Окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, на Покровському - відбито понад 30 штурмів, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 4 лютого 2025 року, на фронті було зафіксовано 85 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив дві ракети та скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 81 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Салтине, Козача Лопань, Костянтинівка, Костянтинопіль, Вільне Поле, Бурлацьке, Андріївка, Удачне, Гуляйполе, Новопіль, Оріхів та Херсон.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ противника.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 157 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки окупантів та одну важку вогнеметну систему.

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Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, минулої доби ворог двічі атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка та Діброва.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Також зазначається, що десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора в районах Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Сили оборони відбили дві ворожих атаки на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку три атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки.

На Сіверському та Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

Обстановка на Курщині та Півночі

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих бомб, також завдав 378 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.























