"Повернулась на історичну батьківщину": Чемпіонка України з веслування Жалінська втекла до Росії. ФОТО

Чемпіонка України з академічного веслування та військовослужбовиця Національної гвардії Лариса Жалінська заявила, що виїхала "на історичну батьківщину" до Росії, скориставшись туристичною путівкою.

Як передає Цензор.НЕТ, інтерв’ю із Жалінською публікує російське пропагандистське видання Russia Today.

Вона служила в Нацгвардії України та поїхала у відпустку, після чого через Чехію вирушила до Москви. Пропагандистам Жалінська заявила, що Приморськ в Запорізькій області, звідки вона родом, є частиною країни-окупанта.

"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна, встигла закінчити російську школу імені Пушкіна у Запоріжжі", - розповідає Жалінська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Куницький виїхав з України до США в "тижневе відрядження" від Ради, - ЗМІ

За її словами, щоб не привертати увагу у військовій частині, вона скористалася правом виїзду у відпустку за кордон за туристичною путівкою у Чехію та таємно оформила "другий закордонний паспорт".

"Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі й там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ - Москва", - розповіла зрадниця російському ЗМІ.

В інтерв’ю пропагандистам вона закликала інших охочих спортсменів покидати Україну та заявляла, що у Росії "спорт набагато чесніший".

Читайте також: Переплатили за дитячий майданчик 1,2 млн гривень: повідомлено про підозру директору спортивної школи в Києві. ФОТОрепортаж

Реакція Федерації академічного веслування України

Президент ФАВ Володимир Власенко прокоментував скандал із Жалінською, яка виїхала в Росію.

Позиція наступна: довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді й спорту. Як тільки ми дізналися та подивилися в ютубі те відео, то одразу була реакція Запорізької обласної федерації. Потім – рішення від комісії атлетів", - сказав він.

За його словами, Жалінська не перебувала на контракті зі збірною.

"Вона слабка веслувальниця, чесно кажучи. Виступала в легкій вазі, в якій на Олімпійські ігри у нас ніхто ніколи особливо не розглядався. Вона – "така", для статистики. Вона явно з якимись психічними вадами. Тут без перебільшень. Я так не спілкувався з нею, але знаю, що завжди виникали якісь проблеми з психікою", - додав Власенко.

Також читайте: На війні загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк

Що відомо про Ларису Жалінську

Жалінська отримала звання майстра спорту України міжнародного класу з академічного веслування у 2021 році. Вона здобула бронзу на чемпіонаті світу з академічного веслування на ергометрах у закритих приміщеннях. За 60 хвилин на тренажері Лариса подолала відстань у 14 921 м.

У 2023 році Лариса виборола п'ять медалей Кубка України. На останньому ЧУ у 2024 році здобула дві бронзи та одне срібло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На війні загинув ексгравець національної збірної з гандболу Михайло Цап