наші "зелені туристи", що їздять лише "щоки понадувать" на трибунах...
Ти просто не так зрозумів.
Дпсу + вогневі мобільні групи = захист західного кордону від ухилянтів.
Схоже, що я недостатньо детально написав свій комент, щоб його зрозуміли так, як я хотів.
Мені цікаво - а тобі гроші заплатили за те, щоб ти кинув шмат лайна в наших прикордонників - чи ти це зробив "з ідейних міркувань"?
Не зрозуміло з тексту
Це мобільні групи для захисту західного кордону???
де тут "ухилянт"?
Та без питань.
Ти просто не так зрозумів.
Дпсу + вогневі мобільні групи = захист західного кордону від ухилянтів.
Схоже, що я недостатньо детально написав свій комент, щоб його зрозуміли так, як я хотів.
06.12.2024 13:46
Подивися ще раз на свої та мої коменти та побачиш, хто тут з штанів вистрибує
Чи у тебе шиза і ти намагаєшься усім щось пояснювати?
У тебе є якісь конкретні заперечення мною сказаному? Викладай... Покажи, що ти розумніший мене - а не пустопорожньо "плюйся лайном" ...
06.12.2024 13:20
Замість заперечень ти розвів "пустопорожній срач"...
Це ж ти чіпляєшся, звинувачуєш, ображаєш, щось намагаєшся довести.
Навіть той факт, що це ти відповів на мій комент, а не я на твій, говорить, що срач ініційований тобой.
Але я його завершу.
Нехай щастить.
Мій комент був у вигляді питання.
- Ви давно перестали, напившись, бить свою дружину ногами у живіт?
КоваленкоЯр Холодний) Так?
"Конгре́сс США (англ. United States Congress) - законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоит из Сената и Палаты представителей."
Сенат - верхня палата. Палата представників - нижня...
Кацапи нас скопіювали - так взагалі ставлять "спарку" танкових кулеметів 7,62х51 мм ...
У ІІ Світову британці збивали половину з запущених німцями ФАУ. І розцінювали таку ефективність цілком задовільною...