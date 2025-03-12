Ракета, якою Росія атакувала Одеський порт, мала касетну бойову частину. ФОТО

Балістична ракета, якою армія РФ завдала удару по Одеському порту ввечері 11 березня, мала касетну бойову частину.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Прилетіла до порту ракета, касетна ракета, яка на підльоті до цілі, до землі, вибухає і навколо в радіусі 200-300 метрів практично все знищує, що є на її шляху. Тобто ракета дуже потужна і дуже небезпечна", — розповів очільник ОВА.





За словами Кіпера, таким чином Росія намагається знищити припортову інфраструктуру України, щоб не дати країні економічно розвиватися та торгувати.

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Нагадуємо, увечері 11 березня Росія атакувала Одеський порт балістичною ракетою. Ракета пошкодила судно MJ PINA під прапором Барбадосу. В результаті загинули четверо громадян Сирії. Ще двоє людей — українець (співробітник порту) та сирієць (член екіпажу) — були поранені. Також пошкоджено ще одне судно, причали та склади для зберігання зерна.