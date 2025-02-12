УКР
30 000 пачок цигарок на добу: у Хмельницькому ліквідовано масштабну підпільну тютюнову фабрику, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нацполіція ліквідувала масштабну підпільну тютюнову фабрику у Хмельницькому, де виготовляли фальсифіковані цигарки під виглядом відомих марок. 

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Поліція ліквідувала підпільну фабрику цигарок у Хмельницькому
Як зазначається, цех, розташований у Хмельницькому, мав промислову лінію, яка забезпечувала повний цикл виробництва цигарок: від подрібнення тютюну до пакування готової продукції. Підприємці виготовляли сигарети без фільтру під виглядом популярних торговельних марок, які потім збували оптовим покупцям через мережу проміжних пунктів.

"Промислова потужність підпільної фабрики складала понад 30 000 пачок цигарок за добу", - зазначають в Нацполіції. 

Операція призвела до вилучення 19,5 тонн тютюну, майже 100 000 пачок без марок акцизного податку, а також спеціального обладнання для виробництва. Вартість вилученого майна становить більше 11 мільйонів гривень.

Поліція ліквідувала підпільну фабрику цигарок у Хмельницькому
Під час обшуків правоохоронці також знайшли чорнові записи та мобільні телефони, які використовували організатори нелегального бізнесу. Працівниками фабрики були мешканці Хмельницької та Запорізької областей, які забезпечували технологічний процес виробництва фальсифікованої продукції.

Поліція продовжує слідство, встановлюючи повне коло осіб, причетних до організації підпільної фабрики. Кримінальне провадження відкрите за статтею ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України  (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Поліція ліквідувала підпільну фабрику цигарок у Хмельницькому
+2
пити буду, але курити не кину!
показати весь коментар
12.02.2025 14:20 Відповісти
+2
Шевченківський суд м. Києва повернув арештоване БЕБ обладнання, що використовувалося для виготовлення нелегального тютюну. Про це https://t.me/getmantsevdanil/8762 повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, мова йде про компанію "відомого діяча тіньового фронту Альперіна", а прізвище судді - Бугиль. Під час обшуку було вилучено 1,2 млн сигарет з підробленими марками акцизного податку.
показати весь коментар
12.02.2025 14:25 Відповісти
Звірюки!
показати весь коментар
12.02.2025 14:09 Відповісти
Звісно що звірюки. Продають свій непотріб лише дещо дешевше за офіційні. А собівартість пачки сигарет максимум декілька гривень.
показати весь коментар
12.02.2025 14:21 Відповісти
За зеленського покинув пити 2 роки тому, нещодавно покинув палити. Якщо ця скотина не піде в небуття, то і їсти покину.
показати весь коментар
12.02.2025 14:14 Відповісти
Хай би і далі працювали, але всю виручку на дрони!
показати весь коментар
12.02.2025 14:17 Відповісти
пити буду, але курити не кину!
показати весь коментар
12.02.2025 14:20 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 14:23 Відповісти
Значит ви - наркоман.
показати весь коментар
12.02.2025 14:35 Відповісти
Кругообіг станків в Україні. Будете так часто тягати з місця на місце - вони почнуть виробляти брак.
Що тоді робити?
показати весь коментар
12.02.2025 14:21 Відповісти
піднімайте акцизи, бо тільки кожна п'ята пачка є фальсифікатом та одеський кореш зебіленського бідує.
показати весь коментар
12.02.2025 14:22 Відповісти
люди таке палять не від хорошого життя ...

а на це безфільтрове - ще й додатково хочуть накрутити
показати весь коментар
12.02.2025 14:25 Відповісти
Шевченківський суд м. Києва повернув арештоване БЕБ обладнання, що використовувалося для виготовлення нелегального тютюну. Про це https://t.me/getmantsevdanil/8762 повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, мова йде про компанію "відомого діяча тіньового фронту Альперіна", а прізвище судді - Бугиль. Під час обшуку було вилучено 1,2 млн сигарет з підробленими марками акцизного податку.
показати весь коментар
12.02.2025 14:25 Відповісти
 
 