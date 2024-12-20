Усик розгорнув стяг "Звільніть захисників Азовсталі" перед зважуванням напередодні реваншу з Ф’юрі. ФОТО

20 грудня у Саудівській Аравії відбулось зважування перед боєм-реваншем між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Український боксер розгорнув стяг "Звільніть захисників Азовсталі".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, Усик вийшов перед зважуванням із прапором "Free Azovstal Defenders" ("Звільніть захисників Азовсталі"), щоб нагадати світу про захисників Азовсталі, які перебувають в російському полоні.

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Потім під час самої церемонії зважування Олександр знову розгорнув прапор.

Зазначимо, що під час зважування Олександр Усик показав рекордну вагу – 102,5 кг. Тайсон Фʼюрі став важчим майже на 10 кг, ніж перед першим боєм, його результат – 127,4 кг.

Нагадаємо, реванш відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Уперше за поєдинком боксерів стежитиме штучний інтелект.

19 травня Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси.

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