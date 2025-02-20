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Атака "шахедів" на Київщину: У Вишгородському районі загинуло понад 40 свійських тварин, на Білоцерківщині постраждав чоловік. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки безпілотників на Київщині постраждав чоловік.

Про це повідомили у поліції області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Білоцерківському районі зафіксовано 14 пошкоджених приватних будинків, чотири автомобілі та господарча будівля. Також постраждав 37-річний чоловік, якому було надано необхідну медичну допомогу.

У Вишгородському районі пошкоджено шість приватних будинків, один автомобіль та чотири господарські приміщення. В одному з них відбулась пожежа, внаслідок якої загинуло понад 40 свійських тварин.

Наслідки атаки шахедів на Київщину 20 лютого 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Київщину 20 лютого 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Київщину 20 лютого 2025 року

Також читайте: Рашисти вкрили Нікополь з артилерії: загинули двоє чоловіків, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Атака шахедів 20 лютого 2025 року

Російські загарбники атакували безпілотниками Київську область.

У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Також росіяни атакували Україну 161 безпілотником.

Читайте: Окупанти з авіації та артилерії обстріляли Костянтинівку, загинули чотири людини. ФОТОрепортаж

Автор: 

війна (1443) Київська область (4133) обстріл (29575) Білоцерківський район (31) Вишгородський район (19) війна в Україні (5022)


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А скільки українських захисників загинуло за минулу добу? Цифри співставні з ''свійскими тваринами''
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20.02.2025 15:52 Відповісти
 
 