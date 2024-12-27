Стабільність по-російськи, "перемога" над НАТО, важка хвороба путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Стабільність по-російськи

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України про авітрощу літака Azerbaijan Airlines: Маємо не дати Росії уникнути відповідальност

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, - Reuters

Перемога над НАТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не нужно нам ничего иностранного в небе": росіяни поширюють ролик, де ППО збила Санта Клауса над Кремлем. ВIДЕО

Відповідь Санти

Буде...

Прем’єр-міністр легкої поведінки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про візит Фіцо до Москви: Як дешево коштує ваша любов?

Ціна російського газу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни, - Зеленський

Перлини кремлівської колекції

Важка хвороба

Дурень з торбою

...застарілий

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Орешник", яким РФ вдарила по Дніпру, містив деталі, виготовлені у 2017 році, - ЗМІ

Цікава пропозиція

Вихід завжди є...

Доведено...

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