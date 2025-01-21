УКР
Атака "шахедів" на Київщині: уламками пошкоджено будинок та авто. ФОТОрепортаж

На Київщині в ніч на 21 січня працювали сили ППО по ворожих цілях.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Водночас внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. В будинку вибито вікна та пошкоджено дах. Також пошкоджено обладнання вуличної електромережі. Тривають ремонтні роботи.

У поліції області оприлюднили фото наслідків.

Наслідки обстрілу Київщини 21 січня 2025 року
Нічна атака РФ 21 січня 2025 року

У ніч на 21 січня 2025 року війська РФ атакували Україну 131-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також застосували 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

