УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11096 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
416 1

Війська РФ атакували Нікопольщину і Синельниківщину: троє поранених, пошкоджено будинки, комунальне підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 3 квітня російські війська били по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Сьогодні під ударом ворога були Нікополь та Марганецька громада. Туди росіяни скерували безпілотники. Також обстріляли з важкої артилерії.

Унаслідок атак ніхто не постраждав, утім, виникла пожежа. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж та авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 17. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 3 квітня
Обстріли Нікопольщини 3 квітня

Також дивіться: Цілеспрямований ракетний удар РФ по Кривому Рогу. Припинити терор можна лише тиском на Москву, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 3 квітня
Обстріли Нікопольщини 3 квітня

Синельниківський район

Надвечір агресор атакував Синельниківщину. Вдарив по Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах.

За попередніми даними, постраждали троє людей. Зайнялася приватна оселя, ще з десяток – понівечені. Зачепило лінії електропередач та водогін.

Також дивіться: Троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини та Синельниківщини, пошкоджено будинки і підприємства. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28365) Нікополь (1181) Дніпропетровська область (3701) Нікопольський район (181) Синельниківський район (44)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бідний Нікополь. Невже не можна якось знищити ті пушки на лівому березі?
показати весь коментар
03.04.2025 21:59 Відповісти
 
 