Рашисти вдарили дроном по приватному будинку у Харкові: є постраждалі, була пожежа. ФОТО
Вночі 21 грудня 2024 року ворожий безпілотник влучив у приватний будинок у Харкові, спричинивши пожежу на даху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, постраждали дві жінки, отримавши гостру реакцію на стрес.
Також пошкоджено газову трубу, але рятувальники та аварійні служби швидко ліквідували пожежу та перекрили подачу газу.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що увечері 20 грудня російські війська вдарили по житловому будинку в Харкові, 6 постраждалих.
Згодом окупанти повторно атакували Харків дроном, двоє постраждалих.
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ох як же ми всі щє кровянкою умоїмося....