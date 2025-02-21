Підірвав авто військового прокурора в Одесі: затримано 18-річного агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали 18-річного агента ФСБ, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого 2025 року, підірвавши автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що внаслідок вибуху перехожий дістав поранення.

Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей.

За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.

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Для збільшення уражаючої сили він додатково *начинив вибухівку металевими гайками та заклав її *під машину військового прокурора.

Також навпроти "цілі" зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.











Нагадаємо, вдень у четвер, 20 лютого, в Одесі пролунав вибух: здетонував невідомий предмет. Були пошкоджені 3 автівки.