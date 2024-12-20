Зеленський побажав Усику перед боєм не сильно бити Ф’юрі, щоб "нам не заборонили Storm Shadow". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українським боксером, чемпіоном світу WBA, WBC, WBO та IBO у важкій вазі Олександром Усиком, який 21 грудня проведе "історичний" реванш із британцем Тайсоном Ф’юрі.
Зеленський опублікував відео розмови з Усиком у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Стовідсотково, всі українці на твоєму боці. Безумовно, Велика Британія допомагає Україні у боротьбі проти Росії. Безумовно, ми поважаємо наших партнерів. Тому, ти коли будеш перемагати Ф’юрі, там не сильно [бий], бо пам’ятай, щоб вони нам не заборонили ракети Storm Shadow", - сказав глава держави.
На що Усик відповів, що "це тільки спорт".
Зеленський побажав Усику успіху та наголосив, що кожна перемога заряджає українців.
Нагадаємо, реванш між боксерами відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Саудівська Аравія. У травні цього року Усик здолав Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
Уперше за поєдинком боксерів стежитиме штучний інтелект.
Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі 19 травня здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси.
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Хейтери, наведіть тут ще жарти попередніх президентів, щоб було що порівнювати!
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