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Новини Фото
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Стабільність по-російськи, "перемога" над НАТО, важка хвороба путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Стабільність по-російськи

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України про авітрощу літака Azerbaijan Airlines: Маємо не дати Росії уникнути відповідальност

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, - Reuters

фотожаба

Перемога над НАТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не нужно нам ничего иностранного в небе": росіяни поширюють ролик, де ППО збила Санта Клауса над Кремлем. ВIДЕО

фотожаба

Відповідь Санти

фотожаба

Буде...

фотожаба

Прем’єр-міністр легкої поведінки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про візит Фіцо до Москви: Як дешево коштує ваша любов?

фотожаба

Ціна російського газу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни, - Зеленський

фотожаба

Перлини кремлівської колекції

фотожаба

Важка хвороба

фотожаба

Дурень з торбою

фотожаба

...застарілий

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Орешник", яким РФ вдарила по Дніпру, містив деталі, виготовлені у 2017 році, - ЗМІ

фотожаба

Цікава пропозиція

фотожаба

Вихід завжди є...

фотожаба

Доведено...

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) політика (4405) путін володимир (23821) фотожаба (13864) Фіцо Роберт (202)


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Про мірні цілі і про 1000 зелі мені сподобалося...... Дуже!
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27.12.2024 19:42 Відповісти
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27.12.2024 19:42 Відповісти
хЕрня усе - про мирние цели -
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27.12.2024 19:48 Відповісти
Шлюцо та Шльорбан
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27.12.2024 19:57 Відповісти
Такі карикатури потрібно частіше показувати на іноземних форумах, ресурсах, соцмережах.
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27.12.2024 20:20 Відповісти
 
 