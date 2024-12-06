Представители Сената США ознакомились с работой мобильных огневых групп НГУ и ГПСУ. ФОТОрепортаж
Делегация Посольства США посетила Украину, чтобы оценить эффективность работы мобильных огневых групп в защите границ и критической инфраструктуры.
Об этом в Facebook сообщает Национальная гвардия Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Делегация U.S. Embassy Kyiv Ukraine во главе с Бриджит Бринк, вместе с представителями Конгресса США встретилась с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и командующим Национальной гвардии Украины Александром Пивненко. Участники обсудили ключевые вопросы сотрудничества и технической поддержки подразделений НГУ и ГПСУ, которые отвечают за противодействие террористическим угрозам и защиту критической инфраструктуры.
"Почти ежедневно враг атакует Украину дронами и ракетами. Часто целью таких террористических атак служат объекты критической инфраструктуры. Поэтому от работы и технического оснащения Сил противовоздушной обороны Украины, в том числе - мобильных огневых групп Национальной гвардии Украины, зависит жизнь украинцев. Мы благодарны американским партнерам за понимание важности работы в этом направлении и всестороннюю поддержку наших подразделений", - подчеркнулбригадный генерал Александр Пивненко.
Как отмечалось, американская делегация высоко оценила эффективность мобильных огневых групп и заверила в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.
Напомним, что в понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.
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Це мобільні групи для захисту західного кордону???
"Шахеди" літають над ВСІЄЮ територією України...
Вогневі групи прикривають не ВСЮ територію, а важливі об"єкти, що на ній розташовані...
Система оборони - єдина для всієї України...
Людям, що відповідальні за поставки зброї для цих вогневих груп, захотіли ознайомиться з рівнем якості її застосування.
Питання: навіщо тягти людей через всю Україну, якщо можна привезти їх на будь-який об"єкт у західних областях?
Стосовно того, кого та куди везли я нічого не коментував. Це ти сам дофантазував.
Люди фінансують, то звісно, що мають право бачити, на що йдуть їх гроші.
Це - не наші "зелені туристи", що їздять лише "щоки понадувать" на трибунах...
Ти просто не так зрозумів.
Дпсу + вогневі мобільні групи = захист західного кордону від ухилянтів.
Схоже, що я недостатньо детально написав свій комент, щоб його зрозуміли так, як я хотів.
Мені цікаво - а тобі гроші заплатили за те, щоб ти кинув шмат лайна в наших прикордонників - чи ти це зробив "з ідейних міркувань"?
Не зрозуміло з тексту
Це мобільні групи для захисту західного кордону???
де тут "ухилянт"?
Та без питань.
Ти просто не так зрозумів.
Дпсу + вогневі мобільні групи = захист західного кордону від ухилянтів.
Схоже, що я недостатньо детально написав свій комент, щоб його зрозуміли так, як я хотів.
06.12.2024 13:46
Подивися ще раз на свої та мої коменти та побачиш, хто тут з штанів вистрибує
Чи у тебе шиза і ти намагаєшься усім щось пояснювати?
У тебе є якісь конкретні заперечення мною сказаному? Викладай... Покажи, що ти розумніший мене - а не пустопорожньо "плюйся лайном" ...
06.12.2024 13:20
Замість заперечень ти розвів "пустопорожній срач"...
Це ж ти чіпляєшся, звинувачуєш, ображаєш, щось намагаєшся довести.
Навіть той факт, що це ти відповів на мій комент, а не я на твій, говорить, що срач ініційований тобой.
Але я його завершу.
Нехай щастить.
Мій комент був у вигляді питання.
- Ви давно перестали, напившись, бить свою дружину ногами у живіт?
КоваленкоЯр Холодний) Так?
"Конгре́сс США (англ. United States Congress) - законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоит из Сената и Палаты представителей."
Сенат - верхня палата. Палата представників - нижня...
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