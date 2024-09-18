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Польские пограничники о деталях задержания Усика: Перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс

Усика затримували у Польщі

Украинский чемпион Александр Усик вчера не попал на рейс из Кракова из-за того, что компания Ryinair не допустила на рейс лицо, которое его сопровождало.

О деталях инцидента рассказали представитель Карпатского отдела Пограничной службы Польши Яцек Михаловский и пресс-секретарь краковского аэропорта "Балице" Наталия Винсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинцев не допустили на рейс

"Дело касалось двух граждан Украины. Один из них не был допущен на рейс, а другой сказал, что без него не полетит", - сообщил Михаловский, добавляя, что недопущенным было лицо, которое сопровождало известного украинца.

По его словам, в результате перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс. Они потеряли статус пассажиров, но не захотели покинуть зону выхода (gate. - Ред.).

"Это вызывало задержку с вылетом самолета, а учитывая то, что они не реагировали на просьбы работников перевозчика об оставлении этой зоны, поэтому согласно процедуре были вызваны пограничники из группы спецреагирования", - сообщил Михаловский.

Как отметил пограничник, на одного из украинцев были надеты наручники.

"Но это была превентивная мера, чтобы только довести его до служебного помещения, где он сразу же был раскован. Мужчины не оказывали сопротивления, но были в возбужденном состоянии",- подчеркнул Михаловский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направит ноту Польше из-за задержания Усика, - МИД

С задержанными провели беседу

По его словам, с ними была проведена беседа, в аэропорт прибыл также украинский консул.

"Задержанные не получили никакого наказания, а лишь предупреждение",- констатировал представитель Карпатского отдела Пограничной службы РП.

Он отметил, что это не какая-то исключительная ситуация: такие инциденты случаются в этом аэропорту несколько раз в неделю.

Пограничник также уточнил, что из-за этого инцидента самолет сообщением Краков-Салоники вылетел с часовым опозданием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Усик о своем задержании в Кракове: Произошло недоразумение

Что говорят в аэропорту?

В свою очередь в комментарии агентству пресс-секретарь краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе, сообщила, что после этого инцидента украинский боксер вместе с сопровождающим лицом покинули аэропорт и больше в краковский аэропорт не возвращались.

Представители Карпатского отдела Пограничной службы РП и аэропорта "Балице" не сообщили, какой была причина недопущения человека, сопровождавшего Усика, на посадку самолета.

Что предшествовало?

Напомним, боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.

Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.

Позже Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова, заявив, что "произошло недоразумение, которое быстро разрешилось".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Усика отпустили и больше его никто не задерживает, - Зеленский

Автор: 

Польша (8412) Усик Александр (78)


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Топ комментарии
+15
Скоріш за все, другий пасажир був бухий. Колись Луценка так само не пустили на рейс.
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18.09.2024 11:21
+14
https://x.com/OksuMeD Лисуня ꑭ

Зеленський підняв усіх і особисто подзвонив Усику. Бо це наш громадянин, герой і чемпіон.

Цікаво, а якщо б це був Володимир Кличко?

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18.09.2024 11:17
+13
Коротше,пити менше треба.
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18.09.2024 11:23
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Ясно що діло темне...
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18.09.2024 11:14 Ответить
От власне! Тут похитивних героїв нема. Усик порушував правила знаходження у спеціальній зоні, тому справедливо був виведений з неї. Але!!! Поляки не були б поляками, якби не "показалі нєосвєнцонному хаму-схізмату єго мєсце в Польскє", одягнувши поксзово нарвчники, хоча такої потреби не було. Здається мені, що тут не о танню роль зіграла сварка Зєлєнского з Сікорським напередодні.
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18.09.2024 11:40 Ответить
Сварка тут точно ні до чого, не фантазуйте. Чи ви справді думаєте що Сікорський спецом позвонив у аеропорт Краків - пошугайте там Усіка?
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18.09.2024 11:45 Ответить
Звичайно, Сікорський не дзвонив. 😊 Тільки поляки не живуть у вакуумі. Ну і польська пиха стосовно українців ніде не ділася.
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18.09.2024 12:06 Ответить
Ти впевнений, що польські прикордонники розуміли, що Усік- то всесвітньо відомий спортсмен?
Для людей, що не фанати спорту, як я наприклад- не знаю жодного іноземного ********* чемпіона світу, чи олімпійського чемпіона і ігри навіть не дивився. Усіка вперше побачив у новинах про цю олімпіаду, раніше тільки знав, що такий чемпіон в Україні існує..
Так що банан, інколи просто банан...
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18.09.2024 12:52 Ответить
Звичайно, впевнений. Усік бив щонайменше двох поляків, один з яких був досить переспективним і одного точно бив у Польщі. 😊
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18.09.2024 13:24 Ответить
Для людини, що прожила півтора десятка років у Європі, навіть якщо вона знає хто там кого бив( я наприклад незнаю, і не відчуваю дискомфорту), " авторитеттів" неіснує. По протоколу повинени бути затриманй- буде. У цьому році, мій знайомий ізраїльтянин вишивав у Польщі на автобані, зупинила машина фантом, положили головою у асфальт, забрали права, перередили, що якщо сяде ще раз зв кермо у Польщі- видворять.
Мене особисто , років 15 томую французька Дуана зупинила кордон Франція Андора- розібрали половину авто, мене у кайданки на цей час огляду, підозра на перевіз наркотиків( так проотокол влаштований, стара машина на іноземних номерах пересувається сільською дорогою біля кордону). Був дуже ображений- за що?, а адвокат скзав що це рутина...
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18.09.2024 13:46 Ответить
ОООО вовчина пиха ще й порошком притрушена - БУРАТІНОНАРЦИС тут переплюне навіть пиху Сікорського
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18.09.2024 15:50 Ответить
А я думав що у Вусіка знайшли сакральні мощі окаянного отца Онуфрія
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18.09.2024 11:53 Ответить
А його що вже розчленували?🤫🤫🤫💀💀💀
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18.09.2024 12:32 Ответить
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18.09.2024 14:54 Ответить
Тому Усика зразу в кайданки ...
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18.09.2024 11:14 Ответить
Якщо поляки не називають причину недопуску то рильце у них в пушку однозначно...
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18.09.2024 11:18 Ответить
Лось то здоровый, вто и одели, на всякий случай
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18.09.2024 11:25 Ответить
таки да...лучше перебдеть чем по ипалу получить
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18.09.2024 11:49 Ответить
супер !!! нефіг бхати до срачки, або як кажуть поляки: "цо забардзо - то не здраво" !!!
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18.09.2024 11:15 Ответить
Буря в стакані води?
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18.09.2024 11:15 Ответить
Стопудово, але клоун своє хрипате рило всунути встиг.
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18.09.2024 12:09 Ответить
А як інакше? - "отєц роднои"
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18.09.2024 12:12 Ответить
ОВВА
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18.09.2024 11:15 Ответить
АВВА і пісюніст за роялем.
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18.09.2024 12:33 Ответить
Усика задержали в польском аэропорту, решив, что он со своим тренером "не в состоянии лететь", - спортивный https://www.espn.com/boxing/story/_/id/41306512/oleksandr-usyk-detained-poland-zelensky-aids-release портал ESPN

Боксер объяснял, что с ними всё в порядке, просто устали после 14-часовой дороги из Киева. Но категоричная позиция Александра и языковой барьер все-таки привели к задержанию.

К слову, спортсмен из Польши должен лететь в Испанию на подготовку к матчу-реваншу с Фьюри.
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18.09.2024 11:16 Ответить
Хлюпікі якісь ці Усік та його дружбан.
14 годин дороги і вони вже в некондиційному стані.

А як нашим хлопцям і чоловікам, жінкам цілодобово перебувати під рашистськими КАБами, дронами, мінометами? І не просто перебувати, а ще і утилізовувати каZапів.
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18.09.2024 11:23 Ответить
Хм, а чого ж так причину не допуску до посадки приховують?
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18.09.2024 11:17 Ответить
Пояснювальна бригада від поляків.

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18.09.2024 11:19 Ответить
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18.09.2024 11:20 Ответить
Ми знаємо тільки те шо пишуть. Може супроводжувальник був буховий і його не пустили до літака. А Усик почав запевняти шо всьо пучком і він за ним пригляне. А розголосу не хочуть про це. От і викручуються, а виглядає це як якась таємниця.
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18.09.2024 11:32 Ответить
Я ж кажу мутна куйня.Хз що там було насправді, але щось порішали і вирішили видати таку тупу, не логічну версію.
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18.09.2024 11:17 Ответить
https://x.com/OksuMeD Лисуня ꑭ

Зеленський підняв усіх і особисто подзвонив Усику. Бо це наш громадянин, герой і чемпіон.

Цікаво, а якщо б це був Володимир Кличко?

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18.09.2024 11:17 Ответить
Як би Кличко - то подзвонив полякам й попросив посадити на пару років)))

Але з Кличком такого не буде))) може Усик для зе! щось возить, що той так збудився
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18.09.2024 11:36 Ответить
Да і *** з ним. Тільки й проблем у нас...
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18.09.2024 11:18 Ответить
А по якій причині можуть відмовити в посадці на літак?
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18.09.2024 11:18 Ответить
Наприклад, неадекватний стан пасажира.
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18.09.2024 11:24 Ответить
Не адекватний - поняття розмите.
Не такий як інші.
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18.09.2024 11:31 Ответить
Пишу прямо- бухі або під дією наркотичних речовин.

***
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18.09.2024 11:38 Ответить
Одного разу я була свідком як не пустили в аеропорту прикордонники чоловіків на Кипр , тому що ті були пʼяні. До речі - літак український. А ось пропускають вони пʼяних кацапів - це питання . Кипр кацапів любить
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18.09.2024 11:24 Ответить
Меня как-то пьяного не хотел водила пустить в междугородний автобус, но я сказал, что буду вести себя тихо и мы поехали
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18.09.2024 11:29 Ответить
Мені колись поляк-контролер затримав і сказав, коли я не на той клас поїзда сів, :
- з конт єдзєш?
- з Кійова!
- з Кійова?! А нє з москви?
- нє!
- ну то єдзь!
Діалог відбувся у грудні 1990 року.
Мабуть і тут щось таке було...щодо мови спілкування.
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18.09.2024 11:44 Ответить
Не садять у літаки пʼяних .
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18.09.2024 11:19 Ответить
Скоріш за все, другий пасажир був бухий. Колись Луценка так само не пустили на рейс.
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18.09.2024 11:21 Ответить
Коротше,пити менше треба.
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18.09.2024 11:23 Ответить
Така маячня. Повинна бути офіційна причина по якій не допустили на рейс. Це головне. Що за ідіотська конспірологія?
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18.09.2024 11:23 Ответить
Зелені уйопки за 6 років хоч раз щось пояснювали після своїх пройопів ? Раби не заслуговують на якісь пояснення.
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18.09.2024 12:38 Ответить
Дорога далека до Кракова - 14годин, люди віруючі, хтось сповідався, хтось причащався - змучилися.
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18.09.2024 11:26 Ответить
Хтось ''перенапричащався''😁
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18.09.2024 11:31 Ответить
Розговілись, однако.
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18.09.2024 12:23 Ответить
Звичайно не допускають на літак, якщо особа буха та/або бузу бузить.

Мабуть цей супроводжуючий щось набідокурив.

У мене був прецедент, коли екіпаж відмовився брати людину, яка раніше на борту вчинила скандал.
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18.09.2024 11:27 Ответить
А ще питання щодо дозволу на виїзд цього "друга".

Не здивуюся, якщо це типу особистий православний духовник Усіка, який не мав необхідних дозволів.
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18.09.2024 11:29 Ответить
Чому так і не сказати. Поляки мухоморів об'їлися?
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18.09.2024 11:30 Ответить
Думаю, що мкхоморів об'ївся "друг", а поляки не хочуть роздмухувати та компроментувати людину. Ну залетів, зняли з рейсу. Проїхали...
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18.09.2024 11:34 Ответить
"супровожуючим" був тренер Сергій Лапін, мабуть був (були) добряче напідпитку: "служба аеропорту відмовляла обом сідати на літак, стверджуючи, що їхній стан "непридатний для подорожі літаком" (інф. "Суспільне Спорт). Але дивує реакція нашої влади - замість того, щоб спочатку розібратися і не роздмухувати - неадекватна реакція і президента, і міністра МЗС з обіцянкою відразу направити ноту...
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18.09.2024 12:44 Ответить
З іншого боку, якщо розуму нема, то хай роздмухують і отримають прямо протилежний ефект - неадеквати вписалися за бухих та буйних.
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18.09.2024 12:58 Ответить
Так, але на жаль це шкодить не їм, а іміджу України, звичайним людям.
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18.09.2024 13:05 Ответить
А кайдани наділи, щоб він поляків в нокаут не відправив
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18.09.2024 11:27 Ответить
Легко.
Знаючи хто перед ними, від гріха подалі вирішили на час переходу його трохи скувати у рухах.
Пишуть де, що ті були збуджені. Є певні протоколи поводження у таких ситуаціях.
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18.09.2024 11:32 Ответить
Можливо, що усик тягнув з собою свого духівника МП, а поляки не дуже ******* цих п'яниць і педофілів в рясах:

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18.09.2024 11:31 Ответить
Усик з ломаченком, ще ті любителі московитьських чортів в рясах, бо даже в 2023 році готові були силою захищати підрозділ ФСБ під вивіскою церкви МП:

Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)

https://glavcom.ua/authors/feshenkonastia.html Анастасія Фещенко

29 березня, 2023, 10:37 glavcom.ua

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKyIhQsw1ZyCAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk https://t.me/glavcomua https://www.facebook.com/Glavcom.ua



Раніше спортсмен запевнив у тому, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври, готовий встати на захист ченців

Боксера Олександра Усика помітили на богослужінні у Києво-Печерській Лаврі. Від коментарів затятий прихильник УПЦ МП відмовився, сказавши, що «прийшов молитися, а не коментувати».

Він заявив, що https://glavcom.ua/country/society/ja-zalishajus-virnim-upts-mp-bokser-usik-zrobiv-zajavu-901473.html залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви - митрополиту Онуфрію .

До того ж декілька років тому https://glavcom.ua/news/usik-otrimav-orden-vid-moskovskogo-patriarhatu-i-znovu-poobicyav-jiy-zahist-553573.html?fbclid=IwAR3Z5dKN9SZwQDsE4xQDbk1LxyjpUa45hm0ppJgvo2GMlXKH0dcjlyAmfcM Усик отримав орден від Московського патріархату . Тоді він запевнив у тому, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври, готовий встати на захист ченців.
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18.09.2024 11:36 Ответить
Ось ще одна ****:

Ломаченко висловив прихильність до УПЦ (МП), порівнявши її із золотом

21:28 | 29.09.2023



https://i0.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2020/05/b1f2743b9ab8bede734a56710b0c5-1.jpg?fit=730%2C475&ssl=1 Митрополит РПЦвУ Лука і Василь Ломаченко

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вкотре продемонстрував схвалення УПЦ (в єдності з МП) та називає УПЦ (в єдності з Моспатріархатом) "нашою церквою", яка має стати "золотою та квітучою".


Нагадаємо, https://df.news/2023/03/14/bokser-lomachenko-znovu-vtrapyv-u-skandal-video/ Боксер Ломаченко неодноразово виявляє свою прихильність до УПЦ (в єдності з Московським патріархатом). https://df.news/2023/01/03/lomachenka-vkliuchyly-do-reiestru-derzhzradnykiv-za-repost-antyukrainskoi-propovidi/ Ломаченка також включили до реєстру держзрадників за репост антиукраїнської проповіді. Після повномасштабного вторгнення рф https://df.news/2022/10/22/lomachenko-vidmovyvsia-zvynuvachuvaty-rosiiu-u-vijni-skazavshy-shcho-jomu-skladno-poiasnyty-sytuatsiiu-v-ukraini/ Ломаченко відмовився звинувачувати Росію у війні, сказавши, що "йому складно пояснити" ситуацію в Україні.
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18.09.2024 11:39 Ответить
Ничего утешительного для фанатів Усика нет. Быковал как всегда.
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18.09.2024 11:34 Ответить
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18.09.2024 11:37 Ответить
птєнци Насірова!
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18.09.2024 11:46 Ответить
його супутник-******** порушив правила реєстрації на рейс, але винні поляки

***... коли українці перестануть творити собі кумирів?

Зе включився... краще б так за наших військовополонених включався
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18.09.2024 11:42 Ответить
Може це славнозвісний СУПУТНИК притулки нарешті знайшовся.
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18.09.2024 12:41 Ответить
А Ви там були?
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18.09.2024 15:20 Ответить
команда от Дуды поступила - задержать под любым предлогом
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18.09.2024 11:47 Ответить
не розумію чого він джет не замовив, а летів звичайним рейсом, ще й такою гівнянною компанією...
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18.09.2024 11:50 Ответить
****, носятся с этим Усиком, как дурень с писаной торбой. Усик сказал, Усик считает... Что он может считать?Человек с мозгами ПТУшника, который берётся судить с умным видом направо и налево о всём подряд, о вещах, в которых он не смыслит ни уха, ни рыла. И вот он везде на виду. Не улетел? Ну и хер с ним. Герой нашего времени, ****.
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18.09.2024 11:53 Ответить
можешь не представляться и так знают кто ты
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18.09.2024 11:56 Ответить
На мій погяд,це представник перевізника не готовий був вести себе адекватно. Мабуть клею нюхнув. А ще бзденикам кортіло прослвитися,бо фотки,де вони одягають кайданки на абсолютного чемпіона світу з боксу залишать собі,щоб онукам показувати. І брехати,як хвацько Усика заломили!
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18.09.2024 11:55 Ответить
Дуда ему сказал - он выполнил
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18.09.2024 11:57 Ответить
А шо, усику і медаль от фсбешного попа онуфрія не допомогла?
Биковать не треба, орденоносеці кацсабський хренов.
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18.09.2024 12:09 Ответить
Та не робіть з мухи слона, ця історія не стоїть виїденого яйця
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18.09.2024 12:10 Ответить
типу боксери вже богема
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18.09.2024 12:24 Ответить
Я нічого не зрозумів від цього Яцека -ху@цика про затримання
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18.09.2024 12:39 Ответить
Економний чувак, ренейром літати з його то грошима. Або жадібний.
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18.09.2024 12:52 Ответить
17.‎09.‎2024

Затримання в міжнародному аеропорту ім. Іоанна-Павла II Краков-Баліце українського боксера Олександра Усика пов'язано з спрацюванням спеціалізованої сигнальної системи автоматичного виявлення в повітрі слідів вибухівки і наркотичних речовин.
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18.09.2024 13:03 Ответить
Усик був тверезий, але його однак принизили: наділи кайданки...сволота
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18.09.2024 13:07 Ответить
Колись так само було з Луценко та його сином.Обидва в хлам.Не пустили на літак.Було десь відео
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18.09.2024 13:12 Ответить
типу українські жлоби та видатні усики різного штибу ніяк не звикнуть, що у цивілізованих Державах: ЗАКОН - ОДИН ДЛЯ ВСІХ, а не як у "країні мрії зєлєнськіх-підєрмачних".. ну більш-менш, принаймні..
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18.09.2024 13:34 Ответить
Ніхто нічого не знає, але версій - Пуаро просто петушниця.
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18.09.2024 14:13 Ответить
Бикували мабуть
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18.09.2024 15:06 Ответить
Якби все було за правилами з польської сторони, то причину б прямо озвучили
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18.09.2024 15:22 Ответить
 
 