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Вбивство військового ТЦК на АЗС: у Диканьці попрощалися з Олександром Сикальчуком. ФОТОрепортаж

Вбивство військового ТЦК на заправці. В Диканьці попрощалися з Олександром Сикальчуком

У селищі Диканька 4 лютого попрощалися із військовим районного ТЦК та СП Олександром Сикальчуком, якого було вбито на заправці у Пирятині 31 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Поминальний чин за військовослужбовцем влаштували у храмі Святителя Луки Кримського, що у Диканьці. Попрощатись прийшли побратими загиблого військового, друзі та односельці.

Вбивство військового ТЦК на заправці. В Диканьці попрощалися з Олександром Сикальчуком

"Хлопці гинуть на передовій, а тут, здавалося б, тил, але теж такі втрати. Співчуваю рідним, близьким. Хороший, чуйний, люди його поважали. Людина… Що можна сказати про хорошу людину. Ефіру не вистачить. Хороший син, брат. Про нього найщиріші відгуки, про людину. Дуже скорбимо і приносимо співчуття рідним, близьким за таку втрату. Хай буде царство небесне.Близько 13:30 кортеж із тілом військового прибув до рідного селища. Колона зробила коло пошани навколо центрального парку, після чого у храмі Святителя Луки Кримського відбулася поминальна панахида. Односельці вишикувалися вздовж маршруту кортежу, утворивши живий коридор пам’яті. Люди прийшли із квітами та прапорами. Прощання також відбулося біля будинку, де проживав військовий, та біля оселі його батьків", - сказав односелець загиблого  Едуард Барабаш.

Також читайте: Вбивства військових у тилу - червона лінія. Необхідна блискавична і жорстка реакція влади, - Драпатий

Вбивство військового ТЦК на заправці. В Диканьці попрощалися з Олександром Сикальчуком

Його мобілізували у вересні 2023 року. Службу він проходив у роті охорони районного ТЦК та СП.

"Дуже скромний, дуже чесний, доброзичливий. У нього було багато друзів. Бачите, скільки людей зібралося сьогодні. У нього не було недругів, ворогів. Він зі всіма знаходив спільну мову, завжди приходив на допомогу. Хто б його що не просив. Я його знав дуже давно, ще до війни ми знайомі були. А потім він був моїм підлеглим, служив у мене тут, у роті охорони Полтавського ТЦК. За станом здоров’я він не міг, у нього зі здоров’ям були проблеми, його комісували навіть зі строкової служби, коли він служив ще у 18—20 років, по здоров’ю", - сказав колишній командир Олександр Дзюба.

Вбивство військового ТЦК на заправці. В Диканьці попрощалися з Олександром Сикальчуком

Прощалися із військовим біля батьківського дому та біля будинку, де він проживав зі своєю родиною.

Вбивство військового ТЦК на заправці. В Диканьці попрощалися з Олександром Сикальчуком

Читайте: Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. В ЗСУ роблять все можливе, щоб під час мобілізаційних заходів не порушувати прав людини, - Сирський

Олександра Сикальчука поховали на місцевому кладовищі біля Урочища Ріг. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.

Двом жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового.

3 лютого Пирятинський районний суд обрав запобіжний захід для двох причетних до вбивства військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП. Обох чоловіків суд узяв під варту без права внесення застави.

Читайте: Жінка у військовій формі блокувала центр для мобілізованих у Києві: поліція її затримала. ФОТО

Автор: 

поховання (204) вбивство (3112) ТЦК та СП (656) Полтавська область (1141) Полтавський район (53) Диканька (1)


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Топ коментарі
+26
Царство Небесне 🙏
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05.02.2025 09:03 Відповісти
+26
А от у мене чомусь немає знайомого начальника у ТЦК , і незважаючи на відсутність зубав , протрузії і зміщення позвонків , запалення суглобів , початок гіпертонії , я чомусь необмежено годен у штурмовики (1967 г.н). Парадокс . Він теж ,звичайно ,людина ,але ловити людей і паковати у буси не розбираючись? ЧИм від москалів відрізняємось?
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05.02.2025 09:58 Відповісти
+19
сурово покарати вбивць...
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05.02.2025 09:11 Відповісти
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Царство Небесне 🙏
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05.02.2025 09:03 Відповісти
Церство небесне невінно убієнному.
Боже дай мудрості українському народу.
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05.02.2025 09:07 Відповісти
сурово покарати вбивць...
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05.02.2025 09:11 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
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05.02.2025 09:11 Відповісти
Сумно, військові захищають нашу Батьківщину, гинуть від ворожих куль та від проросійських уродів, а в тилу влада не може організувати прощання із захисником, на фото не видно цивільних, окрім рідних.
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05.02.2025 09:13 Відповісти
В сенсі, не може організувати? Яким чином? Привезти масовку для показухи?
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05.02.2025 09:29 Відповісти
Так, навіть масовку, а то керівники різних бюджетних служб, працюючи на роботі, мають купа часу , мають хфірми, заробляють бабло, то час потрібно виділити не тільки для себе любимих.
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05.02.2025 10:18 Відповісти
Одноденний бот, закрий пельку. Реєстрація сьогоднішня.
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05.02.2025 19:24 Відповісти
Ти гнила людина.
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05.02.2025 09:36 Відповісти
1984
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05.02.2025 09:20 Відповісти
Тим часом рашисти пачками вкидають пости про "поганих тцк-шників", "людоловів" тощо. Дурні українці вкотре наступають на ті самі граблі в своїй історії. Коли треба дотиснути рашистів, зібратись, як зібрались колись фіни, та добити ворога, ми починаємо гризтися, сваритись, з'ясовувати стосунки. Кацапам треба пауза, щоб накопичити сили, назбирати залишки техніки зі складів, неклепати дронів, ракет та вдарити з новою силою, як вони завжди роблять. За цей час українці розбігуться, розсваряться на виборах, повиїзжають за кордон. Під час другого наступу в кацапів буде не 150 тисяч, а 650 000! Так, зелені просрали можливості. Де укріплення, чому на 3 році війни масово не копаються окопи 3, 2, 1 лінії ??? Чому не заливають бетоном доти, дзоти, не мінуються підходи? Реформуйте тцк, набирайте туди лише тих, хто воював, зробіть військову службу рівною для всіх - автівок в Києві та околицях так багато, що дорогу не перейти. Нема людей? Брехня ! Навіть якщо загинуло 150 тис, поранених втричі більше - це 450. Вибуло 500 тис. Де інші ??? Та сидять ховаються за спинами на тилових посадах, ходять в тренажерні зали, їздять в буковелі. Люди є, але волають про погані ТЦК, маючи липові довідки. Ми програли цю війну....малороси...
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05.02.2025 09:21 Відповісти
а тим часом на кацапії...

Появился признак подготовки к серьезной мобилизации. В Минобороны просят прекратить панику вокруг «призыва больных людей в армию»

Многих взбудоражили планы Минобороны принять изменения (https://t.me/ejlabru/14442), вследствие которых в армию якобы могут попасть люди с рядом заболеваний - сифилисом, гипертонией и даже шизофренией. Мы поговорили с источниками в министерстве о том, что вообще происходит.

«Не понимаю паники. Изменения, которые запланированы, это упорядочение правил призыва в армию в принципе. Не секрет, что сейчас ведется подготовка к мобилизации (как мы и писали (https://t.me/kremlin_secrets/5175), - ред.) от 250 до 300-400 тысяч новых военных, цифра еще обсуждается. Если не навести порядок, то начнется такое, что мобилизация будет сорвана. Прошу прекратить панику насчет того, что в армию будут призывать больных людей», - пояснил нам собеседник в Минобороны.

Другой утверждает, что новые правила не означают прихода в армию большого числа больных людей. «Мы просто разоблачим мошенников, которые прячутся за псевдоболезнями и липовыми справками. Сделаем благое дело. Конечно, ошибки не исключены, кого-то могут мобилизовать и с тяжелым заболеванием. Но эти случаи точно не будут частыми, планируем с таким бороться», - заверил собеседник канала.

Мы уточнили: раз появился такой явный признак подготовки к серьезной мобилизации, то когда она может начаться? Источники не знают точной даты, но все ждут чего-то весной.

Собеседник в Кремле на вопрос о том, когда может стартовать серьезная мобилизация (что важно, так как она улучшит наши позиции на фронте), попросил немного подождать.

Кремлевская табакерка (https://t.me/kremlin_secrets)
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05.02.2025 09:23 Відповісти
Ознаки підготовки мобілізації є, війни немає, навіть воєнного стану немає.
І нічого, жодного скиглення.
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05.02.2025 09:38 Відповісти
ну а я тобі про що на днях писав? про це і писав. а ти там розводив полеміку, що, мовляв, грошей у каців все менше і тому нема дурних там іти на контракт.. дурних там може вже і менше, а от покірне стадо там є. і як тільки оголосять вони мобілізацію (вони її навіть і оголошувати не будуть, бо юридично вони її не закінчували, а тільки призупинили коли набрали запланованих восени 22-го року 300 тис., а по багатьом іншим даним тоді призвали 500 тис), то ті раби покірно будуть іти як у 22-му йшли. от тільки тоді було ще більше двіжухи на кордонах, щоб втекти. тепер там зробили висновки із тих помилок і прийняли тоді закон про ту електронну мобілізацію. і той закон потім наші і списали у них. і зараз там не буде вже цієї шуміхи з масовою ломкою в Грузію, Казахстан, Монголію та інші країни як було восени 22-го року. зараз їм повістки будуть приходити та вони і так їм уже давно приходять у кабінет в "госуслугах" і все, уже на крючку. і шуму нема і за бугор уже не сіганеш, як раніше, бо на кордоні уже не випустять, якщо прийшла електронна повістка (там так прописал, що як тільки чєлу відправляється електронна повістка, то автоматом вона дублюється у базі прикордонників і все, не випустять, доведеться шукати умовну Тису вже і на кацапії.
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05.02.2025 13:36 Відповісти
Не те мав на увазі.
Тут нам розказують, що якщо стану війни немає, то мобілізувати права не мають.
росія мобілізує навіть без воєнного стану. Фактично, у юридично мирному стані.
Не скиглять. Бо двоємисліє. Є закон, а є наказ згори. Наказ вищий за закон. Скиглити - тільки собі шкодити. Але це не значить, що вони там всі вже побігли ура-за-хуйла. Будуть шукати умовних тис. У кого гроші є.
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05.02.2025 13:43 Відповісти
та певна річ, що за ху йла на-ура вони не побіжать. та і зараз не біжать. зараз вони за гроші біжать в більшості. і по прінуждєнію. а ідейних імперських добровольців там небагато. інакше не платили би їм зараз тільки за один підпис контракту шалені гроші, які все збільшують і збільшують. а імперцям і упоротим путіністам навіть платити не потрібно було. за ху йла, за імперію вони пішли би і просто за пайку воювати і за медалі. а стосовно скиглити. та там не допоможе ніяке скиглення. на колінах будуть бунтувати, записувати чєлобітні до ху йла з жалобами на плохіх бояр (офіцерів), а от проти сцаря вони навряд чи насміляться масово піти. тому більшість там піде на фронт, меншість буде шукати умовну Тису. та й то не факт, що гарантовано це їх спасе. це з Європи не видадуть. а з Казахстану, Грузії, Монголії інших країн можуть і повернути тих біглєців знову на рашку.
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05.02.2025 14:03 Відповісти
Ни о какой мобилизации речи там не идёт. У них куча дебилов что хотят по лёгком пару лямов срубить.
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05.02.2025 09:50 Відповісти
в здачі територій винен путін, який напав, по-друге, скоріш за все ,був договорняк, що рашисти захоплюють суходол до Криму та зупиняються, але хто ж вірить кацапам. Не буде проблем з мобілізацію в українців, коли вони захоплять нові області та чечени з бурятами звідти поженуть місцевих на кулемети, стріляючи в спину, хто не захоче. Тоді ви не будете обурюватись. Ви пропонуєте капітулювати зараз та чекати нового наступу рашистів на Київ ?
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05.02.2025 09:37 Відповісти
Програно? У вологих кацапських мріях
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05.02.2025 09:40 Відповісти
малороси - програли, українці - ні ! Ви малорос, Войцеховський ?
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05.02.2025 09:49 Відповісти
я пропоную тебя лично отправить в штурмовики
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05.02.2025 18:36 Відповісти
Закрийся вже, ти ж тут все загидив.
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05.02.2025 09:38 Відповісти
А от у мене чомусь немає знайомого начальника у ТЦК , і незважаючи на відсутність зубав , протрузії і зміщення позвонків , запалення суглобів , початок гіпертонії , я чомусь необмежено годен у штурмовики (1967 г.н). Парадокс . Він теж ,звичайно ,людина ,але ловити людей і паковати у буси не розбираючись? ЧИм від москалів відрізняємось?
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05.02.2025 09:58 Відповісти
У них мобілізують всих підряд за віком, у кого є паспорт, окрім мазаних
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05.02.2025 11:21 Відповісти
Я теж 67 року і не нию, як ти пердло! Тебе бусифікували, чи ховаєшся десь під столом та кацапів чекаєш? Троє моїх однокласників воюють один навіть після поранення, я пройшов ВЛК та наразі займаюсь енергетикою і призовуть то піду, а не буду нити та за спідниці чіплятись, як тут багато хто волає...
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05.02.2025 19:22 Відповісти
піськомір, заспокійся, бо в тебе мислення ще нижче по інтелекту, чим у дитини..
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06.02.2025 03:19 Відповісти
Судячи по вигаданому тобою ідіотському слову "піськомір", твоє мишлення, якщо це можна так назвати, взагалі на рівні того органу, за який ти згадав, тож не дивно, що ти просто не в змозі адекватно оцінити мій інтелект, бо для цього треба мати теж хоч щось подібне до інтелекту... Та не переймайся, такі випадки медицині відомі, коли жах відключає мозкові клітини та перелякане створіння починає мислити вищезгаданим органом, або тим, що навпроти... Кажуть, що воно лікується процедурою отримання не менше 10 копняків на день напротязі місяця. Тобі варто спробувати
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06.02.2025 08:51 Відповісти
чергова демагогія від вискочки.....
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07.02.2025 01:11 Відповісти
И пишете вы прямо перед штурмом, так? Или все-таки вас почему-то годным признали, но призвать забыли?
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05.02.2025 23:46 Відповісти
Ось це, клоун, спеціально для тебе.

На Волині все село прийшло на поховання Героя Сергія Бардася, який загинув внаслідок вогневого ураження дроном. Фото

https://vsn.ua/news/na-volini-vse-selo-priyshlo-na-pohovannya-geroya-sergiya-bardasya-yakiy-zaginuv-vnaslidok-vognevogo-urazhennya-dronom-foto-35456
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05.02.2025 13:13 Відповісти
Так стрілець також військовий, ще й поранений.
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05.02.2025 10:59 Відповісти
Вадим Кузуб-виведений поза штат через поранення.
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05.02.2025 11:05 Відповісти
Це якось помякшує той факт що він вбивця?Я теж ветеран війни,то маю право валить кого захочу?
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05.02.2025 12:49 Відповісти
На 600 грн. в місяць. Без права заробітку. Як хочеш лікуйся, як хочеш живи. Ганьба владі.
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05.02.2025 14:36 Відповісти
А був би НА ПЕРЕДОВІЙ, то може й жив би! А так занапастив себе сложбою у зондерах
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05.02.2025 23:19 Відповісти
 
 