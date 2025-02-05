Вбивство військового ТЦК на АЗС: у Диканьці попрощалися з Олександром Сикальчуком. ФОТОрепортаж
У селищі Диканька 4 лютого попрощалися із військовим районного ТЦК та СП Олександром Сикальчуком, якого було вбито на заправці у Пирятині 31 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Поминальний чин за військовослужбовцем влаштували у храмі Святителя Луки Кримського, що у Диканьці. Попрощатись прийшли побратими загиблого військового, друзі та односельці.
"Хлопці гинуть на передовій, а тут, здавалося б, тил, але теж такі втрати. Співчуваю рідним, близьким. Хороший, чуйний, люди його поважали. Людина… Що можна сказати про хорошу людину. Ефіру не вистачить. Хороший син, брат. Про нього найщиріші відгуки, про людину. Дуже скорбимо і приносимо співчуття рідним, близьким за таку втрату. Хай буде царство небесне.Близько 13:30 кортеж із тілом військового прибув до рідного селища. Колона зробила коло пошани навколо центрального парку, після чого у храмі Святителя Луки Кримського відбулася поминальна панахида. Односельці вишикувалися вздовж маршруту кортежу, утворивши живий коридор пам’яті. Люди прийшли із квітами та прапорами. Прощання також відбулося біля будинку, де проживав військовий, та біля оселі його батьків", - сказав односелець загиблого Едуард Барабаш.
Його мобілізували у вересні 2023 року. Службу він проходив у роті охорони районного ТЦК та СП.
"Дуже скромний, дуже чесний, доброзичливий. У нього було багато друзів. Бачите, скільки людей зібралося сьогодні. У нього не було недругів, ворогів. Він зі всіма знаходив спільну мову, завжди приходив на допомогу. Хто б його що не просив. Я його знав дуже давно, ще до війни ми знайомі були. А потім він був моїм підлеглим, служив у мене тут, у роті охорони Полтавського ТЦК. За станом здоров’я він не міг, у нього зі здоров’ям були проблеми, його комісували навіть зі строкової служби, коли він служив ще у 18—20 років, по здоров’ю", - сказав колишній командир Олександр Дзюба.
Прощалися із військовим біля батьківського дому та біля будинку, де він проживав зі своєю родиною.
Олександра Сикальчука поховали на місцевому кладовищі біля Урочища Ріг. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.
Вбивство працівника ТЦК на Полтавщині
1 лютого 2025 року військовослужбовця РТЦК, що супроводжував мобілізованих, застрелили на АЗС у Пирятині. Пізніше нападника було затримано.
Двом жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру в убивстві військового.
3 лютого Пирятинський районний суд обрав запобіжний захід для двох причетних до вбивства військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП. Обох чоловіків суд узяв під варту без права внесення застави.
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Боже дай мудрості українському народу.
Появился признак подготовки к серьезной мобилизации. В Минобороны просят прекратить панику вокруг «призыва больных людей в армию»
Многих взбудоражили планы Минобороны принять изменения (https://t.me/ejlabru/14442), вследствие которых в армию якобы могут попасть люди с рядом заболеваний - сифилисом, гипертонией и даже шизофренией. Мы поговорили с источниками в министерстве о том, что вообще происходит.
«Не понимаю паники. Изменения, которые запланированы, это упорядочение правил призыва в армию в принципе. Не секрет, что сейчас ведется подготовка к мобилизации (как мы и писали (https://t.me/kremlin_secrets/5175), - ред.) от 250 до 300-400 тысяч новых военных, цифра еще обсуждается. Если не навести порядок, то начнется такое, что мобилизация будет сорвана. Прошу прекратить панику насчет того, что в армию будут призывать больных людей», - пояснил нам собеседник в Минобороны.
Другой утверждает, что новые правила не означают прихода в армию большого числа больных людей. «Мы просто разоблачим мошенников, которые прячутся за псевдоболезнями и липовыми справками. Сделаем благое дело. Конечно, ошибки не исключены, кого-то могут мобилизовать и с тяжелым заболеванием. Но эти случаи точно не будут частыми, планируем с таким бороться», - заверил собеседник канала.
Мы уточнили: раз появился такой явный признак подготовки к серьезной мобилизации, то когда она может начаться? Источники не знают точной даты, но все ждут чего-то весной.
Собеседник в Кремле на вопрос о том, когда может стартовать серьезная мобилизация (что важно, так как она улучшит наши позиции на фронте), попросил немного подождать.
Кремлевская табакерка (https://t.me/kremlin_secrets)
І нічого, жодного скиглення.
Тут нам розказують, що якщо стану війни немає, то мобілізувати права не мають.
росія мобілізує навіть без воєнного стану. Фактично, у юридично мирному стані.
Не скиглять. Бо двоємисліє. Є закон, а є наказ згори. Наказ вищий за закон. Скиглити - тільки собі шкодити. Але це не значить, що вони там всі вже побігли ура-за-хуйла. Будуть шукати умовних тис. У кого гроші є.
На Волині все село прийшло на поховання Героя Сергія Бардася, який загинув внаслідок вогневого ураження дроном. Фото
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