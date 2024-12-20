Усик розгорнув стяг "Звільніть захисників Азовсталі" перед зважуванням напередодні реваншу з Ф’юрі. ФОТО
20 грудня у Саудівській Аравії відбулось зважування перед боєм-реваншем між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Український боксер розгорнув стяг "Звільніть захисників Азовсталі".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Так, Усик вийшов перед зважуванням із прапором "Free Azovstal Defenders" ("Звільніть захисників Азовсталі"), щоб нагадати світу про захисників Азовсталі, які перебувають в російському полоні.
Потім під час самої церемонії зважування Олександр знову розгорнув прапор.
Зазначимо, що під час зважування Олександр Усик показав рекордну вагу – 102,5 кг. Тайсон Фʼюрі став важчим майже на 10 кг, ніж перед першим боєм, його результат – 127,4 кг.
Нагадаємо, реванш відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Уперше за поєдинком боксерів стежитиме штучний інтелект.
19 травня Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси.
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Світ (сором'язливо) проковтнув порушення базових принципів європейської безпеки.
Тепер світ (сором'язливо) перекладає частину відповідальності з агресора на жертву агресії.
Ти розумієш сенс виразу "за когось чи за щось розписатися", "домінантне"?
А комусь і мій допис може виглядати як якесь "перекладання". В ночі один такий критик вже приходив.
А іншим той перформанс може зокрема виглядати як нагадування Блазню про те що воно наробило своїми шашликами та дорогами, непідготовкою до вторгнення, та "домовленостями" з кацапами про захисників Маріуполя.
ОК.
"погроми"
Ото така інформація для роздуму
Усіку респект і підтримка
памьяті нуль - а тепер Усік витягуй,
але сильно не бий, бо не дадуть ракети.
ця влада завжди чюжими руками все робила і робити буде...
ще не було - правда нє?...
пожартував президент, як завжди смішно, в 95му стилі....
"а не внікне? - розьясняй!" - але це вже були слова не буби...
верховний, ти чюеш? до тебе, питання...
ти же ім наказав здатися під особисту обіцянку
їх визволити з кацапнячого полону?
верховний - не сняться тобі криваві хлопці?
Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває, і він складний.
"Зараз ми маємо говорити про те, що процес евакуації продовжується і він складний. Ви бачите заяви, які лунають з боку російських ЗМІ та політиків - вони дуже агресивні, тому давайте все-таки обережно до цього ставитися", - зауважив Подоляк в ефірі Радіо НВ.
За його словами, зараз з'являється багато коментарів людей, які "до самого процесу переговорів не мають ніякого відношення, і взагалі це дуже тяжкі переговори, тому що це стосується життя людей".
"І ви розумієте, що "Азовсталь", Маріуполь, полк "Азов", всі захисники Маріуполя - вони дуже символічні, в тому числі для РФ з негативної точки зору", - зауважив радник керівника Офісу президента.
Подоляк підтвердив, що в переговорному процесі є "дуже багато впливових посередників, зокрема міжнародних інституцій, представників деяких інших країн".
Все, що "зможемо сказати після того, як закінчимо цю операцію, скажемо", наголосив Подоляк.
Чому він вийшов з таким стягом,хто йому сказав.
Перетворився на іграшку