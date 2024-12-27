Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував радянські символи на Алеї міст-героїв. ФОТОрепортаж

Національний музей історії України у Другій світовій війні здійснив демонтаж літер, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку музею.

"Музей ініціював обстеження бронзових рельєфів. Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження, на основі якого сформували "Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей "Золота Зірка" і текстових написів". Також обґрунтували необхідність їхнього демонтажу і проведення реставрації", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що разом з реновацією музейного простору, відбулося і переосмислення одного з основоположних пропагандистських міфів радянського тоталітарного режиму.

Термін "Місто-Герой" у Радянському Союзі утвердився після Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 р. "Про затвердження положення про найвищий ступінь відзначення – звання "Місто-Герой"". Першими містами, які отримали таке звання у 1965 р., стали м. Ленінград (нині – Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (колишній Сталінград), Київ, Москва, а також відзначено Брестську фортецю. У 1973 р. звання "Місто-Герой" було присвоєно м. Керч і Новоросійськ, у 1974 р. – м. Мінськ, у 1976 р. – м. Тула, у 1985 р. – м. Мурманськ і Смоленськ.







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У Музеї війни зауважити, що не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання "Місто-Герой". Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою – імплементацією міфу про "Велику Вітчизняну війну".

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