Атака "шахедів" на Київщині: уламками пошкоджено будинок та авто. ФОТОрепортаж
На Київщині в ніч на 21 січня працювали сили ППО по ворожих цілях.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Водночас внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. В будинку вибито вікна та пошкоджено дах. Також пошкоджено обладнання вуличної електромережі. Тривають ремонтні роботи.
У поліції області оприлюднили фото наслідків.
Нічна атака РФ 21 січня 2025 року
У ніч на 21 січня 2025 року війська РФ атакували Україну 131-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також застосували 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль