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Польща (8246) Усик (73)

Польські прикордонники про деталі затримання Усика: Перевізник не допустив обох українців на рейс

Усика затримували у Польщі

Український чемпіон Олександр Усик вчора не потрапив на рейс із Кракова через те, що компанія Ryinair не допустила на рейс особу, яка його супроводжувала.

Про деталі інциденту розповіли речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський і речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українців не допустили на рейс

"Справа стосувалася двох громадян України. Один з них не був допущений на рейс, а інший сказав, що без нього не полетить", - повідомив Міхаловський, додаючи, що недопущеною була особа, яка супроводжувала відомого українця.

За його словами, в результаті перевізник не допустив обох українців на рейс. Вони втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу (gate. - Ред.).

"Це спричиняло затримку з вильотом літака, а з огляду на те, що вони не реагували на прохання працівників перевізника про залишення цієї зони, тож згідно з процедурою було викликано прикордонників з групи спецреагування", - повідомив Міхаловський.

Як зазначив прикордонник, на одного з українців було одягнуто кайданки.

"Але це була превентивна міра, щоб лише довести його до службового приміщення, де його відразу ж було розкуто. Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані",- підкреслив Міхаловський.

Також читайте: Україна надішле ноту Польщі через затримання Усика, - МЗС

Із затриманими провели бесіду

За його словами, з ними було проведено бесіду, до аеропорту прибув також український консул.

"Затримані не отримали жодного покарання, а лише попередження",- констатував речник Карпатського відділу Прикордонної служби РП.

Він зауважив, що це не якась виняткова ситуація: такі інциденти трапляються в цьому аеропорту кілька разів на тиждень.

Прикордонник також уточнив, що через цей інцидент літак сполученням Краків-Салонікі вилетів з годинним запізненням.

Також читайте: Усик про своє затримання в Кракові: Сталося непорозуміння

Що кажуть в аеропорту?

Своєю чергою у коментарі агентству речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе, повідомила, що після цього інциденту український боксер разом із супроводжуючою особою залишили аеропорт і більше на краківське летовище не поверталися.

Речники Карпатського відділу Прикордонної служби РП й аеропорту "Баліце" не повідомили, якою була причина недопущення людини, яка супроводжувала Усика, на посадку літака.

Що передувало?

Нагадаємо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.

За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.

Пізніше Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова, заявивши, шо "сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усика відпустили і більше його ніхто не затримує, - Зеленський

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Топ коментарі
+15
Скоріш за все, другий пасажир був бухий. Колись Луценка так само не пустили на рейс.
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18.09.2024 11:21
+14
https://x.com/OksuMeD Лисуня ꑭ

Зеленський підняв усіх і особисто подзвонив Усику. Бо це наш громадянин, герой і чемпіон.

Цікаво, а якщо б це був Володимир Кличко?

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18.09.2024 11:17
+13
Коротше,пити менше треба.
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18.09.2024 11:23
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Ясно що діло темне...
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18.09.2024 11:14 Відповісти
От власне! Тут похитивних героїв нема. Усик порушував правила знаходження у спеціальній зоні, тому справедливо був виведений з неї. Але!!! Поляки не були б поляками, якби не "показалі нєосвєнцонному хаму-схізмату єго мєсце в Польскє", одягнувши поксзово нарвчники, хоча такої потреби не було. Здається мені, що тут не о танню роль зіграла сварка Зєлєнского з Сікорським напередодні.
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18.09.2024 11:40 Відповісти
Сварка тут точно ні до чого, не фантазуйте. Чи ви справді думаєте що Сікорський спецом позвонив у аеропорт Краків - пошугайте там Усіка?
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18.09.2024 11:45 Відповісти
Звичайно, Сікорський не дзвонив. 😊 Тільки поляки не живуть у вакуумі. Ну і польська пиха стосовно українців ніде не ділася.
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18.09.2024 12:06 Відповісти
Ти впевнений, що польські прикордонники розуміли, що Усік- то всесвітньо відомий спортсмен?
Для людей, що не фанати спорту, як я наприклад- не знаю жодного іноземного ********* чемпіона світу, чи олімпійського чемпіона і ігри навіть не дивився. Усіка вперше побачив у новинах про цю олімпіаду, раніше тільки знав, що такий чемпіон в Україні існує..
Так що банан, інколи просто банан...
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18.09.2024 12:52 Відповісти
Звичайно, впевнений. Усік бив щонайменше двох поляків, один з яких був досить переспективним і одного точно бив у Польщі. 😊
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18.09.2024 13:24 Відповісти
Для людини, що прожила півтора десятка років у Європі, навіть якщо вона знає хто там кого бив( я наприклад незнаю, і не відчуваю дискомфорту), " авторитеттів" неіснує. По протоколу повинени бути затриманй- буде. У цьому році, мій знайомий ізраїльтянин вишивав у Польщі на автобані, зупинила машина фантом, положили головою у асфальт, забрали права, перередили, що якщо сяде ще раз зв кермо у Польщі- видворять.
Мене особисто , років 15 томую французька Дуана зупинила кордон Франція Андора- розібрали половину авто, мене у кайданки на цей час огляду, підозра на перевіз наркотиків( так проотокол влаштований, стара машина на іноземних номерах пересувається сільською дорогою біля кордону). Був дуже ображений- за що?, а адвокат скзав що це рутина...
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18.09.2024 13:46 Відповісти
ОООО вовчина пиха ще й порошком притрушена - БУРАТІНОНАРЦИС тут переплюне навіть пиху Сікорського
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18.09.2024 15:50 Відповісти
А я думав що у Вусіка знайшли сакральні мощі окаянного отца Онуфрія
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18.09.2024 11:53 Відповісти
А його що вже розчленували?🤫🤫🤫💀💀💀
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18.09.2024 12:32 Відповісти
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18.09.2024 14:54 Відповісти
Тому Усика зразу в кайданки ...
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18.09.2024 11:14 Відповісти
Якщо поляки не називають причину недопуску то рильце у них в пушку однозначно...
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18.09.2024 11:18 Відповісти
Лось то здоровый, вто и одели, на всякий случай
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18.09.2024 11:25 Відповісти
таки да...лучше перебдеть чем по ипалу получить
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18.09.2024 11:49 Відповісти
супер !!! нефіг бхати до срачки, або як кажуть поляки: "цо забардзо - то не здраво" !!!
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18.09.2024 11:15 Відповісти
Буря в стакані води?
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18.09.2024 11:15 Відповісти
Стопудово, але клоун своє хрипате рило всунути встиг.
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18.09.2024 12:09 Відповісти
А як інакше? - "отєц роднои"
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18.09.2024 12:12 Відповісти
ОВВА
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18.09.2024 11:15 Відповісти
АВВА і пісюніст за роялем.
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18.09.2024 12:33 Відповісти
Усика задержали в польском аэропорту, решив, что он со своим тренером "не в состоянии лететь", - спортивный https://www.espn.com/boxing/story/_/id/41306512/oleksandr-usyk-detained-poland-zelensky-aids-release портал ESPN

Боксер объяснял, что с ними всё в порядке, просто устали после 14-часовой дороги из Киева. Но категоричная позиция Александра и языковой барьер все-таки привели к задержанию.

К слову, спортсмен из Польши должен лететь в Испанию на подготовку к матчу-реваншу с Фьюри.
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18.09.2024 11:16 Відповісти
Хлюпікі якісь ці Усік та його дружбан.
14 годин дороги і вони вже в некондиційному стані.

А як нашим хлопцям і чоловікам, жінкам цілодобово перебувати під рашистськими КАБами, дронами, мінометами? І не просто перебувати, а ще і утилізовувати каZапів.
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18.09.2024 11:23 Відповісти
Хм, а чого ж так причину не допуску до посадки приховують?
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18.09.2024 11:17 Відповісти
Пояснювальна бригада від поляків.

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18.09.2024 11:19 Відповісти
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18.09.2024 11:20 Відповісти
Ми знаємо тільки те шо пишуть. Може супроводжувальник був буховий і його не пустили до літака. А Усик почав запевняти шо всьо пучком і він за ним пригляне. А розголосу не хочуть про це. От і викручуються, а виглядає це як якась таємниця.
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18.09.2024 11:32 Відповісти
Я ж кажу мутна куйня.Хз що там було насправді, але щось порішали і вирішили видати таку тупу, не логічну версію.
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18.09.2024 11:17 Відповісти
https://x.com/OksuMeD Лисуня ꑭ

Зеленський підняв усіх і особисто подзвонив Усику. Бо це наш громадянин, герой і чемпіон.

Цікаво, а якщо б це був Володимир Кличко?

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18.09.2024 11:17 Відповісти
Як би Кличко - то подзвонив полякам й попросив посадити на пару років)))

Але з Кличком такого не буде))) може Усик для зе! щось возить, що той так збудився
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18.09.2024 11:36 Відповісти
Да і *** з ним. Тільки й проблем у нас...
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18.09.2024 11:18 Відповісти
А по якій причині можуть відмовити в посадці на літак?
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18.09.2024 11:18 Відповісти
Наприклад, неадекватний стан пасажира.
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18.09.2024 11:24 Відповісти
Не адекватний - поняття розмите.
Не такий як інші.
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18.09.2024 11:31 Відповісти
Пишу прямо- бухі або під дією наркотичних речовин.

***
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18.09.2024 11:38 Відповісти
Одного разу я була свідком як не пустили в аеропорту прикордонники чоловіків на Кипр , тому що ті були пʼяні. До речі - літак український. А ось пропускають вони пʼяних кацапів - це питання . Кипр кацапів любить
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18.09.2024 11:24 Відповісти
Меня как-то пьяного не хотел водила пустить в междугородний автобус, но я сказал, что буду вести себя тихо и мы поехали
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18.09.2024 11:29 Відповісти
Мені колись поляк-контролер затримав і сказав, коли я не на той клас поїзда сів, :
- з конт єдзєш?
- з Кійова!
- з Кійова?! А нє з москви?
- нє!
- ну то єдзь!
Діалог відбувся у грудні 1990 року.
Мабуть і тут щось таке було...щодо мови спілкування.
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18.09.2024 11:44 Відповісти
Не садять у літаки пʼяних .
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18.09.2024 11:19 Відповісти
Скоріш за все, другий пасажир був бухий. Колись Луценка так само не пустили на рейс.
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18.09.2024 11:21 Відповісти
Коротше,пити менше треба.
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18.09.2024 11:23 Відповісти
Така маячня. Повинна бути офіційна причина по якій не допустили на рейс. Це головне. Що за ідіотська конспірологія?
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18.09.2024 11:23 Відповісти
Зелені уйопки за 6 років хоч раз щось пояснювали після своїх пройопів ? Раби не заслуговують на якісь пояснення.
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18.09.2024 12:38 Відповісти
Дорога далека до Кракова - 14годин, люди віруючі, хтось сповідався, хтось причащався - змучилися.
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18.09.2024 11:26 Відповісти
Хтось ''перенапричащався''😁
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18.09.2024 11:31 Відповісти
Розговілись, однако.
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18.09.2024 12:23 Відповісти
Звичайно не допускають на літак, якщо особа буха та/або бузу бузить.

Мабуть цей супроводжуючий щось набідокурив.

У мене був прецедент, коли екіпаж відмовився брати людину, яка раніше на борту вчинила скандал.
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18.09.2024 11:27 Відповісти
А ще питання щодо дозволу на виїзд цього "друга".

Не здивуюся, якщо це типу особистий православний духовник Усіка, який не мав необхідних дозволів.
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18.09.2024 11:29 Відповісти
Чому так і не сказати. Поляки мухоморів об'їлися?
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18.09.2024 11:30 Відповісти
Думаю, що мкхоморів об'ївся "друг", а поляки не хочуть роздмухувати та компроментувати людину. Ну залетів, зняли з рейсу. Проїхали...
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18.09.2024 11:34 Відповісти
"супровожуючим" був тренер Сергій Лапін, мабуть був (були) добряче напідпитку: "служба аеропорту відмовляла обом сідати на літак, стверджуючи, що їхній стан "непридатний для подорожі літаком" (інф. "Суспільне Спорт). Але дивує реакція нашої влади - замість того, щоб спочатку розібратися і не роздмухувати - неадекватна реакція і президента, і міністра МЗС з обіцянкою відразу направити ноту...
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18.09.2024 12:44 Відповісти
З іншого боку, якщо розуму нема, то хай роздмухують і отримають прямо протилежний ефект - неадеквати вписалися за бухих та буйних.
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18.09.2024 12:58 Відповісти
Так, але на жаль це шкодить не їм, а іміджу України, звичайним людям.
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18.09.2024 13:05 Відповісти
А кайдани наділи, щоб він поляків в нокаут не відправив
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18.09.2024 11:27 Відповісти
Легко.
Знаючи хто перед ними, від гріха подалі вирішили на час переходу його трохи скувати у рухах.
Пишуть де, що ті були збуджені. Є певні протоколи поводження у таких ситуаціях.
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18.09.2024 11:32 Відповісти
Можливо, що усик тягнув з собою свого духівника МП, а поляки не дуже ******* цих п'яниць і педофілів в рясах:

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18.09.2024 11:31 Відповісти
Усик з ломаченком, ще ті любителі московитьських чортів в рясах, бо даже в 2023 році готові були силою захищати підрозділ ФСБ під вивіскою церкви МП:

Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)

https://glavcom.ua/authors/feshenkonastia.html Анастасія Фещенко

29 березня, 2023, 10:37 glavcom.ua

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKyIhQsw1ZyCAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk https://t.me/glavcomua https://www.facebook.com/Glavcom.ua



Раніше спортсмен запевнив у тому, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври, готовий встати на захист ченців

Боксера Олександра Усика помітили на богослужінні у Києво-Печерській Лаврі. Від коментарів затятий прихильник УПЦ МП відмовився, сказавши, що «прийшов молитися, а не коментувати».

Він заявив, що https://glavcom.ua/country/society/ja-zalishajus-virnim-upts-mp-bokser-usik-zrobiv-zajavu-901473.html залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви - митрополиту Онуфрію .

До того ж декілька років тому https://glavcom.ua/news/usik-otrimav-orden-vid-moskovskogo-patriarhatu-i-znovu-poobicyav-jiy-zahist-553573.html?fbclid=IwAR3Z5dKN9SZwQDsE4xQDbk1LxyjpUa45hm0ppJgvo2GMlXKH0dcjlyAmfcM Усик отримав орден від Московського патріархату . Тоді він запевнив у тому, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври, готовий встати на захист ченців.
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18.09.2024 11:36 Відповісти
Ось ще одна ****:

Ломаченко висловив прихильність до УПЦ (МП), порівнявши її із золотом

21:28 | 29.09.2023



https://i0.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2020/05/b1f2743b9ab8bede734a56710b0c5-1.jpg?fit=730%2C475&ssl=1 Митрополит РПЦвУ Лука і Василь Ломаченко

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вкотре продемонстрував схвалення УПЦ (в єдності з МП) та називає УПЦ (в єдності з Моспатріархатом) "нашою церквою", яка має стати "золотою та квітучою".


Нагадаємо, https://df.news/2023/03/14/bokser-lomachenko-znovu-vtrapyv-u-skandal-video/ Боксер Ломаченко неодноразово виявляє свою прихильність до УПЦ (в єдності з Московським патріархатом). https://df.news/2023/01/03/lomachenka-vkliuchyly-do-reiestru-derzhzradnykiv-za-repost-antyukrainskoi-propovidi/ Ломаченка також включили до реєстру держзрадників за репост антиукраїнської проповіді. Після повномасштабного вторгнення рф https://df.news/2022/10/22/lomachenko-vidmovyvsia-zvynuvachuvaty-rosiiu-u-vijni-skazavshy-shcho-jomu-skladno-poiasnyty-sytuatsiiu-v-ukraini/ Ломаченко відмовився звинувачувати Росію у війні, сказавши, що "йому складно пояснити" ситуацію в Україні.
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18.09.2024 11:39 Відповісти
Ничего утешительного для фанатів Усика нет. Быковал как всегда.
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18.09.2024 11:34 Відповісти
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18.09.2024 11:37 Відповісти
птєнци Насірова!
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18.09.2024 11:46 Відповісти
його супутник-******** порушив правила реєстрації на рейс, але винні поляки

***... коли українці перестануть творити собі кумирів?

Зе включився... краще б так за наших військовополонених включався
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18.09.2024 11:42 Відповісти
Може це славнозвісний СУПУТНИК притулки нарешті знайшовся.
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18.09.2024 12:41 Відповісти
А Ви там були?
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18.09.2024 15:20 Відповісти
команда от Дуды поступила - задержать под любым предлогом
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18.09.2024 11:47 Відповісти
не розумію чого він джет не замовив, а летів звичайним рейсом, ще й такою гівнянною компанією...
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18.09.2024 11:50 Відповісти
****, носятся с этим Усиком, как дурень с писаной торбой. Усик сказал, Усик считает... Что он может считать?Человек с мозгами ПТУшника, который берётся судить с умным видом направо и налево о всём подряд, о вещах, в которых он не смыслит ни уха, ни рыла. И вот он везде на виду. Не улетел? Ну и хер с ним. Герой нашего времени, ****.
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18.09.2024 11:53 Відповісти
можешь не представляться и так знают кто ты
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18.09.2024 11:56 Відповісти
На мій погяд,це представник перевізника не готовий був вести себе адекватно. Мабуть клею нюхнув. А ще бзденикам кортіло прослвитися,бо фотки,де вони одягають кайданки на абсолютного чемпіона світу з боксу залишать собі,щоб онукам показувати. І брехати,як хвацько Усика заломили!
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18.09.2024 11:55 Відповісти
Дуда ему сказал - он выполнил
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18.09.2024 11:57 Відповісти
А шо, усику і медаль от фсбешного попа онуфрія не допомогла?
Биковать не треба, орденоносеці кацсабський хренов.
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18.09.2024 12:09 Відповісти
Та не робіть з мухи слона, ця історія не стоїть виїденого яйця
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18.09.2024 12:10 Відповісти
типу боксери вже богема
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18.09.2024 12:24 Відповісти
Я нічого не зрозумів від цього Яцека -ху@цика про затримання
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18.09.2024 12:39 Відповісти
Економний чувак, ренейром літати з його то грошима. Або жадібний.
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18.09.2024 12:52 Відповісти
17.‎09.‎2024

Затримання в міжнародному аеропорту ім. Іоанна-Павла II Краков-Баліце українського боксера Олександра Усика пов'язано з спрацюванням спеціалізованої сигнальної системи автоматичного виявлення в повітрі слідів вибухівки і наркотичних речовин.
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18.09.2024 13:03 Відповісти
Усик був тверезий, але його однак принизили: наділи кайданки...сволота
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18.09.2024 13:07 Відповісти
Колись так само було з Луценко та його сином.Обидва в хлам.Не пустили на літак.Було десь відео
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18.09.2024 13:12 Відповісти
типу українські жлоби та видатні усики різного штибу ніяк не звикнуть, що у цивілізованих Державах: ЗАКОН - ОДИН ДЛЯ ВСІХ, а не як у "країні мрії зєлєнськіх-підєрмачних".. ну більш-менш, принаймні..
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18.09.2024 13:34 Відповісти
Ніхто нічого не знає, але версій - Пуаро просто петушниця.
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18.09.2024 14:13 Відповісти
Бикували мабуть
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18.09.2024 15:06 Відповісти
Якби все було за правилами з польської сторони, то причину б прямо озвучили
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18.09.2024 15:22 Відповісти
 
 