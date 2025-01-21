УКР
Окупанти атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено будинки й ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 21 січня російські військові били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії, дронами-камікадзе, а також скинули боєприпас з БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Повідомляється, що люди не постраждали.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінію електропередач.

Також читайте: Рашисти вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини: поранено двох залізничників, пошкоджено рухомий склад

Обстріли Нікопольщини 21 січня

Крім того, за даними голови ОВА, збільшилася кількість постраждалих на Синельниківщині. До лікарів звернулася 39-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Загалом в районі через ранковий ворожий удар – троє поранених.

Також дивіться: Атака РФ на Дніпропетровщину: На Синельниківщині пошкоджено майже 60 будинків, у Дніпрі – заклад освіти, магазин та пошту. ФОТОрепортаж

Нині на Дніпропетровщині триває повітряна тривога.

Обстріли Нікопольщини 21 січня
Обстріли Нікопольщини 21 січня
Обстріли Нікопольщини 21 січня

Нікополь Дніпропетровська область Нікопольський район
Тварі Нікополь розбивають вщент. Привозять у Енергодар курсантів артучилищ та проводять практику по Нікополь. Фашисти.
