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Підірвав авто військового прокурора в Одесі: затримано 18-річного агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали 18-річного агента ФСБ, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого 2025 року, підірвавши автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що внаслідок вибуху перехожий дістав поранення.

Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей.

За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готували теракти на Київщині: затримано виконавців, які працювали на РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ

Для збільшення уражаючої сили він додатково *начинив вибухівку металевими гайками та заклав її *під машину військового прокурора.

Також навпроти "цілі" зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Нагадаємо, вдень у четвер, 20 лютого, в Одесі пролунав вибух: здетонував невідомий предмет. Були пошкоджені 3 автівки. 

Автор: 

вибух (4537) Одеса (5547) Одеська область (3356) Нацполіція (15327) СБУ (13061) теракт (1036) Одеський район (228)


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Топ коментарі
+23
Дуралєй -це у кацапів, а це зрадник -злочинець, який заслуговує на знищення.
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21.02.2025 19:01 Відповісти
+15
ані - жидЄті
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21.02.2025 18:57 Відповісти
+13
Москворота падла метастаза телеграмна , на обмін ! Наші бійці в полоні 🙏🏼
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21.02.2025 18:57 Відповісти
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дуралей
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21.02.2025 18:56 Відповісти
Дуралєй -це у кацапів, а це зрадник -злочинець, який заслуговує на знищення.
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21.02.2025 19:01 Відповісти
Краще тебе паскуда кацапсяча
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21.02.2025 20:36 Відповісти
Аєсліби он очько твойо взорвал, пид@р !?
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21.02.2025 22:10 Відповісти
согласен.
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21.02.2025 19:15 Відповісти
Разом з родичами такіж потвори
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21.02.2025 20:34 Відповісти
ані - жидЄті
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21.02.2025 18:57 Відповісти
То хай вся рідня відповіда кацапсячі курви
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21.02.2025 20:37 Відповісти
Москворота падла метастаза телеграмна , на обмін ! Наші бійці в полоні 🙏🏼
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21.02.2025 18:57 Відповісти
Це лайно наркомансько-дебільне, на болотах і нахрєн нікому не потрібно. Одноразове "ізделіє #2", або промто кондом викорастаний!
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21.02.2025 19:27 Відповісти
Цікавий їхній рівень знань,право ще викладають в даний час в школах,бо дурними легше керувати і взагалі чи вони розуміють наслідки своїх дій(довічне) чи голова забита tik-tokом...чи це ідеіні ідіоти?
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21.02.2025 18:59 Відповісти
там ніяких ідей нема, там голова щоб у неї їсти.
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21.02.2025 19:02 Відповісти
Я дивуюся іншому - Як у них розуму вистачає ще "хімічить"? Просто сам "хімічив" у підлітковому віці - тому знаю, яке це марудливе заняття. Трохи не так провів реакцію чи наплутав з вагою чи об"ємом реактивів - і "БУМ!"... Цікаво промоніторить лікарні на предмет підривів чи опіків "молодняка" - встановить "процент" відбраковки невдачливих "терористів"...
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21.02.2025 21:24 Відповісти
я хєрогознає що вони там роблять. Може гліцерін нітрують, судячі з "старайся нє болтать сумкой")))
А якщо серйозно, то скоріше за все, компоненти СВП отимують у закладках вже готові, не думаю, що у таких ******* вистачає розуму виготовити детонатор з ініціюючою речовиною, і доєднати пристрі дистанційного радіопідриву. Якби самі робили, то вже би дохєра було випадків самопідриву.
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21.02.2025 21:40 Відповісти
Ничего там сложного нет. Все в хозмаге покупается. Но беспокоит что таких исполнителей много.
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21.02.2025 19:04 Відповісти
Купить можна, що-завгодно... Мова йде про ВИГОТОВЛЕННЯ... Ми з "урсом" цим у молодості займалися - тому розуміємо, про що мова... "Ботан"-відмінник не полізе на "терор". На це, швидше, піде "житель "камчатки"... А у них мізків не вистачить...
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21.02.2025 22:03 Відповісти
ще один тєлєграмотний дебіл із смартфоном замість голови.
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21.02.2025 19:00 Відповісти
У 18 молоді думають, що самі розумні і житимуть вічно!
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21.02.2025 19:02 Відповісти
...в тюрмі
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21.02.2025 19:11 Відповісти
Мразота!!!
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21.02.2025 19:04 Відповісти
Не ту методичку передрукував, або таку ФСБ прислало
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21.02.2025 19:15 Відповісти
І що цікаво, у 95% таких випадків його батьки такі самі ********
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21.02.2025 19:06 Відповісти
банан від яблуні не може далеко відкотитись.
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21.02.2025 19:10 Відповісти
73% зелена гидота.
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21.02.2025 19:14 Відповісти
Це повністю наша провина, замість виховання патріотизму людям подають приклад ті ж інваліди спецслужб, судді, депутати і інша шушваль, як потрібно наживатися під час війни. Ось вони і заробляють як можуть. Зараз перевиховувати пізно, тепер можна тільки на їх прикладі змусити замислитися інших паскуд. За роботу на ху...лостан тільки до вічне.
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21.02.2025 19:12 Відповісти
Чому ж забули про зе! і 5 - 6 ефективних менеджерів?
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21.02.2025 19:19 Відповісти
Це вже виглядає як система вербування з якою ніхто не бореться, а борються виключно з наслідками. Якби такі хлопці проводили вільний час десь на полігоні, або за в'язанням маскувальних сіток, то часу б на такі витівки не було би!
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21.02.2025 19:13 Відповісти
Ну якщо прокурора, то я думаю за місяць-два, а не 2-3 роки, той молодий під@р отримає довічно...
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21.02.2025 19:19 Відповісти
Хм, раніше писали що військову прокуратуру розігнали..
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21.02.2025 19:23 Відповісти
Цей ще відносно 'щасливий' що його разом не підірвали ..
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21.02.2025 19:25 Відповісти
Я так зрозумів, що прокурор живий, хлопчик підірвав порожню машину, а його куратор кричить "зачем ты так сделал?"
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21.02.2025 19:27 Відповісти
Нет, наоборот. Видимо куратор решил взорвать заряд раньше.
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21.02.2025 19:33 Відповісти
"зачєм ти так сдєлал" пише зрадник, а не куратор - може він про перехожого, який постраждав, а може він сам ледве встиг втікти і куратор хотів його підірвати
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21.02.2025 19:48 Відповісти
всi разом зеленi боти п"дори як i виборцi янелоха!!!!
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21.02.2025 19:48 Відповісти
18 років , а вже падаль .
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21.02.2025 19:58 Відповісти
Черговий ватний "отприск". В 22-другому ,коли русня почала нищити Одесу я тут пожалівся мов знищать нашу "південну пальміру." А тут на форумі один дописувач написав мені....я тут відслідковую соц мережі місцеві. Ти собі не уявляєш скільки тут вати..
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21.02.2025 20:05 Відповісти
СБУ не допрацьовує
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21.02.2025 20:20 Відповісти
3,14-дараси після 24 лютого 2022 року нікуди не ділися, вони виросли, а ще ж на їх зростання виділялися великі гроші, Ющенко пролобіював закон, щоб антисоціальне середовище породжувало якмога більше упирів, і за їх народження могло не працювати, а жити на отримані від держави кошти. Здається був момент, коли за породження одного упиря зараховувалося 6 років стажу, зараз лише 3.
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21.02.2025 20:05 Відповісти
А якби він підірвав трохи інше авто (теж прокурора) :
"Прокурори САП і детективи НАБУ 23 вересня викрили заступницю прокурора Запорізької області на одержанні 40 тис. доларів хабаря."
чи цього:
"В липні 2024 року прокурора ОГП викрили на одержанні 170 тис. дол. неправомірної вигоди. Як встановило слідство, обвинувачений через посередника одержав від підприємця хабар за закриття кримінального провадження"
він був би все одно зрадник чи герой?
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21.02.2025 21:07 Відповісти
Прокурор інвалід????????
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21.02.2025 21:23 Відповісти
расстрелять
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21.02.2025 22:03 Відповісти
Он жерєбьонок! Руzzкій мальчік, распятий заочно!
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21.02.2025 22:12 Відповісти
 
 