Росіяни били по Нікопольщині БпЛА, "Градом", "Ураганом" та важкою артилерією. ФОТОрепортаж

Із вечора російська армія продовжувала тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області. Обстрілювала район із "Граду", "Урагану" та важкої артилерії. Застосовувала також БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найбільше обстрілів припало на Нікополь, де загинула жінка та постраждав чоловік.



Унаслідок ворожих атак понівечені зо три десятки приватних будинків, один – зруйнований. Знищена господарська споруда, ще півтора десятки – потрощені, як і 6 гаражів та 7 авто. Побиті 5 багатоповерхівок. Зачепило газопроводи та лінії електропередач.

Також дивіться: Рашисти атакували Нікопольщину: пошкоджено промпідприємство та автівки. ФОТО

Руйнування є і на промислових підприємствах.

Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура. Люди цілі.



Також зазначається, щовночі підрозділи ПвК "Схід" збили в області 3 безпілотники.

Читайте: Лисак обурився дописом Лукашука про здатність КАБів діставати Дніпропетровщини: Єдиним джерелом про ситуацію на фронті є військові угруповання













