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Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував радянські символи на Алеї міст-героїв. ФОТОрепортаж

Національний музей історії України у Другій світовій війні здійснив демонтаж літер, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку музею.

"Музей ініціював обстеження бронзових рельєфів. Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження, на основі якого сформували "Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей "Золота Зірка" і текстових написів". Також обґрунтували необхідність їхнього демонтажу і проведення реставрації", - ідеться у повідомленні.

Національний музей історії України у Другій світовій війні

Також зазначається, що разом з реновацією музейного простору, відбулося і переосмислення одного з основоположних пропагандистських міфів радянського тоталітарного режиму.

Термін "Місто-Герой" у Радянському Союзі утвердився після Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 р. "Про затвердження положення про найвищий ступінь відзначення – звання "Місто-Герой"". Першими містами, які отримали таке звання у 1965 р., стали м. Ленінград (нині – Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (колишній Сталінград), Київ, Москва, а також відзначено Брестську фортецю. У 1973 р. звання "Місто-Герой" було присвоєно м. Керч і Новоросійськ, у 1974 р. – м. Мінськ, у 1976 р. – м. Тула, у 1985 р. – м. Мурманськ і Смоленськ.

демонтаж у Музеї ДСВ
демонтаж у Музеї ДСВ
демонтаж у Музеї ДСВ

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демонтаж у Музеї ДСВ

У Музеї війни зауважити, що не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання "Місто-Герой". Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою – імплементацією міфу про "Велику Вітчизняну війну".

Національний музей історії України у Другій світовій війні

Також читайте: У Києві демонтують зірку з будинку на Хрещатику та ще 46 об’єктів, пов’язаних із Росією та СРСР

Автор: 

Друга світова війна (292) Київ (19469) музей (441) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+15
От і чудово.
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27.12.2024 20:02
+10
На болотах уже істерика... '' Мстить'' зібралися)).
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27.12.2024 20:03
+8
Це вже історія-можна продати як антикваріат або берегти їх вдома і,за бажанням, мастурбувати на них та на совок.
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27.12.2024 20:13
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Тьотя з мечем тепер має правильний щит і дивиться в правильну сторону...
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27.12.2024 19:58 Відповісти
Етот мєч огромньій нужєн ей
Не затєм, чтоб где-то люди ужаснулись,
А держать єго повищє от людей,
Чтоби нікогда не дотянулись
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27.12.2024 21:11 Відповісти
От і чудово.
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27.12.2024 20:02 Відповісти
На болотах уже істерика... '' Мстить'' зібралися)).
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27.12.2024 20:03 Відповісти
А от мені цікаво... Якщо є ордени у людини із зіркою - можна викинути їх на мусорку?
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27.12.2024 20:05 Відповісти
Мучіт ностальгія?
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27.12.2024 20:10 Відповісти
Це вже історія-можна продати як антикваріат або берегти їх вдома і,за бажанням, мастурбувати на них та на совок.
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27.12.2024 20:13 Відповісти
Спірне питання... А якщо зараз твоїх онуків вбивають.. тіж онуки твоїх однопочан з ким воював.

А так ось Кікабідзе відмовився від кацапських регалій. Тут діло совісті мабуть.
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27.12.2024 20:13 Відповісти
Ні, це особисте. Вам же ніхто не забороняє вдома слухати коБЗДОна.
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27.12.2024 20:13 Відповісти
Можна викинути, а можна і дивитись на них у себе на кухні, але не виносити в публічні місця.
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27.12.2024 20:56 Відповісти
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27.12.2024 20:07 Відповісти
Все вірно зробили! Якби ще мізки "насєлєнія" вичистити від совково-кацапського лайна. Та влада всі 30 років чинить опір-бо це є запорукою її благополучча та зловживань.
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27.12.2024 20:08 Відповісти
Молодці, що прибрали кацапські посліди з української землі. Ще залишається дияволяча пентограма на висотному будинку на Хрещатику навпроти вулиці Богдана Хмельницько та ЦУМу. Я ще напочатку 90-х років казав, що поки не знімуть ту "звєзду", щастя, миру і добробуту в Україні не буде. Так і сталося. Нарешті Київрада ухвалила рішення щодо демонтажу символу кацапізму.
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27.12.2024 20:09 Відповісти
Это шо и Киев ничего героического не совершал?
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27.12.2024 20:14 Відповісти
Совершал. Лютое кол-во людей при штурме чз Днепр положили.
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27.12.2024 20:18 Відповісти
Так я вижу что не с городов звезды покрывали, а со звезд города поснимали. Теперь звезды вакантными остались
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27.12.2024 20:51 Відповісти
Совєршал. Взимку 2022-го. Бо бився ЗА СЕБЕ. А в 1941-44 двоє окупантів сперечались за право ним володіти.
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27.12.2024 20:41 Відповісти
Киев ничего совершать не мог, ибо это город, совершали люди, но это ничего общего не имеет с коммунистической оккупационной символикой, люди были жертвами двух тиранических режимов, которые сначала дружили, а потом сошлись в схватке между собой.
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27.12.2024 21:10 Відповісти
Молодці! Під час другої світової загинуло від 8 до 10 мільйонів українців, четверта частина населення. Обгадимо їхню пам*ять, приплівши сюди кацапів.
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27.12.2024 20:26 Відповісти
Рашистської окупаційної символіки в Україні не має бути, а людей пам'ятати ніхто не забороняє.
Мій дід був політруком і загинув при форсуванні Дніпра, маршал Чуйков згадує про нього у своїй книзі "От Сталинграда до Берлина", другий дід по батькові брав Берлін.
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27.12.2024 21:04 Відповісти
Загинули тому що їх гнали на убій
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27.12.2024 21:36 Відповісти
Вони загинули не за Україну,а за Московські інтереси? То може й сепарів-лугандонів нам пам'ятати треба?
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27.12.2024 22:10 Відповісти
Місто-герой -- Київ. Оборону тримала 37Армія , командуючим якої
був один з кращих генералів Червоної Армії. Він єдиний з генералів,
який самий вийшов з оточення пішки, разом зі своєю жінкою.
Потім цей генерал воював під Москвою і був нагородений орденом
Леніна і підвищен в посаді. А далі ........
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27.12.2024 20:26 Відповісти
А ще був командувач фронтом генерал Кирпонос, який вчинив традиційне для ******** української еліти самогубство- два постріли в потилицю.
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27.12.2024 20:46 Відповісти
Та ти шо, оце потужно, сміливо, корисно... А, наприклад, ось таких демонтувати, нє? А втім, зі святом Хануки, дорогі українці. Хава наґіла, хава....
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27.12.2024 20:54 Відповісти
Плющіт савецква чілавека? Панімаєм...
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27.12.2024 21:59 Відповісти
І шо ти там розумієш, Зяма? Не нервуй, завтра шабат, відпочинеш.
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27.12.2024 22:05 Відповісти
Я розумію,що ти-дебіл,бо вважаєш євреїв розумнішими за себе і на11-му році війни не можеш допетрати,навіщо кацапи натикали всюди своєї символіки і чому її треба нищити.
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28.12.2024 00:10 Відповісти
Краще без фанатизму... що поганого у визначенні місто-герой, якщо воно відзначилось, ми не можемо стерти історію, що було то було, історію портібно пам"ятати, хочаб для того щоб не повторювати помилки
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27.12.2024 21:37 Відповісти
Яким боком це визначення до УКРАЇНСЬКОЇ державності? Ти можеш пам'ятати історію зґвалтування своєї матері і свято берегти портрети її гвалтівників-це твоє право,але не треба проєктувати свої вади і збочення на українське суспільство.
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27.12.2024 22:05 Відповісти
 
 