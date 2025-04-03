Війська РФ атакували Нікопольщину і Синельниківщину: троє поранених, пошкоджено будинки, комунальне підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 3 квітня російські війська били по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Сьогодні під ударом ворога були Нікополь та Марганецька громада. Туди росіяни скерували безпілотники. Також обстріляли з важкої артилерії.



Унаслідок атак ніхто не постраждав, утім, виникла пожежа. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж та авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 17. ФОТОрепортаж





Також дивіться: Цілеспрямований ракетний удар РФ по Кривому Рогу. Припинити терор можна лише тиском на Москву, - Зеленський. ФОТОрепортаж





Синельниківський район

Надвечір агресор атакував Синельниківщину. Вдарив по Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах.



За попередніми даними, постраждали троє людей. Зайнялася приватна оселя, ще з десяток – понівечені. Зачепило лінії електропередач та водогін.

Також дивіться: Троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини та Синельниківщини, пошкоджено будинки і підприємства. ФОТОрепортаж