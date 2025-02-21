Підірвав авто військового прокурора в Одесі: затримано 18-річного агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали 18-річного агента ФСБ, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого 2025 року, підірвавши автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що внаслідок вибуху перехожий дістав поранення.
Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей.
За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.
Для збільшення уражаючої сили він додатково *начинив вибухівку металевими гайками та заклав її *під машину військового прокурора.
Також навпроти "цілі" зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ.
Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, вдень у четвер, 20 лютого, в Одесі пролунав вибух: здетонував невідомий предмет. Були пошкоджені 3 автівки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А якщо серйозно, то скоріше за все, компоненти СВП отимують у закладках вже готові, не думаю, що у таких ******* вистачає розуму виготовити детонатор з ініціюючою речовиною, і доєднати пристрі дистанційного радіопідриву. Якби самі робили, то вже би дохєра було випадків самопідриву.
"Прокурори САП і детективи НАБУ 23 вересня викрили заступницю прокурора Запорізької області на одержанні 40 тис. доларів хабаря."
чи цього:
"В липні 2024 року прокурора ОГП викрили на одержанні 170 тис. дол. неправомірної вигоди. Як встановило слідство, обвинувачений через посередника одержав від підприємця хабар за закриття кримінального провадження"
він був би все одно зрадник чи герой?