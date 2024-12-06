Представители Сената США ознакомились с работой мобильных огневых групп НГУ и ГПСУ. ФОТОрепортаж

Делегация Посольства США посетила Украину, чтобы оценить эффективность работы мобильных огневых групп в защите границ и критической инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщает Национальная гвардия Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Делегация U.S. Embassy Kyiv Ukraine во главе с Бриджит Бринк, вместе с представителями Конгресса США встретилась с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и командующим Национальной гвардии Украины Александром Пивненко. Участники обсудили ключевые вопросы сотрудничества и технической поддержки подразделений НГУ и ГПСУ, которые отвечают за противодействие террористическим угрозам и защиту критической инфраструктуры.

"Почти ежедневно враг атакует Украину дронами и ракетами. Часто целью таких террористических атак служат объекты критической инфраструктуры. Поэтому от работы и технического оснащения Сил противовоздушной обороны Украины, в том числе - мобильных огневых групп Национальной гвардии Украины, зависит жизнь украинцев. Мы благодарны американским партнерам за понимание важности работы в этом направлении и всестороннюю поддержку наших подразделений", - подчеркнулбригадный генерал Александр Пивненко.

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Как отмечалось, американская делегация высоко оценила эффективность мобильных огневых групп и заверила в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

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