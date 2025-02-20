Атака "шахедів" на Київщину: У Вишгородському районі загинуло понад 40 свійських тварин, на Білоцерківщині постраждав чоловік. ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки безпілотників на Київщині постраждав чоловік.
Про це повідомили у поліції області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Білоцерківському районі зафіксовано 14 пошкоджених приватних будинків, чотири автомобілі та господарча будівля. Також постраждав 37-річний чоловік, якому було надано необхідну медичну допомогу.
У Вишгородському районі пошкоджено шість приватних будинків, один автомобіль та чотири господарські приміщення. В одному з них відбулась пожежа, внаслідок якої загинуло понад 40 свійських тварин.
Атака шахедів 20 лютого 2025 року
Російські загарбники атакували безпілотниками Київську область.
У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Також росіяни атакували Україну 161 безпілотником.
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