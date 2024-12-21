Доба на Донеччині: під ударами Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ та Торецьк. Одна людина загинула, вісім поранені. ФОТО

Одна людина загинула, вісім зазнали поранень минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Донеччини, поліція документує наслідки російських атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, від обстрілів постраждали 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, села Гришине, Комар, Костянтинопіль, Котлине.

Руйнувань зазнали 146 цивільних об’єктів, з них 70 житлових будинків.

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На Костянтинівку окупанти скинули 5 авіабомб "ФАБ-250" - вбили людину, ще одну поранили. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних та 6 приватних будинків, гуртожитки, СТО, автомайданчик, магазин, медзаклад, салон краси, автомобілі, гаражі, газопровід та ЛЕП.

За даними правоохоронців, по Покровську росіяни били з артилерії та завдали три авіаудари "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок обстрілів поранень зазнали троє мирних мешканців, пошкоджено один багатоквартирний та 7 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, автомобілі, залізничну інфраструктуру.

Слов’янськ ворог атакував 2 авіабомбами "ФАБ-500" - поранено 3 цивільні особи. Руйнувань зазнали 46 приватних осель, 12 автомобілів.

У Лимані внаслідок артобстрілу поранено людину, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, гаражні приміщення.

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"Крім того, сьогодні близько 2 години ночі армія рф завдала по Костянтинівці 3 авіаудари "ФАБ-250" з модулем УМПК. Пошкоджено 7 приватних будинків. Попередньо – люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.