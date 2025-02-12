30 000 пачок цигарок на добу: у Хмельницькому ліквідовано масштабну підпільну тютюнову фабрику, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нацполіція ліквідувала масштабну підпільну тютюнову фабрику у Хмельницькому, де виготовляли фальсифіковані цигарки під виглядом відомих марок.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, цех, розташований у Хмельницькому, мав промислову лінію, яка забезпечувала повний цикл виробництва цигарок: від подрібнення тютюну до пакування готової продукції. Підприємці виготовляли сигарети без фільтру під виглядом популярних торговельних марок, які потім збували оптовим покупцям через мережу проміжних пунктів.

"Промислова потужність підпільної фабрики складала понад 30 000 пачок цигарок за добу", - зазначають в Нацполіції.

Операція призвела до вилучення 19,5 тонн тютюну, майже 100 000 пачок без марок акцизного податку, а також спеціального обладнання для виробництва. Вартість вилученого майна становить більше 11 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці також знайшли чорнові записи та мобільні телефони, які використовували організатори нелегального бізнесу. Працівниками фабрики були мешканці Хмельницької та Запорізької областей, які забезпечували технологічний процес виробництва фальсифікованої продукції.

Поліція продовжує слідство, встановлюючи повне коло осіб, причетних до організації підпільної фабрики. Кримінальне провадження відкрите за статтею ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

