Війська РФ атакували Нікопольщину і Синельниківщину: троє поранених, пошкоджено будинки, комунальне підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 3 квітня російські війська били по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Сьогодні під ударом ворога були Нікополь та Марганецька громада. Туди росіяни скерували безпілотники. Також обстріляли з важкої артилерії.
Унаслідок атак ніхто не постраждав, утім, виникла пожежа. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж та авто.
Синельниківський район
Надвечір агресор атакував Синельниківщину. Вдарив по Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах.
За попередніми даними, постраждали троє людей. Зайнялася приватна оселя, ще з десяток – понівечені. Зачепило лінії електропередач та водогін.
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