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Зеленський побажав Усику перед боєм не сильно бити Ф’юрі, щоб "нам не заборонили Storm Shadow". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українським боксером, чемпіоном світу WBA, WBC, WBO та IBO у важкій вазі Олександром Усиком, який 21 грудня проведе "історичний" реванш із британцем Тайсоном Ф’юрі.

Зеленський опублікував відео розмови з Усиком у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Стовідсотково, всі українці на твоєму боці. Безумовно, Велика Британія допомагає Україні у боротьбі проти Росії. Безумовно, ми поважаємо наших партнерів. Тому, ти коли будеш перемагати Ф’юрі, там не сильно [бий], бо пам’ятай, щоб вони нам не заборонили ракети Storm Shadow", - сказав глава держави.

На що Усик відповів, що "це тільки спорт".

Зеленський побажав Усику успіху та наголосив, що кожна перемога заряджає українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські прикордонники про деталі затримання Усика: Перевізник не допустив обох українців на рейс

Нагадаємо, реванш між боксерами відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Саудівська Аравія. У травні цього року Усик здолав Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

Уперше за поєдинком боксерів стежитиме штучний інтелект.

Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі 19 травня здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усика відпустили і більше його ніхто не затримує, - Зеленський

Автор: 

бокс (169) Зеленський Володимир (23815) Усик Олександр (75) Фьюрі Тайсон (4)


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Топ коментарі
+30
Такий собі жарт. Дибільний.
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20.12.2024 18:31
+17
Дістав вже він всіх своїми дебільними кварталівськими "жартами " НЕ СМІШНО !
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20.12.2024 18:36
+13
Дешевий криворагульський гумор, тхне "совком" ї ******.
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20.12.2024 18:55
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Такий собі жарт. Дибільний.
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20.12.2024 18:31 Відповісти
Дістав вже він всіх своїми дебільними кварталівськими "жартами " НЕ СМІШНО !
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20.12.2024 18:36 Відповісти
жарт за п'ять рублів. А може навіть за три.
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20.12.2024 18:42 Відповісти
На жаль це не жарт, а "потік дегенеративної свідомості".
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20.12.2024 20:22 Відповісти
Нормальний, досить тонкий жарт!
Навіть на міжнародному рівні привернули позитивну увагу до України!
Я посміявся!

----
Хейтери, наведіть тут ще жарти попередніх президентів, щоб було що порівнювати!
Кравчук в Біловежській пущі - поза конкурсом!
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20.12.2024 23:40 Відповісти
Типу здавайся , пригнися ...це номально ,я ж здав пів України ! Ой дебіл 🤡 ..хроничний !!!
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20.12.2024 18:33 Відповісти
Тайсон Фьюрі за походженням ірландець.Можна бить.
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20.12.2024 18:34 Відповісти
Це коли циган став раптом ''ірландцем''.?
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20.12.2024 21:08 Відповісти
зєля, то Захід, не Схід. Там вміють мух від котлет відокремлювати.
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20.12.2024 18:34 Відповісти
Гуморист, блд
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20.12.2024 18:37 Відповісти
Так - злегка - по конячому
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20.12.2024 18:37 Відповісти
Геолокація - ТЦК!
там "системний ухилянт "буде чекати в 5-й раз...
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20.12.2024 18:37 Відповісти
А ЗЕбілам зайде!
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20.12.2024 18:40 Відповісти
Скоморох дешевий.
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20.12.2024 18:43 Відповісти
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20.12.2024 18:45 Відповісти
Як повідомляє FIGHT SPORTS та The Independent, Усик та Ф'юрі зароблять між собою 190 мільйонів доларів за реванш. Як переможець першого поєдинку, розподіл буде 55:45 на користь Усика. У першому бою Усик заробив гарантовані 45 мільйонів доларів проти Ф'юрі.
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21.12.2024 01:40 Відповісти
От всюди чувак встигає: і гундосик записати, і з Усиком потеревенити, і про ***** ціле слово написати! Енерджайзер просто, а не Голобородько
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20.12.2024 18:48 Відповісти
Ну навіщо він зайвий раз підкреслює власний дебілізм? Дебіл - звання пожиттєве і не потребує підтвердження чи курсів підвищення кваліфікації!!
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20.12.2024 18:49 Відповісти
Дешевий криворагульський гумор, тхне "совком" ї ******.
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20.12.2024 18:55 Відповісти
Это типа смешно должно быть? Юмор на уровне дет сада.
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20.12.2024 18:56 Відповісти
А 95 квартал видавав щось краще ? Дешева ковбаса ніколи не стане сервелатом.
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20.12.2024 18:59 Відповісти
Та ви шо, це ж смішно! Цей клоун трохи попєтросянив. Мать 73% цього хотіли.
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20.12.2024 18:57 Відповісти
Як що чесно , якщо Фьюрі добряче відхайдокає кацапської - кримсько казаки, Україна від цього нічого не втратить. Тільки єрмак чергового першого номера прокацапської партії на вибори. На питання чий Крим, це чудо сказало: - Божий!
Божий весь світ, але *****, це не Бог.
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20.12.2024 19:04 Відповісти
Спочатку я подумав про недоречність жартів, коли у тебе гинуть цілі підрозділи, щоб ти ... спав спокійно. Зачекав трохи. І побачив, що його Лідорські жарти тхнуть якимось лайном не тільки мені. Друзі, дякую, що ви ВСІ ще Є. Що ви тримаєтесь. Хто на фронті, хто на кордоні, хто у Києві, хто у Львові. Ми повинні вижити всім дЄрмакам та кутузовим всупереч. Най вони "жартують", ми все пам'ятаємо і будемо пам'ятати.
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20.12.2024 19:04 Відповісти
Для фанів кварталу це мабуть гумор, але певен для більшості людей це сором...
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20.12.2024 19:06 Відповісти
Я взагалі не буду дивитися бой, бо не цікаво. Це майже так , як Ломаченко, тільки трохи розмовляє українською, а так вата, ватою! Нажаль.
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20.12.2024 19:07 Відповісти
Типове радянське побажання,Нема нічого спільного з українською європейською ментальністью.Соромно за нашого Президента.Але давно звик до цього.
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20.12.2024 19:11 Відповісти
"Хіба мати винувата, що дитина дурнувата?" Ганьба якась...
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20.12.2024 19:16 Відповісти
В даному випадку не згоден категорично. "Мама Ріма" мала б зробити аборт, а не плодити дегенерата. А "папа Саша" співати в церковному хорі...
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20.12.2024 20:28 Відповісти
"Квартал - 95"
Але Усик гонорар не отримає - його використали "втемну"
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20.12.2024 19:22 Відповісти
Якийсь трохи пришелепкуватий зі своїм квартальним гумором...
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20.12.2024 19:35 Відповісти
Яке ж воно *******. Воно ж не розуміє що верзе, думає що досі на сцені як клоун скаче.
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20.12.2024 19:42 Відповісти
Зєля, ти б краще про українську зброю переживав, а то ж дивись що буржуї пишуть: "...бельгийское аналитическое исследование: наиболее оптимальным вариантом производства самоходной артиллерийской установки является украинская Богдана..."
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20.12.2024 20:02 Відповісти
Ой як смішно, особливо українцям під обстрілами та завалами, а на похоронах загиблих ( господи прости) взагалі ненаржешся....
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20.12.2024 20:14 Відповісти
Навіть Яник таку крінжатіну не видавав, яку генерує Гундос кожен день. Зато дебіли-глядачі кварталу у захваті.
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20.12.2024 20:25 Відповісти
Два дэбiла - эта сiла!
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20.12.2024 20:42 Відповісти
піздц...програє Усик.хто законтачився зельою - той жертва.
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20.12.2024 21:06 Відповісти
Недоречний жарт. Та й жарт так собі...
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20.12.2024 21:10 Відповісти
А якщо Усик програє, то лідор скаже " це партнери "
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20.12.2024 21:12 Відповісти
пагана прикмета,краще б мовчки
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20.12.2024 21:19 Відповісти
на місті вусика я б напружився - зелений ******** віщує лише біду...
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20.12.2024 21:25 Відповісти
Нормальний жарт, досить нити дипломати хрінові
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20.12.2024 22:01 Відповісти
Ішак планує Усика на президенські вибори у разі, якщо воно не буде балатуватись із-за плінтусового рейтингу.
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20.12.2024 22:15 Відповісти
 
 