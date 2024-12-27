Стабільність по-російськи, "перемога" над НАТО, важка хвороба путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Стабільність по-російськи
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Перемога над НАТО
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Відповідь Санти
Буде...
Прем’єр-міністр легкої поведінки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про візит Фіцо до Москви: Як дешево коштує ваша любов?
Ціна російського газу
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Перлини кремлівської колекції
Важка хвороба
Дурень з торбою
...застарілий
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Орешник", яким РФ вдарила по Дніпру, містив деталі, виготовлені у 2017 році, - ЗМІ
Цікава пропозиція
Вихід завжди є...
Доведено...
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