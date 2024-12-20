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Усик розгорнув стяг "Звільніть захисників Азовсталі" перед зважуванням напередодні реваншу з Ф’юрі. ФОТО

20 грудня у Саудівській Аравії відбулось зважування перед боєм-реваншем між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Український боксер розгорнув стяг "Звільніть захисників Азовсталі".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, Усик вийшов перед зважуванням із прапором "Free Azovstal Defenders" ("Звільніть захисників Азовсталі"), щоб нагадати світу про захисників Азовсталі, які перебувають в російському полоні.

Усик закликав звільнити захисників Азовсталі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський побажав Усику перед боєм не сильно бити Ф’юрі, щоб "нам не заборонили Storm Shadow". ВIДЕО 

Потім під час самої церемонії зважування Олександр знову розгорнув прапор.

Зазначимо, що під час зважування Олександр Усик показав рекордну вагу – 102,5 кг. Тайсон Фʼюрі став важчим майже на 10 кг, ніж перед першим боєм, його результат – 127,4 кг.

Нагадаємо, реванш відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Уперше за поєдинком боксерів стежитиме штучний інтелект.

19 травня Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 оборонців "Азовсталі" вдалося повернути з російського полону, - Координаційний штаб

Автор: 

бокс (169) військовополонені (935) Усик Олександр (75) Азовсталь (443) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+14
АЗОВ - СТАЛЬ! Усик - Українець!
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21.12.2024 00:08
+10
Хоч можливо і звичайний піар, але на такому рівні підняти ще раз цю тему - дякую 🐱
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20.12.2024 23:31
+9
Кацапи, ми вас маємо знищити. Отак шоб вас ніде не було, навіть у Сибіру.
Ото така інформація для роздуму
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21.12.2024 00:04
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Хоч можливо і звичайний піар, але на такому рівні підняти ще раз цю тему - дякую 🐱
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20.12.2024 23:31 Відповісти
До України чого доїпався? Якісь комплекси?
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20.12.2024 23:41 Відповісти
Дякую за пояснення, а то ми в Україні такі " забичені"...🤣
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20.12.2024 23:42 Відповісти
Ти ди який ти ***** розумний, аж страшно 🤣🤣🤣 де там нам тут в Україні
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20.12.2024 23:50 Відповісти
Світу насрати (але сором'язливо).
Світ (сором'язливо) проковтнув порушення базових принципів європейської безпеки.
Тепер світ (сором'язливо) перекладає частину відповідальності з агресора на жертву агресії.
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20.12.2024 23:35 Відповісти
У чому саме я розписався? Я комусь щось пообіцяв?
Ти розумієш сенс виразу "за когось чи за щось розписатися", "домінантне"?
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20.12.2024 23:43 Відповісти
Пардоньте, це Усик перекладає відповідальність з зе, який як верховний, під особ відпов,керував "гуманітарною операцією по евакуації захистників Азовсталі".Потім червоний хрест був винен, тепер європа, або Фюрі.
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21.12.2024 06:53 Відповісти
Тобто Усик не мав намагатися привернути увагу світу до того що ***** та його росіяни роблять з захисниками Маріуполя, бо це комусь може здатися перекладанням відповідальності з Блазня на когось іншого?
А комусь і мій допис може виглядати як якесь "перекладання". В ночі один такий критик вже приходив.
А іншим той перформанс може зокрема виглядати як нагадування Блазню про те що воно наробило своїми шашликами та дорогами, непідготовкою до вторгнення, та "домовленостями" з кацапами про захисників Маріуполя.
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21.12.2024 08:27 Відповісти
Ні, варто нагадувати конкретно тим хто керував гуманітарною операцією по евакуації. Тому хто збрехав що червоний хрест гарантом виступав.
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21.12.2024 08:45 Відповісти
"Ні" - Це відповідь на моє питання?
ОК.
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21.12.2024 08:54 Відповісти
Це його питання в порожнечу дуже схоже на "Байден, чому Україна досі не в НАТО"
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21.12.2024 09:11 Відповісти
Коли отримало?
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20.12.2024 23:48 Відповісти
Навіщо нести на Цензор кацапські ІПСО?
"погроми"
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20.12.2024 23:53 Відповісти
Кацапи, ми вас маємо знищити. Отак шоб вас ніде не було, навіть у Сибіру.
Ото така інформація для роздуму
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21.12.2024 00:04 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ! Усик - Українець!
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21.12.2024 00:08 Відповісти
І давно Усик став українцем? Бігаючи в тітушках московського патріархату він теж українець, чи ні? А коли не міг дати відповідь чий Крим теж українець?
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21.12.2024 09:55 Відповісти
Можно еще было добавить путин х*уйло! Место там на флаге вроде еще есть...
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21.12.2024 00:11 Відповісти
Забагато честі для нікчемного карлика.
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21.12.2024 02:45 Відповісти
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21.12.2024 00:48 Відповісти
Як повідомляє FIGHT SPORTS та The Independent, Усик та Ф'юрі зароблять між собою 190 мільйонів доларів за реванш. Як переможець першого поєдинку, розподіл буде 55:45 на користь Усика. У першому бою Усик заробив гарантовані 45 мільйонів доларів проти Ф'юрі.

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21.12.2024 01:43 Відповісти
до кого він звернувся?Пусте гасло.
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21.12.2024 01:55 Відповісти
До тебе, кацапе
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21.12.2024 02:47 Відповісти
де моє прізвище?
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21.12.2024 13:19 Відповісти
Найкраще гасло про звільнення азовстальців - вдари по НПЗ.

Усіку респект і підтримка
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21.12.2024 03:10 Відповісти
підзабули під чiй приказ азовці склали зброю?
памьяті нуль - а тепер Усік витягуй,
але сильно не бий, бо не дадуть ракети.
ця влада завжди чюжими руками все робила і робити буде...
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21.12.2024 05:40 Відповісти
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21.12.2024 07:15 Відповісти
чюв що такого дешевого борщового набору як при зеленському,
ще не було - правда нє?...
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21.12.2024 07:32 Відповісти
Цибуля дiйсно подешевшала, а все iнше подорощало в два рази...😏
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21.12.2024 08:57 Відповісти
ґімно риба? - гімно юшка...
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21.12.2024 07:35 Відповісти
"сильно не бий, бо storm shadow не дадуть"
пожартував президент, як завжди смішно, в 95му стилі....
"а не внікне? - розьясняй!" - але це вже були слова не буби...
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21.12.2024 03:40 Відповісти
Безумовно Усику Перемоги, яркої і красивої і не слухай нікого - бий наскільки сил достає!
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21.12.2024 03:51 Відповісти
Молодець. А прапор України виглядал би на плечах гарно замість вбрання руськага попа.
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21.12.2024 06:07 Відповісти
👍
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21.12.2024 06:09 Відповісти
так Русь це Україна
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21.12.2024 06:36 Відповісти
А я шо написав, шо це вбрання попа Русі? То рускага попа, а не руського чи русинського. Русские і Русь це як роми та Рим або як гонорар та гонорея.
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21.12.2024 07:37 Відповісти
дослівно "руськага попа"
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21.12.2024 07:46 Відповісти
Дослтвно русьКАГА, а не русьКОГО.
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21.12.2024 08:53 Відповісти
от якби було рускага, без "ь" то я би не писав.
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21.12.2024 12:06 Відповісти
"Звільніть захисників Азовсталі"
верховний, ти чюеш? до тебе, питання...
ти же ім наказав здатися під особисту обіцянку
їх визволити з кацапнячого полону?
верховний - не сняться тобі криваві хлопці?
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21.12.2024 06:26 Відповісти
фіолетові мурахи в кедах йому сняться, а не азовці...
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21.12.2024 06:31 Відповісти
Це Фюрі має звільнити чи верховний головнокомандувач що особисто керував гуманітарною операцією по евакуації?
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21.12.2024 06:48 Відповісти
20 травня 2022 р-"

Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває, і він складний.

"Зараз ми маємо говорити про те, що процес евакуації продовжується і він складний. Ви бачите заяви, які лунають з боку російських ЗМІ та політиків - вони дуже агресивні, тому давайте все-таки обережно до цього ставитися", - зауважив Подоляк в ефірі Радіо НВ.

За його словами, зараз з'являється багато коментарів людей, які "до самого процесу переговорів не мають ніякого відношення, і взагалі це дуже тяжкі переговори, тому що це стосується життя людей".

"І ви розумієте, що "Азовсталь", Маріуполь, полк "Азов", всі захисники Маріуполя - вони дуже символічні, в тому числі для РФ з негативної точки зору", - зауважив радник керівника Офісу президента.

Подоляк підтвердив, що в переговорному процесі є "дуже багато впливових посередників, зокрема міжнародних інституцій, представників деяких інших країн".

Все, що "зможемо сказати після того, як закінчимо цю операцію, скажемо", наголосив Подоляк.
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21.12.2024 06:59 Відповісти
Вигляд у нього як у ряженого кацапа
Чому він вийшов з таким стягом,хто йому сказав.
Перетворився на іграшку
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21.12.2024 07:04 Відповісти
а він ряжений кацап і є.
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21.12.2024 07:11 Відповісти
Йому до ср.-ки і Україна і наша Церква, і захисники Азовсталі. Його батьківщина, віра, нація, святині, цінності - ДОЛЛАР. Але є одне "но" - відсутність мозгів (посттравматична енцефалопатія). Пляжі під пальмами не допоможуть - згадайте Кассіуса Клея в останні роки...
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21.12.2024 12:11 Відповісти
хм..цього МПшного служку тягнуть,як бурлаки баржу на болотах.увесь ФБ засерли цим "мішебратом".ОПа готує "новое лицо"
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21.12.2024 12:26 Відповісти
 
 