Польские пограничники о деталях задержания Усика: Перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс

Украинский чемпион Александр Усик вчера не попал на рейс из Кракова из-за того, что компания Ryinair не допустила на рейс лицо, которое его сопровождало.

О деталях инцидента рассказали представитель Карпатского отдела Пограничной службы Польши Яцек Михаловский и пресс-секретарь краковского аэропорта "Балице" Наталия Винсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинцев не допустили на рейс

"Дело касалось двух граждан Украины. Один из них не был допущен на рейс, а другой сказал, что без него не полетит", - сообщил Михаловский, добавляя, что недопущенным было лицо, которое сопровождало известного украинца.

По его словам, в результате перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс. Они потеряли статус пассажиров, но не захотели покинуть зону выхода (gate. - Ред.).

"Это вызывало задержку с вылетом самолета, а учитывая то, что они не реагировали на просьбы работников перевозчика об оставлении этой зоны, поэтому согласно процедуре были вызваны пограничники из группы спецреагирования", - сообщил Михаловский.

Как отметил пограничник, на одного из украинцев были надеты наручники.

"Но это была превентивная мера, чтобы только довести его до служебного помещения, где он сразу же был раскован. Мужчины не оказывали сопротивления, но были в возбужденном состоянии",- подчеркнул Михаловский.

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С задержанными провели беседу

По его словам, с ними была проведена беседа, в аэропорт прибыл также украинский консул.

"Задержанные не получили никакого наказания, а лишь предупреждение",- констатировал представитель Карпатского отдела Пограничной службы РП.

Он отметил, что это не какая-то исключительная ситуация: такие инциденты случаются в этом аэропорту несколько раз в неделю.

Пограничник также уточнил, что из-за этого инцидента самолет сообщением Краков-Салоники вылетел с часовым опозданием.

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Что говорят в аэропорту?

В свою очередь в комментарии агентству пресс-секретарь краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе, сообщила, что после этого инцидента украинский боксер вместе с сопровождающим лицом покинули аэропорт и больше в краковский аэропорт не возвращались.

Представители Карпатского отдела Пограничной службы РП и аэропорта "Балице" не сообщили, какой была причина недопущения человека, сопровождавшего Усика, на посадку самолета.

Что предшествовало?

Напомним, боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.

Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.

Позже Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова, заявив, что "произошло недоразумение, которое быстро разрешилось".

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