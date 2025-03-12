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Ракета, якою Росія атакувала Одеський порт, мала касетну бойову частину. ФОТО

Балістична ракета, якою армія РФ завдала удару по Одеському порту ввечері 11 березня, мала касетну бойову частину. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Прилетіла до порту ракета, касетна ракета, яка на підльоті до цілі, до землі, вибухає і навколо в радіусі 200-300 метрів практично все знищує, що є на її шляху. Тобто ракета дуже потужна і дуже небезпечна", — розповів очільник ОВА.

Удар балістикою по порту Одеси
Удар балістикою по порту Одеси

За словами Кіпера, таким чином Росія намагається знищити припортову інфраструктуру України, щоб не дати країні економічно розвиватися та торгувати.

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Нагадуємо, увечері 11 березня Росія атакувала Одеський порт балістичною ракетою. Ракета пошкодила судно MJ PINA під прапором Барбадосу. В результаті загинули четверо громадян Сирії. Ще двоє людей — українець (співробітник порту) та сирієць (член екіпажу) — були поранені. Також пошкоджено ще одне судно, причали та склади для зберігання зерна.

Автор: 

Одеса (5437) Одеська область (3186) касетні боєприпаси (123) балістичні ракети (390) Одеський район (127)


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Топ коментарі
+8
у стилі @уйла - по мирних касетами, а ****
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12.03.2025 17:10
+6
Чому по мацквє не можна лупашити касетними, там у кожній багатоверхівці сидять загони корейців!
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12.03.2025 17:12
+6
Один-два подрыва в Черном море кораблей, которые идут в порт Тамань грузится зерном - подрыва например на сорвавшейся с якоря мине - и террористические обстрелы нашего судоходства прекратятся. Потому что любая угроза судоходству ведет к тому что страховые компании в разы поднимают стоимость страховки для кораблей, посещающие такие регионы.
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12.03.2025 17:17
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у стилі @уйла - по мирних касетами, а ****
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12.03.2025 17:10 Відповісти
8 плюс міліметрів сталі пробито наскрізь. То людей вбивало прямо в приміщеннях?
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12.03.2025 17:11 Відповісти
Чому по мацквє не можна лупашити касетними, там у кожній багатоверхівці сидять загони корейців!
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12.03.2025 17:12 Відповісти
Один-два подрыва в Черном море кораблей, которые идут в порт Тамань грузится зерном - подрыва например на сорвавшейся с якоря мине - и террористические обстрелы нашего судоходства прекратятся. Потому что любая угроза судоходству ведет к тому что страховые компании в разы поднимают стоимость страховки для кораблей, посещающие такие регионы.
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12.03.2025 17:17 Відповісти
Де, у територіальних водах Румунії, Болгарії, Туреччини? Зараз судна з українських портів йдуть вздов узбережжя до Босфору. Раніше прямим курсом.
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12.03.2025 17:35 Відповісти
З Одеси до Румунії ще дійти потрібно.
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12.03.2025 21:36 Відповісти
Ну а чьо?
Трампуша дав добро, Ілона Маск зіганула за рускіх в твітторі, Венс впевнено заявив що Україна сама винувата, а Рубіо намалював ще один хрестик на лобі.
Тепер рускім можна і касетами, і напалмом, і ядеркою...
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12.03.2025 17:24 Відповісти
Скоро серп і молот собі на лобі намалює!
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12.03.2025 17:35 Відповісти
Як там трамп говорив?
- ***** хоче миру!
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12.03.2025 18:08 Відповісти
надеюсь американская разведка это тоже видит и докладывает Трампу....
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12.03.2025 20:01 Відповісти
Чому ми не наносимо удари касетними ************ по містах московії.
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12.03.2025 22:31 Відповісти
 
 