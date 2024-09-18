Польські прикордонники про деталі затримання Усика: Перевізник не допустив обох українців на рейс

Український чемпіон Олександр Усик вчора не потрапив на рейс із Кракова через те, що компанія Ryinair не допустила на рейс особу, яка його супроводжувала.

Про деталі інциденту розповіли речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський і речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українців не допустили на рейс

"Справа стосувалася двох громадян України. Один з них не був допущений на рейс, а інший сказав, що без нього не полетить", - повідомив Міхаловський, додаючи, що недопущеною була особа, яка супроводжувала відомого українця.

За його словами, в результаті перевізник не допустив обох українців на рейс. Вони втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу (gate. - Ред.).

"Це спричиняло затримку з вильотом літака, а з огляду на те, що вони не реагували на прохання працівників перевізника про залишення цієї зони, тож згідно з процедурою було викликано прикордонників з групи спецреагування", - повідомив Міхаловський.

Як зазначив прикордонник, на одного з українців було одягнуто кайданки.

"Але це була превентивна міра, щоб лише довести його до службового приміщення, де його відразу ж було розкуто. Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані",- підкреслив Міхаловський.

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Із затриманими провели бесіду

За його словами, з ними було проведено бесіду, до аеропорту прибув також український консул.

"Затримані не отримали жодного покарання, а лише попередження",- констатував речник Карпатського відділу Прикордонної служби РП.

Він зауважив, що це не якась виняткова ситуація: такі інциденти трапляються в цьому аеропорту кілька разів на тиждень.

Прикордонник також уточнив, що через цей інцидент літак сполученням Краків-Салонікі вилетів з годинним запізненням.

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Що кажуть в аеропорту?

Своєю чергою у коментарі агентству речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе, повідомила, що після цього інциденту український боксер разом із супроводжуючою особою залишили аеропорт і більше на краківське летовище не поверталися.

Речники Карпатського відділу Прикордонної служби РП й аеропорту "Баліце" не повідомили, якою була причина недопущення людини, яка супроводжувала Усика, на посадку літака.

Що передувало?

Нагадаємо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.

За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.

Пізніше Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова, заявивши, шо "сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося".

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