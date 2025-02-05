Вбивство військового ТЦК на АЗС: у Диканьці попрощалися з Олександром Сикальчуком. ФОТОрепортаж

У селищі Диканька 4 лютого попрощалися із військовим районного ТЦК та СП Олександром Сикальчуком, якого було вбито на заправці у Пирятині 31 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Поминальний чин за військовослужбовцем влаштували у храмі Святителя Луки Кримського, що у Диканьці. Попрощатись прийшли побратими загиблого військового, друзі та односельці.

"Хлопці гинуть на передовій, а тут, здавалося б, тил, але теж такі втрати. Співчуваю рідним, близьким. Хороший, чуйний, люди його поважали. Людина… Що можна сказати про хорошу людину. Ефіру не вистачить. Хороший син, брат. Про нього найщиріші відгуки, про людину. Дуже скорбимо і приносимо співчуття рідним, близьким за таку втрату. Хай буде царство небесне.Близько 13:30 кортеж із тілом військового прибув до рідного селища. Колона зробила коло пошани навколо центрального парку, після чого у храмі Святителя Луки Кримського відбулася поминальна панахида. Односельці вишикувалися вздовж маршруту кортежу, утворивши живий коридор пам’яті. Люди прийшли із квітами та прапорами. Прощання також відбулося біля будинку, де проживав військовий, та біля оселі його батьків", - сказав односелець загиблого Едуард Барабаш.

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Його мобілізували у вересні 2023 року. Службу він проходив у роті охорони районного ТЦК та СП.

"Дуже скромний, дуже чесний, доброзичливий. У нього було багато друзів. Бачите, скільки людей зібралося сьогодні. У нього не було недругів, ворогів. Він зі всіма знаходив спільну мову, завжди приходив на допомогу. Хто б його що не просив. Я його знав дуже давно, ще до війни ми знайомі були. А потім він був моїм підлеглим, служив у мене тут, у роті охорони Полтавського ТЦК. За станом здоров’я він не міг, у нього зі здоров’ям були проблеми, його комісували навіть зі строкової служби, коли він служив ще у 18—20 років, по здоров’ю", - сказав колишній командир Олександр Дзюба.

Прощалися із військовим біля батьківського дому та біля будинку, де він проживав зі своєю родиною.

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Олександра Сикальчука поховали на місцевому кладовищі біля Урочища Ріг. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.

Двом жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового.

3 лютого Пирятинський районний суд обрав запобіжний захід для двох причетних до вбивства військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП. Обох чоловіків суд узяв під варту без права внесення застави.

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