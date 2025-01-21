Окупанти атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено будинки й ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 21 січня російські військові били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії, дронами-камікадзе, а також скинули боєприпас з БпЛА.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.
Повідомляється, що люди не постраждали.
Унаслідок обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінію електропередач.
Крім того, за даними голови ОВА, збільшилася кількість постраждалих на Синельниківщині. До лікарів звернулася 39-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Загалом в районі через ранковий ворожий удар – троє поранених.
Нині на Дніпропетровщині триває повітряна тривога.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль