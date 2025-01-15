УКР
"Повернулась на історичну батьківщину": Чемпіонка України з веслування Жалінська втекла до Росії. ФОТО

Чемпіонка України з академічного веслування та військовослужбовиця Національної гвардії Лариса Жалінська заявила, що виїхала "на історичну батьківщину" до Росії, скориставшись туристичною путівкою.

Як передає Цензор.НЕТ, інтерв’ю із Жалінською публікує російське пропагандистське видання Russia Today.

Вона служила в Нацгвардії України та поїхала у відпустку, після чого через Чехію вирушила до Москви. Пропагандистам Жалінська заявила, що Приморськ в Запорізькій області, звідки вона родом, є частиною країни-окупанта.

"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна, встигла закінчити російську школу імені Пушкіна у Запоріжжі", - розповідає Жалінська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Куницький виїхав з України до США в "тижневе відрядження" від Ради, - ЗМІ 

Спортсменка Лариса Жалінська втекла з України до Росії

За її словами, щоб не привертати увагу у військовій частині, вона скористалася правом виїзду у відпустку за кордон за туристичною путівкою у Чехію та таємно оформила "другий закордонний паспорт".

"Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі й там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ - Москва", - розповіла зрадниця російському ЗМІ.

Спортсменка Лариса Жалінська втекла з України до Росії

В інтерв’ю пропагандистам вона закликала інших охочих спортсменів покидати Україну та заявляла, що у Росії "спорт набагато чесніший".

Читайте також: Переплатили за дитячий майданчик 1,2 млн гривень: повідомлено про підозру директору спортивної школи в Києві. ФОТОрепортаж

Реакція Федерації академічного веслування України

Президент ФАВ Володимир Власенко прокоментував скандал із Жалінською, яка виїхала в Росію.

Позиція наступна: довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді й спорту. Як тільки ми дізналися та подивилися в ютубі те відео, то одразу була реакція Запорізької обласної федерації. Потім – рішення від комісії атлетів", - сказав він.

За його словами, Жалінська не перебувала на контракті зі збірною.

"Вона слабка веслувальниця, чесно кажучи. Виступала в легкій вазі, в якій на Олімпійські ігри у нас ніхто ніколи особливо не розглядався. Вона – "така", для статистики. Вона явно з якимись психічними вадами. Тут без перебільшень. Я так не спілкувався з нею, але знаю, що завжди виникали якісь проблеми з психікою", - додав Власенко.

Також читайте: На війні загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк

Що відомо про Ларису Жалінську

Жалінська отримала звання майстра спорту України міжнародного класу з академічного веслування у 2021 році. Вона здобула бронзу на чемпіонаті світу з академічного веслування на ергометрах у закритих приміщеннях. За 60 хвилин на тренажері Лариса подолала відстань у 14 921 м.

У 2023 році Лариса виборола п'ять медалей Кубка України. На останньому ЧУ у 2024 році здобула дві бронзи та одне срібло.

Спортсменка Лариса Жалінська втекла з України до Росії

Читайте на "Цензор.НЕТ": На війні загинув ексгравець національної збірної з гандболу Михайло Цап

+40
Безугла теж так поїде. Просто в неї ще багато роботи...
15.01.2025 20:01 Відповісти
+34
Там реально кукуха свистить.
Або наводила ракети і злиняла поки не взяли за зябра...
15.01.2025 20:00 Відповісти
+31
на другому фото на безуглу схожа.
15.01.2025 19:59 Відповісти
В неї обличчя схоже на те, що я бачив в інтернаті розумово-відсталих. Мати там вихователькою працювала. Я їх багато-багато бачив, коли приходив до неї на роботу, лякався іноді...
15.01.2025 21:53 Відповісти
Слава Богу! Україні таке страховисько не дуже треба.
15.01.2025 22:05 Відповісти
Цей андрогін хлопчик чи дівчинка?
15.01.2025 22:07 Відповісти
Кацапська потвора, воно без статі, просто бахнуте на всю голову.
15.01.2025 22:09 Відповісти
Петя-Палашка в одному кацапському тілі.
15.01.2025 22:34 Відповісти
І чомусь у веслуванні росії не було на олімпіаді 2024. Так що прощавай спорт. Цікаво чим на життя заробляти буде.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2024
15.01.2025 22:37 Відповісти
Може таке хай біжить??? Там, для Оно, хромосома є.. Кроманьонця побачимо....
15.01.2025 23:58 Відповісти
оце воно - вона ..?? маю велик1 сумн1ви.. це щось незрозум1ле...- ну його там хутко й...бнуть.)
16.01.2025 00:03 Відповісти
Запхатиб її дійсно, "на історичну родіну" - у фалопієви труби мами головою...
16.01.2025 00:28 Відповісти
ну, воно й виглядає як підр, так що все логічно
16.01.2025 02:13 Відповісти
Говнюшка. Нехай їй щастить в оркостанію
16.01.2025 02:52 Відповісти
Та нехай гівно повидавлюєцця - все ж у світі стане світліше
16.01.2025 03:39 Відповісти
Слів нема - одні вираженія. Дрянь - воно дрянь, як не кинь...
16.01.2025 03:45 Відповісти
Якось дуже дивно це - пенсіонерів 70+ завертають в Шереметьево, а це диво спокійно заїхало. Мабуть в пікселі була та с медалями, це і допомогло
16.01.2025 03:56 Відповісти
Не довго чекати і на втечу ломаченків. Бо ці п*дари більше шкоди несуть Україні, знаходячись в Україні.
https://sportnews.com.ua/113610/lomachenko-investuvav-groshi-v-restoran-dovirenoyi-osoby-putina/2025/01/16/

https://sportnews.com.ua/113610/lomachenko-investuvav-groshi-v-restoran-dovirenoyi-osoby-putina/2025/01/16/ Ломаченко інвестував гроші в ресторан довіреної особи Путіна

16 Січня 2025

https://champion.com.ua/ukr/boxing/ukrajinskiy-bokser-lomachenko-investuvav-groshi-v-kompaniyu-dovirenoji-osobi-putina-1023234/ Чемпіон

https://sportnews.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/izobrazhenie_2021-01-26_162124-e1691046689641.png

Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко здійснив інвестиції в ресторан російського бізнесмена Аркадія Новікова.

Про це повідомляє сайт "Чемпіон". За інформацією джерела, серед проєктів, у які інвестує Ломаченко, опинився розташований у Лос-Анджелесі ресторан Novikov Beverly Hills, який працює за франшизою Аркадія Новікова.

Аркадій Новіков є відомим у РФ ресторатором. Він знайомий з усією політичною верхівкою Росії, а також особисто знайомий із Володимиром Путіним. Новіков був довіреною особою Путіна на виборах у 2012 та 2018 роках. Його компанія неодноразово обслуговувала урядові та президентські заходи.
16.01.2025 07:36 Відповісти
ще один первертень(((
16.01.2025 21:48 Відповісти
********.
16.01.2025 08:24 Відповісти
Аутизм 100%
16.01.2025 09:56 Відповісти
Аутизм 101%
18.01.2025 02:32 Відповісти
це ж трансгендер
16.01.2025 10:48 Відповісти
підарбаба воно
16.01.2025 20:27 Відповісти
Як вона є військовою нац гвардії то вона здійснила дезертирство та зраду перейшовши на бік ворога?
16.01.2025 10:56 Відповісти
Добре що звалило. Щоб всі любітєлі раzzії так зробили. Головне, щоб не поїхало в Приморськ та не почало кошмарити українців, які там залишились.
16.01.2025 10:56 Відповісти
ломаченко має українське прізвище, на ментально і по факту він кацап.
16.01.2025 12:13 Відповісти
Чекаємо виступ балакучого хавальника з Нацгвардії? Як це сталося? Хто командир-начальник цієї суки?
16.01.2025 13:15 Відповісти
дебіл?? Що тобі Нацгвардія поганого зробил?? Ти мабуть не в курсі скільки підрозділів, які підпорядковані Нацикам, воюють, гинуть... От точно дебіли знищать нашу країну.
16.01.2025 21:43 Відповісти
Тітко!
Не плутай грішне з праведним. Я про одне - ти про інше. Я про питання відповідальності начальників за підлеглих. Якщо це БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, то нах...хібатакий начальник???
17.01.2025 12:34 Відповісти
Запорізька область майже єдина яку зевлада і місцеві чиновники здали за 1 день. Вати там повно бо історично багато кацапів завезли ще з 18 століття
16.01.2025 13:22 Відповісти
тема не раскрыта... каким образом она оказалось в НГУ? контракт? Увидев изнутри поменяла мировоззрение? что произошло.. и почему не раскрыто... Парни имеют обязательства для подписания. Она же добровольно заключала контракт... или? ДЛя уезда в другую страну, не является процессуально обязательным для девушки закобчать контракт с НГУ....
16.01.2025 16:29 Відповісти
дебил какой то
16.01.2025 16:45 Відповісти
Так що там скажуть "особісти" тієї військової частини ? Може пора було б їх відправити на "0" ?!!!
16.01.2025 17:46 Відповісти
В МВС 90 % таких "патріотів".
16.01.2025 18:17 Відповісти
Ну і слава Богу, що це гендерне непорозуміння здриснуло з моєї країни. Папутнага вєтра.. Якщо чесно, то всі, хто вважає рашку своєю батьківщиною, мають туди виїхати. Принаймні так буде чесно. І ми не пошкодуємо, і ті, хто виїхав буде задоволений.
16.01.2025 21:40 Відповісти
Вот сволота!
17.01.2025 01:20 Відповісти
Эта мальчик в трусиках?
17.01.2025 06:49 Відповісти
Напишіть у приватні повідомлення : дякую за координати . далі фсб все зробить
17.01.2025 08:44 Відповісти
