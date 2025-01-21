Окупанти атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено будинки й ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 21 січня російські військові били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії, дронами-камікадзе, а також скинули боєприпас з БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.



Повідомляється, що люди не постраждали.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінію електропередач.

Крім того, за даними голови ОВА, збільшилася кількість постраждалих на Синельниківщині. До лікарів звернулася 39-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.



Загалом в районі через ранковий ворожий удар – троє поранених.

Нині на Дніпропетровщині триває повітряна тривога.





