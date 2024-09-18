Польские пограничники о деталях задержания Усика: Перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс
Украинский чемпион Александр Усик вчера не попал на рейс из Кракова из-за того, что компания Ryinair не допустила на рейс лицо, которое его сопровождало.
О деталях инцидента рассказали представитель Карпатского отдела Пограничной службы Польши Яцек Михаловский и пресс-секретарь краковского аэропорта "Балице" Наталия Винсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Украинцев не допустили на рейс
"Дело касалось двух граждан Украины. Один из них не был допущен на рейс, а другой сказал, что без него не полетит", - сообщил Михаловский, добавляя, что недопущенным было лицо, которое сопровождало известного украинца.
По его словам, в результате перевозчик не допустил обоих украинцев на рейс. Они потеряли статус пассажиров, но не захотели покинуть зону выхода (gate. - Ред.).
"Это вызывало задержку с вылетом самолета, а учитывая то, что они не реагировали на просьбы работников перевозчика об оставлении этой зоны, поэтому согласно процедуре были вызваны пограничники из группы спецреагирования", - сообщил Михаловский.
Как отметил пограничник, на одного из украинцев были надеты наручники.
"Но это была превентивная мера, чтобы только довести его до служебного помещения, где он сразу же был раскован. Мужчины не оказывали сопротивления, но были в возбужденном состоянии",- подчеркнул Михаловский.
С задержанными провели беседу
По его словам, с ними была проведена беседа, в аэропорт прибыл также украинский консул.
"Задержанные не получили никакого наказания, а лишь предупреждение",- констатировал представитель Карпатского отдела Пограничной службы РП.
Он отметил, что это не какая-то исключительная ситуация: такие инциденты случаются в этом аэропорту несколько раз в неделю.
Пограничник также уточнил, что из-за этого инцидента самолет сообщением Краков-Салоники вылетел с часовым опозданием.
Что говорят в аэропорту?
В свою очередь в комментарии агентству пресс-секретарь краковского аэропорта "Балице" Наталья Винсе, сообщила, что после этого инцидента украинский боксер вместе с сопровождающим лицом покинули аэропорт и больше в краковский аэропорт не возвращались.
Представители Карпатского отдела Пограничной службы РП и аэропорта "Балице" не сообщили, какой была причина недопущения человека, сопровождавшего Усика, на посадку самолета.
Что предшествовало?
Напомним, боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.
Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.
Позже Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова, заявив, что "произошло недоразумение, которое быстро разрешилось".
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Для людей, що не фанати спорту, як я наприклад- не знаю жодного іноземного ********* чемпіона світу, чи олімпійського чемпіона і ігри навіть не дивився. Усіка вперше побачив у новинах про цю олімпіаду, раніше тільки знав, що такий чемпіон в Україні існує..
Так що банан, інколи просто банан...
Мене особисто , років 15 томую французька Дуана зупинила кордон Франція Андора- розібрали половину авто, мене у кайданки на цей час огляду, підозра на перевіз наркотиків( так проотокол влаштований, стара машина на іноземних номерах пересувається сільською дорогою біля кордону). Був дуже ображений- за що?, а адвокат скзав що це рутина...
Боксер объяснял, что с ними всё в порядке, просто устали после 14-часовой дороги из Киева. Но категоричная позиция Александра и языковой барьер все-таки привели к задержанию.
К слову, спортсмен из Польши должен лететь в Испанию на подготовку к матчу-реваншу с Фьюри.
14 годин дороги і вони вже в некондиційному стані.
А як нашим хлопцям і чоловікам, жінкам цілодобово перебувати під рашистськими КАБами, дронами, мінометами? І не просто перебувати, а ще і утилізовувати каZапів.
Зеленський підняв усіх і особисто подзвонив Усику. Бо це наш громадянин, герой і чемпіон.
Цікаво, а якщо б це був Володимир Кличко?
Але з Кличком такого не буде))) може Усик для зе! щось возить, що той так збудився
Не такий як інші.
***
- з конт єдзєш?
- з Кійова!
- з Кійова?! А нє з москви?
- нє!
- ну то єдзь!
Діалог відбувся у грудні 1990 року.
Мабуть і тут щось таке було...щодо мови спілкування.
Мабуть цей супроводжуючий щось набідокурив.
У мене був прецедент, коли екіпаж відмовився брати людину, яка раніше на борту вчинила скандал.
Не здивуюся, якщо це типу особистий православний духовник Усіка, який не мав необхідних дозволів.
Знаючи хто перед ними, від гріха подалі вирішили на час переходу його трохи скувати у рухах.
Пишуть де, що ті були збуджені. Є певні протоколи поводження у таких ситуаціях.
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
https://glavcom.ua/authors/feshenkonastia.html Анастасія Фещенко
29 березня, 2023, 10:37 glavcom.ua
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKyIhQsw1ZyCAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk https://t.me/glavcomua https://www.facebook.com/Glavcom.ua
Раніше спортсмен запевнив у тому, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври, готовий встати на захист ченців
Боксера Олександра Усика помітили на богослужінні у Києво-Печерській Лаврі. Від коментарів затятий прихильник УПЦ МП відмовився, сказавши, що «прийшов молитися, а не коментувати».
Він заявив, що https://glavcom.ua/country/society/ja-zalishajus-virnim-upts-mp-bokser-usik-zrobiv-zajavu-901473.html залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви - митрополиту Онуфрію .
До того ж декілька років тому https://glavcom.ua/news/usik-otrimav-orden-vid-moskovskogo-patriarhatu-i-znovu-poobicyav-jiy-zahist-553573.html?fbclid=IwAR3Z5dKN9SZwQDsE4xQDbk1LxyjpUa45hm0ppJgvo2GMlXKH0dcjlyAmfcM Усик отримав орден від Московського патріархату . Тоді він запевнив у тому, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври, готовий встати на захист ченців.
Ломаченко висловив прихильність до УПЦ (МП), порівнявши її із золотом
21:28 | 29.09.2023
https://i0.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2020/05/b1f2743b9ab8bede734a56710b0c5-1.jpg?fit=730%2C475&ssl=1 Митрополит РПЦвУ Лука і Василь Ломаченко
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вкотре продемонстрував схвалення УПЦ (в єдності з МП) та називає УПЦ (в єдності з Моспатріархатом) "нашою церквою", яка має стати "золотою та квітучою".
Нагадаємо, https://df.news/2023/03/14/bokser-lomachenko-znovu-vtrapyv-u-skandal-video/ Боксер Ломаченко неодноразово виявляє свою прихильність до УПЦ (в єдності з Московським патріархатом). https://df.news/2023/01/03/lomachenka-vkliuchyly-do-reiestru-derzhzradnykiv-za-repost-antyukrainskoi-propovidi/ Ломаченка також включили до реєстру держзрадників за репост антиукраїнської проповіді. Після повномасштабного вторгнення рф https://df.news/2022/10/22/lomachenko-vidmovyvsia-zvynuvachuvaty-rosiiu-u-vijni-skazavshy-shcho-jomu-skladno-poiasnyty-sytuatsiiu-v-ukraini/ Ломаченко відмовився звинувачувати Росію у війні, сказавши, що "йому складно пояснити" ситуацію в Україні.
***... коли українці перестануть творити собі кумирів?
Зе включився... краще б так за наших військовополонених включався
Биковать не треба, орденоносеці кацсабський хренов.
Затримання в міжнародному аеропорту ім. Іоанна-Павла II Краков-Баліце українського боксера Олександра Усика пов'язано з спрацюванням спеціалізованої сигнальної системи автоматичного виявлення в повітрі слідів вибухівки і наркотичних речовин.