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Представители Сената США ознакомились с работой мобильных огневых групп НГУ и ГПСУ. ФОТОрепортаж

Делегация Посольства США посетила Украину, чтобы оценить эффективность работы мобильных огневых групп в защите границ и критической инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщает Национальная гвардия Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ

Делегация U.S. Embassy Kyiv Ukraine во главе с Бриджит Бринк, вместе с представителями Конгресса США встретилась с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и командующим Национальной гвардии Украины Александром Пивненко. Участники обсудили ключевые вопросы сотрудничества и технической поддержки подразделений НГУ и ГПСУ, которые отвечают за противодействие террористическим угрозам и защиту критической инфраструктуры.

"Почти ежедневно враг атакует Украину дронами и ракетами. Часто целью таких террористических атак служат объекты критической инфраструктуры. Поэтому от работы и технического оснащения Сил противовоздушной обороны Украины, в том числе - мобильных огневых групп Национальной гвардии Украины, зависит жизнь украинцев. Мы благодарны американским партнерам за понимание важности работы в этом направлении и всестороннюю поддержку наших подразделений", - подчеркнулбригадный генерал Александр Пивненко.

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Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ
Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ
Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ
Представники Сенату США ознайомилися з роботою мобільних вогневих груп НГУ та ДПСУ

Как отмечалось, американская делегация высоко оценила эффективность мобильных огневых групп и заверила в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

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Автор: 

ПВО (2727) Национальная гвардия (2111) Сенат США (499)


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Топ комментарии
+2
Не зрозуміло з тексту
Це мобільні групи для захисту західного кордону???
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06.12.2024 12:49
+2
А яка практична користь з цієї екскурсії представників Сенату США?
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06.12.2024 12:52
+1
Нульова.
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06.12.2024 12:54
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Не зрозуміло з тексту
Це мобільні групи для захисту західного кордону???
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06.12.2024 12:49 Ответить
Не зрозуміло з твого коментаря: До чого тут цей "висер"?
"Шахеди" літають над ВСІЄЮ територією України...
Вогневі групи прикривають не ВСЮ територію, а важливі об"єкти, що на ній розташовані...
Система оборони - єдина для всієї України...
Людям, що відповідальні за поставки зброї для цих вогневих груп, захотіли ознайомиться з рівнем якості її застосування.
Питання: навіщо тягти людей через всю Україну, якщо можна привезти їх на будь-який об"єкт у західних областях?
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06.12.2024 12:59 Ответить
До того, щоб ти написав свій висер...
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06.12.2024 13:06 Ответить
У тебе є якісь конкретні заперечення мною сказаному? Викладай... Покажи, що ти розумніший мене - а не пустопорожньо "плюйся лайном" ...
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06.12.2024 13:20 Ответить
Взагалі тебе не чіпаю та й розумом мірятися немає сенсу.
Стосовно того, кого та куди везли я нічого не коментував. Це ти сам дофантазував.
Люди фінансують, то звісно, що мають право бачити, на що йдуть їх гроші.
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06.12.2024 13:36 Ответить
Ну так чого писать у такому зневажливому ключі? Люди займаються справою, що пов"язана з їх посадовими обов"язками... Повернувшись, висловлять свою думку в Сенаті. А Сенат - орган, що регулює поставки нам зброї... То що тут поганого?
Це - не наші "зелені туристи", що їздять лише "щоки понадувать" на трибунах...
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06.12.2024 13:40 Ответить
Та без питань.
Ти просто не так зрозумів.
Дпсу + вогневі мобільні групи = захист західного кордону від ухилянтів.
Схоже, що я недостатньо детально написав свій комент, щоб його зрозуміли так, як я хотів.
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06.12.2024 13:46 Ответить
Я-б тобі сказав, що думаю стосовно тебе і твого останнього висловлювання - але у нас на сайті сьогодні сидить "регулятор", для якого на форумі головне - не ПРАВДА, а "формальне дотримання "толерантності"... А у мене нема бажання самому собі паскудить...Тому я стримаюся...
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06.12.2024 14:02 Ответить
А кому цікава твоя думка?
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06.12.2024 14:03 Ответить
Наприклад, тобі... Бо змусила тебе подивиться на подію з іншої точки зору - неважливо, сприйняв ти її, чи ні... Бо якби було нецікаво - ти-б зараз тут "з штанів не вискакував-би"...
Мені цікаво - а тобі гроші заплатили за те, щоб ти кинув шмат лайна в наших прикордонників - чи ти це зробив "з ідейних міркувань"?
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06.12.2024 14:11 Ответить
наш головний прикордонник забрав 23 млрд і .... де міни і снаряди?
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06.12.2024 14:18 Ответить
У статті мова велася не про "головного прикордонника" - а про вогневі мобільні групи, що захищають небо прикордоння від "шахедів"... Чи ти вже копіюєш "Сармата", який , он, ляпнув, що вогневі мобільні групи (озброєні кулеметами 12,7 мм) полюють на "ухилянтів"...
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06.12.2024 14:23 Ответить
Сармат Сарматович

Не зрозуміло з тексту
Це мобільні групи для захисту західного кордону???

де тут "ухилянт"?
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06.12.2024 14:27 Ответить
Сармат Сарматович

Та без питань.
Ти просто не так зрозумів.
Дпсу + вогневі мобільні групи = захист західного кордону від ухилянтів.
Схоже, що я недостатньо детально написав свій комент, щоб його зрозуміли так, як я хотів.

06.12.2024 13:46
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06.12.2024 14:29 Ответить
+ +
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06.12.2024 14:31 Ответить
Взагалі не цікава твоя думка.
Подивися ще раз на свої та мої коменти та побачиш, хто тут з штанів вистрибує
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06.12.2024 14:48 Ответить
Та мені й дивиться не треба - у мене професійна звичка - тримать в голові всю полеміку...
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06.12.2024 14:57 Ответить
зазвичай ти не пам'ятаєш що писав, і свої ж слова приписуєш опоненту, нібито він це написав перший.
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06.12.2024 16:45 Ответить
З тобою спілкуваться - все одно, що купу лайна буцать... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться... А я бережу свої черевики...
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06.12.2024 18:26 Ответить
Хто тобі дохтур, якщо будь-хто в тебе завжди або "срач" або "лайно" і ти був би не ти, якщо б родив щось інше...
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06.12.2024 19:20 Ответить
.........................................
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06.12.2024 19:23 Ответить
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06.12.2024 19:36 Ответить
.........................
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06.12.2024 19:37 Ответить
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06.12.2024 22:33 Ответить
Звісно, що ти собі паскудити не будеш, краще напаскудиш іншим. ))
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06.12.2024 14:08 Ответить
А чим я тобі "напаскудив"? Тим, що пояснив причину візиту представників наших союзників, що поставляють нам засоби для захисту України?
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06.12.2024 14:17 Ответить
Я тебе просив?
Чи у тебе шиза і ти намагаєшься усім щось пояснювати?
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06.12.2024 14:34 Ответить
Ні... Лише тобі... Бо ти "ляпнув дурь" - а зараз із усіх сил пробуєш якось виправдаться...
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06.12.2024 14:48 Ответить
Не видавай бажане за дійсне
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06.12.2024 14:52 Ответить
Я тобі відразу запропонував

У тебе є якісь конкретні заперечення мною сказаному? Викладай... Покажи, що ти розумніший мене - а не пустопорожньо "плюйся лайном" ...

06.12.2024 13:20
Замість заперечень ти розвів "пустопорожній срач"...
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06.12.2024 14:55 Ответить
Перечитай листування ще раз.
Це ж ти чіпляєшся, звинувачуєш, ображаєш, щось намагаєшся довести.
Навіть той факт, що це ти відповів на мій комент, а не я на твій, говорить, що срач ініційований тобой.
Але я його завершу.
Нехай щастить.
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06.12.2024 15:04 Ответить
це людина, яка не обговорює новини, його метод - спровокувати лайку, навіть модери робили йому зауваження, не провокувати людей, але він впертий досі, плюється в першому або другому каменті. Дивіться що він робе , пише "ти розвів "пустопорожній срач"...А сам вжив слово "висер" перший, в першому ж своєму коментарі.
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06.12.2024 16:56 Ответить
Так я йому про це прямо кажу, але він нічого не бачить і своє щось несе і не зупиняється.
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06.12.2024 17:00 Ответить
Удачі!... (Не забудь за собою прибрать... Смердить...)
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06.12.2024 18:33 Ответить
На свою писанину подивися...
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06.12.2024 18:34 Ответить
Чим твоя правда краще за мою?
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06.12.2024 14:09 Ответить
А де в твоїх словах "правда"? В тому, що "вогневі мобільні групи" полюють на "ухилянтів", а не на "Шахеди" в прикордонній зоні, де пролягає караванний шлях доставки зброї та ***********, що надходять від наших союзників?
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06.12.2024 14:15 Ответить
Де ти побачив ствердження?
Мій комент був у вигляді питання.
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06.12.2024 14:35 Ответить
"Не крути сракою"... Твоє питання нагадує старий анекдот
- Ви давно перестали, напившись, бить свою дружину ногами у живіт?
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06.12.2024 14:46 Ответить
"Ша! Я тут експерт!" (Коваленко Яр Холодний) Так?
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06.12.2024 13:59 Ответить
Є конструктивні заперечення стосовно мого коментарю? Викладай... Якщо ні - для чого ти мені подібне пишеш?
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06.12.2024 14:04 Ответить
"висери" прибери і заміни на слово "коментар"...
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06.12.2024 14:08 Ответить
Я до тебе з цим словом звертався? Чи ти - "аватар" "Сармата"?
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06.12.2024 14:12 Ответить
Я Вас знаю давно на Цензорі! Завжди Ваші коментарі читаю і підтримую.... Але ображати спільноту не дуже ввічливо із Вашого боку! І я не про конкретного "Сармат Сарматовича", а взагалі про те, що потрібно мати повагу до думки інших...
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06.12.2024 14:16 Ответить
А "Сармат" - це "спільнота"? Зауваження стосувалося саме ОДНОГО дописувача - а не "спільноти"...
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06.12.2024 14:19 Ответить
тут всі рівні - всі ми президенти!
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06.12.2024 14:32 Ответить
А по суті? Без "банальних пустопорожніх висловлювань"?
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06.12.2024 14:47 Ответить
А яка практична користь з цієї екскурсії представників Сенату США?
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06.12.2024 12:52 Ответить
Нульова.
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06.12.2024 12:54 Ответить
командувача ПС ЗСУ не було - можна було лапшу вішати безконтрольно і про проблеми не говорити...
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06.12.2024 13:51 Ответить
Бо вони у Сенаті голосують за те, щоб наші мобільні вогневі групи мали З ЧОГО і було ЧИМ стрілять по "шахєдах"...
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06.12.2024 14:52 Ответить
Ключове...."в Сенаті".. А Конгресс? Вже надивилися про той легендарний 61 лярд.
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06.12.2024 18:08 Ответить
А потім ображаєтеся, коли я з вас насміхаюся та називаю "неуками"...
"Конгре́сс США (англ. United States Congress) - законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоит из Сената и Палаты представителей."
Сенат - верхня палата. Палата представників - нижня...
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06.12.2024 18:21 Ответить
І що? На що конкретно мені образитися? Я думав ви розумніший. Яке розчарування.
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06.12.2024 21:30 Ответить
Краще б вони їх оцінили незадовільно...може тоді дали б побільше гепардів...А так нате браунінги їжте не обляпайтесь
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06.12.2024 13:36 Ответить
А чим тобі "Браунінг" калібру 12,7 мм, завадив? Шахеди літають низько. Патронів "Браунінга" вистачає, щоб його "дістать"... Та й ціна - неспіврозмірна... Як в снарядах, як в шасі (кулемет можна встановить і на цивільному "пікапі" - а "Гепард" - САУ), так і у витраті ПММ...
Кацапи нас скопіювали - так взагалі ставлять "спарку" танкових кулеметів 7,62х51 мм ...
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06.12.2024 13:56 Ответить
Якщо не помиляюся, була інфа, що гесдеп озброїв 800 мобільних груп. А вони за вісім місяців збили 400 Шахедів. Так собі ефективність.
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06.12.2024 17:13 Ответить
І не факт, що збили кулеметами. Частіше за спиною кулеметників стоять зі Стінгером і стріляють, якщо ті не влучили, навздогін.
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06.12.2024 17:19 Ответить
Поїдь і зроби краще...
У ІІ Світову британці збивали половину з запущених німцями ФАУ. І розцінювали таку ефективність цілком задовільною...
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06.12.2024 18:23 Ответить
 
 