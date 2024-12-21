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Рашисти вдарили дроном по приватному будинку у Харкові: є постраждалі, була пожежа. ФОТО

Вночі 21 грудня 2024 року ворожий безпілотник влучив у приватний будинок у Харкові, спричинивши пожежу на даху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, постраждали дві жінки, отримавши гостру реакцію на стрес.

Також пошкоджено газову трубу, але рятувальники та аварійні служби швидко ліквідували пожежу та перекрили подачу газу.

удар по Харкову
удар по Харкову

Також дивіться: Рятувальники показали наслідки атаки ворожого БпЛА по будинку у Салтівському районі Харкова: пожежу ліквідовано. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що увечері 20 грудня російські війська вдарили по житловому будинку в Харкові, 6 постраждалих.

Згодом окупанти повторно атакували Харків дроном, двоє постраждалих.

Автор: 

Харків (5594) ДСНС (5105) дрони (4695) Харківська область (786) Харківський район (233)


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спасітель України, донік, каже не можна по кацапії шмалять!
ох як же ми всі щє кровянкою умоїмося....
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21.12.2024 08:28 Відповісти
 
 