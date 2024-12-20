Зеленський побажав Усику перед боєм не сильно бити Ф’юрі, щоб "нам не заборонили Storm Shadow". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українським боксером, чемпіоном світу WBA, WBC, WBO та IBO у важкій вазі Олександром Усиком, який 21 грудня проведе "історичний" реванш із британцем Тайсоном Ф’юрі.

Зеленський опублікував відео розмови з Усиком у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Стовідсотково, всі українці на твоєму боці. Безумовно, Велика Британія допомагає Україні у боротьбі проти Росії. Безумовно, ми поважаємо наших партнерів. Тому, ти коли будеш перемагати Ф’юрі, там не сильно [бий], бо пам’ятай, щоб вони нам не заборонили ракети Storm Shadow", - сказав глава держави.

На що Усик відповів, що "це тільки спорт".

Зеленський побажав Усику успіху та наголосив, що кожна перемога заряджає українців.

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Нагадаємо, реванш між боксерами відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Саудівська Аравія. У травні цього року Усик здолав Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

Уперше за поєдинком боксерів стежитиме штучний інтелект.

Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі 19 травня здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси.

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