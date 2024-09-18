Польські прикордонники про деталі затримання Усика: Перевізник не допустив обох українців на рейс
Український чемпіон Олександр Усик вчора не потрапив на рейс із Кракова через те, що компанія Ryinair не допустила на рейс особу, яка його супроводжувала.
Про деталі інциденту розповіли речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський і речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Українців не допустили на рейс
"Справа стосувалася двох громадян України. Один з них не був допущений на рейс, а інший сказав, що без нього не полетить", - повідомив Міхаловський, додаючи, що недопущеною була особа, яка супроводжувала відомого українця.
За його словами, в результаті перевізник не допустив обох українців на рейс. Вони втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу (gate. - Ред.).
"Це спричиняло затримку з вильотом літака, а з огляду на те, що вони не реагували на прохання працівників перевізника про залишення цієї зони, тож згідно з процедурою було викликано прикордонників з групи спецреагування", - повідомив Міхаловський.
Як зазначив прикордонник, на одного з українців було одягнуто кайданки.
"Але це була превентивна міра, щоб лише довести його до службового приміщення, де його відразу ж було розкуто. Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані",- підкреслив Міхаловський.
Із затриманими провели бесіду
За його словами, з ними було проведено бесіду, до аеропорту прибув також український консул.
"Затримані не отримали жодного покарання, а лише попередження",- констатував речник Карпатського відділу Прикордонної служби РП.
Він зауважив, що це не якась виняткова ситуація: такі інциденти трапляються в цьому аеропорту кілька разів на тиждень.
Прикордонник також уточнив, що через цей інцидент літак сполученням Краків-Салонікі вилетів з годинним запізненням.
Що кажуть в аеропорту?
Своєю чергою у коментарі агентству речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе, повідомила, що після цього інциденту український боксер разом із супроводжуючою особою залишили аеропорт і більше на краківське летовище не поверталися.
Речники Карпатського відділу Прикордонної служби РП й аеропорту "Баліце" не повідомили, якою була причина недопущення людини, яка супроводжувала Усика, на посадку літака.
Що передувало?
Нагадаємо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.
За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.
Пізніше Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова, заявивши, шо "сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося".
Будь ласка, зачекайте...
Для людей, що не фанати спорту, як я наприклад- не знаю жодного іноземного ********* чемпіона світу, чи олімпійського чемпіона і ігри навіть не дивився. Усіка вперше побачив у новинах про цю олімпіаду, раніше тільки знав, що такий чемпіон в Україні існує..
Так що банан, інколи просто банан...
Мене особисто , років 15 томую французька Дуана зупинила кордон Франція Андора- розібрали половину авто, мене у кайданки на цей час огляду, підозра на перевіз наркотиків( так проотокол влаштований, стара машина на іноземних номерах пересувається сільською дорогою біля кордону). Був дуже ображений- за що?, а адвокат скзав що це рутина...
Боксер объяснял, что с ними всё в порядке, просто устали после 14-часовой дороги из Киева. Но категоричная позиция Александра и языковой барьер все-таки привели к задержанию.
К слову, спортсмен из Польши должен лететь в Испанию на подготовку к матчу-реваншу с Фьюри.
14 годин дороги і вони вже в некондиційному стані.
А як нашим хлопцям і чоловікам, жінкам цілодобово перебувати під рашистськими КАБами, дронами, мінометами? І не просто перебувати, а ще і утилізовувати каZапів.
Зеленський підняв усіх і особисто подзвонив Усику. Бо це наш громадянин, герой і чемпіон.
Цікаво, а якщо б це був Володимир Кличко?
Але з Кличком такого не буде))) може Усик для зе! щось возить, що той так збудився
Не такий як інші.
***
- з конт єдзєш?
- з Кійова!
- з Кійова?! А нє з москви?
- нє!
- ну то єдзь!
Діалог відбувся у грудні 1990 року.
Мабуть і тут щось таке було...щодо мови спілкування.
Мабуть цей супроводжуючий щось набідокурив.
У мене був прецедент, коли екіпаж відмовився брати людину, яка раніше на борту вчинила скандал.
Не здивуюся, якщо це типу особистий православний духовник Усіка, який не мав необхідних дозволів.
Знаючи хто перед ними, від гріха подалі вирішили на час переходу його трохи скувати у рухах.
Пишуть де, що ті були збуджені. Є певні протоколи поводження у таких ситуаціях.
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
https://glavcom.ua/authors/feshenkonastia.html Анастасія Фещенко
29 березня, 2023, 10:37 glavcom.ua
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKyIhQsw1ZyCAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk https://t.me/glavcomua https://www.facebook.com/Glavcom.ua
Раніше спортсмен запевнив у тому, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври, готовий встати на захист ченців
Боксера Олександра Усика помітили на богослужінні у Києво-Печерській Лаврі. Від коментарів затятий прихильник УПЦ МП відмовився, сказавши, що «прийшов молитися, а не коментувати».
Він заявив, що https://glavcom.ua/country/society/ja-zalishajus-virnim-upts-mp-bokser-usik-zrobiv-zajavu-901473.html залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви - митрополиту Онуфрію .
До того ж декілька років тому https://glavcom.ua/news/usik-otrimav-orden-vid-moskovskogo-patriarhatu-i-znovu-poobicyav-jiy-zahist-553573.html?fbclid=IwAR3Z5dKN9SZwQDsE4xQDbk1LxyjpUa45hm0ppJgvo2GMlXKH0dcjlyAmfcM Усик отримав орден від Московського патріархату . Тоді він запевнив у тому, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври, готовий встати на захист ченців.
Ломаченко висловив прихильність до УПЦ (МП), порівнявши її із золотом
21:28 | 29.09.2023
https://i0.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2020/05/b1f2743b9ab8bede734a56710b0c5-1.jpg?fit=730%2C475&ssl=1 Митрополит РПЦвУ Лука і Василь Ломаченко
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вкотре продемонстрував схвалення УПЦ (в єдності з МП) та називає УПЦ (в єдності з Моспатріархатом) "нашою церквою", яка має стати "золотою та квітучою".
Нагадаємо, https://df.news/2023/03/14/bokser-lomachenko-znovu-vtrapyv-u-skandal-video/ Боксер Ломаченко неодноразово виявляє свою прихильність до УПЦ (в єдності з Московським патріархатом). https://df.news/2023/01/03/lomachenka-vkliuchyly-do-reiestru-derzhzradnykiv-za-repost-antyukrainskoi-propovidi/ Ломаченка також включили до реєстру держзрадників за репост антиукраїнської проповіді. Після повномасштабного вторгнення рф https://df.news/2022/10/22/lomachenko-vidmovyvsia-zvynuvachuvaty-rosiiu-u-vijni-skazavshy-shcho-jomu-skladno-poiasnyty-sytuatsiiu-v-ukraini/ Ломаченко відмовився звинувачувати Росію у війні, сказавши, що "йому складно пояснити" ситуацію в Україні.
***... коли українці перестануть творити собі кумирів?
Зе включився... краще б так за наших військовополонених включався
Биковать не треба, орденоносеці кацсабський хренов.
Затримання в міжнародному аеропорту ім. Іоанна-Павла II Краков-Баліце українського боксера Олександра Усика пов'язано з спрацюванням спеціалізованої сигнальної системи автоматичного виявлення в повітрі слідів вибухівки і наркотичних речовин.